Коронавірус повертається: кількість інфікування і смертей стрімко зростає

Про різке зростання кількості хворих заявили одразу кілька областей. На Буковині за місяць виявили вдвічі більше пацієнтів, ніж на початку літа. А на Дніпропетровщині захворюваність зросла на 20 відсотків лише за останній тиждень. Лікарі переконують, що від нової хвилі восени врятує тільки щеплення, йдеться в ТСН.19.30.

Двері кабінету щеплень Анастасія відчиняє з острахом, бо з дитинства не любить уколів, але «ковіду» боїться ще більше. Про необхідність третього щеплення дівчині нагадала «Дія». «Прийшло оповіщення, ваш термін сертифікату закінчується, треба робити терміново, 24 години. Я така дивлюсь. Ну треба, значить треба. Вакцинація нормальна, рука не боліла, нічого не боліло», - каже Настя

Лише у один із центрів вакцинації у Дніпрі щодня приходить з пів сотні людей. Найменше пацієнтів, кажуть медики - було у перші місяці повномасштабного вторгнення. «Але потім було зростання кількості бажаючих вакцинувтись, в зв'язку з тим, що люди почали їхати до Європи і для того, щоб не мати обмежень і пересуванні, вони проходили вакцинацію», - каже керівник центру вакцинації Олександр.

На Дніпропетровщини зараз майже двісті хворих на коронавірус, половина з них у лікарнях. Але медиків більше непокоять темпи появи нових інфікованих. Тільки за останній тиждень кількість госпіталізацій зросла на чверть, а нових випадків побільшало на 20 відсотків. Тож вкотре закликають вакцинуватись. «Можемо використовувати «Коронавак», його достатньо, а для тих хто хоче, можемо використовувати РНК-вакцину, у нас достатньо «Файзер». Будемо сподіватись, що активно приведене щеплення, не доведе нас до катастрофи. Таке як наслоєння війни і тяжка ситуація з коронавірусом», - каже заступниці директора Департаменту охорони здоров’я Дніпра Тетяна Квітницька.

Загострюється ситуація й на Буковині - кількість пацієнтів з «ковідом» зросла вдвічі у порівнянні з початком літа. «У червні померла 1 людина від «Ковід-19», а за останній тиждень липня померло 4 людини. Для цього варіанту властиво на 50% швидше поширення, тому ми розуміємо, що кількість пацієнтів буде зростати і надалі», - переконує головна санітарна лікарка Чернівецької області Наталія Гопко.

Спалах коронавірусу в регіоні епідеміологи пов'язують з циркуляцією трьох штамів Омікрону, зокрема нового – ВА.5. Вперше в Україні його виявили наприкінці липня саме на Буковині. Він швидко поширюється, тож епідеміологи нагадують - кращий спосіб уникнути інфікування - вакцинуватися.

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