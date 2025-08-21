Коронавірус повертається: лікарка назвала важливий симптом COVID-19

Ольга Голубовська

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла про нові симптоми коронавірусу, який зараз повертається до України.

Про це вона сказала у коментарі ТСН.ua.

Медикиня зазначила, що під час коронавірусу варто звертати увагу на температуру тіла.

«Будь-які симптоми коронавірусної хвороби на відміну від грипу мають так званий „поліморфізм клінічних симптомів“, він дуже різний. Температура тіла під час коронавірусу, на відміну від грипу, не корелює зі ступенем тяжкості. Тобто на початку хвороби може зовсім не бути температури або вона буде не надто високою, а хворий може дуже серйозно захворіти і отримати довготривалий ковід та навпаки», — пояснює професор Голубовська.

