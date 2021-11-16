Коронавірус не пройде: у депутатів у Раді ретельно перевіряли сертифікати і змушували одягнути маски

Жодного підробного сертифікату не виявили.

За новими протиепідемічними правилами почала жити Верховна Рада. До будівлі парламенту допускають тепер лише вакцинованих. Якщо ж щеплення немає, то потрібно пред’явити свіжий ПЛР-тест, або довідку про одужання.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

В стінах Верховної Ради відтепер залізна дисципліна і не вибіркові перевірки, а тотальний контроль: ніхто не переступить поріг без свіжого тесту, ковід-сертифікату або довідки про одужання. Охорона пильно перевіряє медичні документи: кьюар-код не просто передивляються, як в інших місцях, а зчитують сканером. Наступний крок – маска, її видають безкоштовно. А от робити тести за кошти платників податків для тих, хто не хоче щеплюватись, в парламенті відмовились. Антивакцинаторам доведеться робити це власним коштом кожні три доби. «Слуга народу» Єлизавета Богуцька вже порахувала, що із 36 тисяч депутатської зарплати їй щомісяця доведеться викласти на тести 1400 гривень. Вона перехворіла рік тому, але щеплюватись взагалі не планує. І навіть обіцяна президентом тисяча гривень її не спокушає.

«Навіть за 50 тисяч доларів не буду. Ця хвороба не вивчена. Ніхто не знає скільки тримається імунітет», - запевнила депутатка.

Не протестував і не скандалив у дверях і її колега та однодумець Юрій Камельчук. Однак і вакцинуватись навідріз відмовляється. Він теж має власну теорію гартування імунітету. «Не буду робити. Я вже 15 років не користуюсь жодними ліками», - розповідає Камельчук.

Нещодавно відставлений голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який уже двічі перехворів на коронавірус, прийшов з довідкою про одужання, яка діє 90 днів. Запевняє, що вакцинується, щойно дозволить лікар. А от щодо президентської тисячі для вакцинованих, думки депутатів розділились. Адже, як виявилось, заохочення не дадуть людям грошима на руки. Натомість держава профінансує кінотеатри чи музеї, які мають пускати вакцинованих відвідувачів безкоштовно.

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«Людям тисяча була б не зайва. Але багатьом піти в кіно, або в музей, це – недозволена розкіш. Людям часто не вистачає на елементарні потреби. Вони дійсно могли би потратити цю тисячу туди», - запевняє Разумков.

«Я думаю, в нашій боротьбі за те, щоби смертей було менше, всі інструменти правильні. Особливо правильні не каральні, а стимуляційні», - переконаний депутут Святослав Юраш.

Попри всі дискусії, перший день нових протиепідемічних правил у Раді минув без інцидентів. Всупереч очікуванням, охоронці не виявили жодного нардепа з підробним ковід-сертифікатом. Прогульників побільшати також не повинно. Адже за кожен день, коли нардеп не голосував, йому не нараховують зарплату. Тож прогулювати, щоби зекономити на тестах теж, як кажуть, не варіант.

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