Коронавірус “Кракен” в Україні: пацієнт із єдиним підтвердженим випадком мав середньо важкий стан

Чоловік, у якого виявили коронавірус “Кракен” уже одужав, його стан був середньо важким, йдеться в ТСН.

Чоловік нікуди не виїжджав, відтак "Кракен" циркулює в Україні, але лабораторно підтверджений випадок поки що єдиний.

Специфічних симптомів «Кракен» не має, але розповсюджується швидше, аніж “Омікрон”. Нинішнє зростання захворюваності на "ковід" у МОЗ пов'язують із сезонністю. Минулого тижня зафіксовано понад три тисячі хворих, померло 42 людини. Майже всі віком 60+.

У МОЗ наголосили, що вакцинація - головний спосіб уникнення тяжкого перебігу хвороби. Цього року та наступного вакцини проти ковіду будуть безкоштовними.

Взагалі вже все йде до того, що коронавірусну інфекцію можуть включити до протигрипозної вакцини. “Коронавірусна хвороба поступово стає сезонним захворюванням. Ми вже перейдемо до того, що будемо рахувати “ковід” все таки частиною респіраторної групи вірусів, саме сезону грипу, як він є”, - каже головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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