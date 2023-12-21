Коронавірус нікуди не подівся: інфекціоністка розповіла про наслідки хвороби

Лікарка-інфекціоністка, професорка Ольга Голубовська розповіла, що в Україні коронавірус нікуди не подівся. Штам "Омікрон" ж має багато негативних наслідків.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ТСН.ua.

"Омікрон" відрізняється від попередніх варіантів вірусу тим, що дає тяжкі прогресуючі пневмонії у значно меншому відсотку випадків, але має таку погану властивість, як проявляти та посилювати ті проблеми, які були у людини до зараження вірусом. Тобто вся супутня патологія проявляється або декомпенсується вже на фоні ковіду. А декомпенсація подекуди буває дуже складною, навіть такою небезпечною, що медики, не можуть з нею впоратися", - зазначає Ольга Голубовська.

Лікарка пояснила, що зараз у лікарнях є велика кількість хворих з супутніми захворюваннями.

"Зараз у лікарнях перебуває величезна кількість хворих з цією супутньою патологією. Їх кількість значно зросла за останній місяць. У пацієнтів практично немає дихальної недостатності, але є такі недуги, як: діабет, гіпертонія, тромбози. Вони створюють дуже неприємний стан для хворого, змушуючи його тривалий час знаходитися в якості пацієнта у стаціонарі медичного закладу", - сказала вона.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу JN.1 як “варіант, що представляє інтерес” і заявила, що наявні дані свідчать про низький ризик для здоров'я населення.

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