Коронавірус нікуди не подівся: інфекціоністка розповіла про наслідки хвороби

Медикиня розповіла про коронавірус та його наслідки.
Лікарка-інфекціоністка, професорка Ольга Голубовська розповіла, що в Україні коронавірус нікуди не подівся. Штам "Омікрон" ж має багато негативних наслідків.
Про це вона розповіла в інтерв'ю ТСН.ua.
"Омікрон" відрізняється від попередніх варіантів вірусу тим, що дає тяжкі прогресуючі пневмонії у значно меншому відсотку випадків, але має таку погану властивість, як проявляти та посилювати ті проблеми, які були у людини до зараження вірусом. Тобто вся супутня патологія проявляється або декомпенсується вже на фоні ковіду. А декомпенсація подекуди буває дуже складною, навіть такою небезпечною, що медики, не можуть з нею впоратися", - зазначає Ольга Голубовська.
Лікарка пояснила, що зараз у лікарнях є велика кількість хворих з супутніми захворюваннями.
"Зараз у лікарнях перебуває величезна кількість хворих з цією супутньою патологією. Їх кількість значно зросла за останній місяць. У пацієнтів практично немає дихальної недостатності, але є такі недуги, як: діабет, гіпертонія, тромбози. Вони створюють дуже неприємний стан для хворого, змушуючи його тривалий час знаходитися в якості пацієнта у стаціонарі медичного закладу", - сказала вона.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу JN.1 як “варіант, що представляє інтерес” і заявила, що наявні дані свідчать про низький ризик для здоров'я населення.
Читайте також:
- 2024 року коронавірусна інфекція може отримати новий штам: людству потрібно готуватися
- Захворюваність на COVID-19 переважає грип – Кузін розповів, коли та як ситуація зміниться
- Одна з областей може запровадити карантин через COVID-19