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Коронавірус повертається: кількість інфікування і смертей стрімко зростає

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Коронавірус повертається: кількість інфікування і смертей стрімко зростає

Про різке зростання кількості хворих заявили одразу кілька областей.

Про різке зростання кількості хворих заявили одразу кілька областей. На Буковині за місяць виявили  вдвічі більше пацієнтів, ніж на початку літа.  А на Дніпропетровщині захворюваність зросла на 20 відсотків лише за останній тиждень. Лікарі переконують, що від нової хвилі восени врятує тільки щеплення, йдеться в ТСН.19.30.

Двері кабінету щеплень Анастасія  відчиняє з острахом, бо з дитинства не любить уколів, але «ковіду» боїться ще більше. Про необхідність третього щеплення дівчині нагадала «Дія». «Прийшло оповіщення, ваш термін сертифікату закінчується, треба робити терміново, 24 години. Я така дивлюсь. Ну треба, значить треба. Вакцинація нормальна, рука не боліла, нічого не боліло», - каже Настя

Лише у один із центрів вакцинації у Дніпрі щодня приходить з пів сотні людей. Найменше пацієнтів, кажуть медики - було у перші місяці повномасштабного вторгнення. «Але потім було зростання кількості бажаючих вакцинувтись, в зв'язку з тим, що люди почали їхати до Європи і для того, щоб не мати обмежень і пересуванні, вони проходили вакцинацію», - каже керівник центру вакцинації Олександр.

На Дніпропетровщини зараз майже двісті хворих на коронавірус, половина з них у лікарнях. Але медиків більше непокоять  темпи появи нових інфікованих. Тільки за останній тиждень кількість госпіталізацій зросла на чверть, а нових випадків побільшало на 20 відсотків. Тож вкотре закликають вакцинуватись. «Можемо використовувати «Коронавак», його достатньо, а для тих хто хоче, можемо використовувати РНК-вакцину, у нас достатньо «Файзер».  Будемо сподіватись, що активно приведене щеплення, не доведе нас до катастрофи. Таке як наслоєння війни і тяжка ситуація з коронавірусом», - каже   заступниці директора Департаменту охорони здоров’я Дніпра Тетяна Квітницька.  

Загострюється ситуація й на Буковині - кількість пацієнтів з  «ковідом» зросла вдвічі у порівнянні з початком літа. «У червні померла 1 людина від «Ковід-19», а за останній тиждень липня померло 4 людини. Для цього варіанту властиво на 50% швидше поширення, тому ми розуміємо, що кількість пацієнтів буде зростати і надалі», - переконує головна санітарна лікарка Чернівецької області Наталія Гопко.

Спалах коронавірусу в регіоні епідеміологи пов'язують з циркуляцією трьох штамів Омікрону, зокрема нового – ВА.5. Вперше в Україні його виявили наприкінці липня саме на Буковині. Він швидко  поширюється, тож епідеміологи нагадують - кращий спосіб уникнути інфікування - вакцинуватися.

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