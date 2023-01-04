"Коронавірус стане одним із варіантів сезонної ГРВІ": Світлана Гук розповіла, що відбувається з COVID-19 в Україні

В Україні наприкінці 2022 та на початку 2023 року збільшилася кількість випадків госпіталізації хворих на коронавірус. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що протягом останнього тижня минулого року до лікарень потрапили майже 3 тисячі українців. Водночас у міністерстві наголосили, що нових хвиль коронавірусу наразі не передбачається.

Яка нині ситуація з коронавірусом в Україні, чи зменшилась його небезпека, чи можна сказати, що COVID-19 став сезонною хворобою, про це в інтерв'ю ТСН.ua розповіла лікарка-пульмонологиня, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук.

Яка ситуація нині з коронавірусом? Скільки пацієнтів, чи є тяжкі випадки?

Оскільки я пульмонологиня, то маю справу з пацієнтами з легеневими хворобами, зокрема з вірусними історіями. У нас нещодавно була невелика хвиля пацієнтів з лихоманкою у відділенні, і серед моїх знайомих, які зверталися з температурою. Усі ці пацієнти обстежувались на коронавірус і результати були у всіх негативні. І ті пацієнти з цієї групи, які могли дозволити собі тестування в лабораторії на скринінг респіраторних інфекцій, тобто це тестування, яке дозволяє одним аналізом зробити 21 ПЛР-дослідження щодо збудників респіраторних вірусних, і не тільки вірусних інфекцій, то у цих пацієнтів виявлявся грип "А". Тобто у моїй практиці я останнім часом не бачу жодного пацієнта із COVID. Десь від червня цієї офіційної статистики немає.

"Важких випадків я взагалі давно не бачила..."

Чи хворіють повторно, чи можливо перехворіти COVID-19 три-чотири рази?

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Звичайно ж, хворіють. І пацієнти, які вакциновані, і повністю вакциновані згідно з графіком вакцинувань від COVID, вони теж хворіють. Але важких випадків я взагалі давно не бачила. Хоча це не означає, що їх немає, просто їхня кількість, вочевидь, вже не така як була. Але повторно люди хворіють, у моїй практиці і тричі людина хворіла, і вакциновані пацієнти повторно хворіли. Тобто у популяції коронавірус поводиться як респіраторний вірус, який змінюється і може вражати навіть тих людей, які вже хворіли на якийсь із підтипів цієї вірусної інфекції. Але те, що я бачу, хворіють вони вже все ж таки легше.

Чи можна сказати, що коронавірус став сезонною хворобою?

Для цього треба, щоб минув час, і ми побачили декілька сезонів. Тобто ми поки що, незважаючи на те, що три роки вже коронавірус в Україні, але це було не зовсім в сезонному сенсі, бо це була пандемія, і вона була демисезонною: і в холодні пори року, і в теплі. Але в подальшому, думаю, що так, коронавірус стане сезонною хворобою. Це буде один із варіантів респіраторної інфекції, які підвищуються, звичайно, у перехідні сезони, тобто восени, на початку зими і навесні. Ми бачитимемо коронавірус серед таких самих вірусних інфекцій, як грип, парагрип, риносинцитиальний вірус чи будь-які інші респіраторні вірусні інфекції.

Незавжди причина підвищення захворюваності очевидна

Чи зменшилась небезпека коронавірусу?

Ті штами, з якими ми вже стикнулися, 100-відсотково стали для нас безпечнішими, тому що ми набуваємо стійкості до них за рахунок імунітету, за рахунок щеплення, за рахунок того, що громадяни так чи інакше торкалися коронавірусу: або хворіли з яскравою клінічною симптоматикою, або з невираженими симптомами, але тим не менш, імунний процес все одно відбувається, імунна система працює із зовнішнім інфекційним агентом і відповідно реагує, формуючи швидку імунну відповідь і довготривалу імунну пам'ять. Тож, якщо ми говоримо про той коронавірус, який ми вже знаємо, з яким стикалися, то, звичайно, він стає безпечнішим.

Стосовно ситуації на сході, я краєчком ока бачила, що там якась нова нібито пандемія, багато хто хворіє. Я точно не знаю причину: чи це через те, що були зняті карантинні обмеження, чи через якісь є причини. Але хочу зазначити, що не завжди причина підвищення захворюваності очевидна. З одного боку, під час епідемії, звичайно, треба дотримуватись карантинних заходів, і це призведе до зменшення кількості хворих в одиницю часу. Але з іншого боку, якщо йдеться про респіраторний вірус, який, скажімо так, є дуже заразним, то ті люди, які перебували в ізоляції, в основному це люди похилого віку, які сиділи вдома, не виходили на вулиці, не ходили до поліклінік та крамниць, все одно рано чи пізно вони виходять, і вони якраз і складають той пул громадян, які є вразливими для коронавірусу. Можливо, саме така ситуація сталася в Китаї. Хоча я не буду стверджувати, що це саме так і було. Але я веду до того, що якщо спостерігається підвищення будь-де захворюваності на коронавірус, завжди треба розбиратися, щоб зрозуміти, що відбувається. Тобто сам по собі цей факт ще не свідчить про те, що все пропало, і що знов прийшов якийсь вірус і щеплення не працюють. Треба дивитись, в якому суспільстві відбувся спалах хвороби, і в яких умовах воно перебувало, і чому могло так статися. Тобто розгляд епідеміологічної ситуації має відбуватися для того, щоб зробити грамотні висновки.

Для коронавірусом етіотропного лікування так і не знайшли

Що, на Вашу думку, буде з COVID-19 далі?

Щодо прогнозу, на мою думку, коронавірус стане одним із варіантів сезонної респіраторної вірусної інфекції. Наприклад, той самий аналіз, про який я казала вище - скринінг респіраторних інфекцій, там входить три варіанти грипу, три варіанти коронавірусу, можливо, потім буде чотири-п'ять. І коли я прошу своїх пацієнтів зробити цей аналіз, з одного боку, деякі ображаються чи дивуються, мовляв, вірусна інфекція, яка різниця, навіщо витрачати півтори тисячі гривень (не всі можуть собі це дозволити і не всі вважають за потрібне це робити, навіть, якщо можуть собі це дозволити), але, з іншого боку, те, що я бачу, що зараз у пацієнтів грип, це дає змогу, лікувати саме грип. У грипу є етіотропне лікування (полягає у застосуванні засобів, які діють на причину хвороби – ред.), тобто молекула, яка діє безпосередньо на вірус грипу, чого в нас не було за COVID-19, ми ж так і не знайшли етіотропне лікування. Ми мали патогенетичне, тобто симптоматичне лікування. Ми боролися з цитокіновим штормом, але саме з коронавірусом етіотропного лікування не знайшли. А якщо ми бачимо, що у пацієнта вірусна інфекція, це пацієнт похилого віку, у нього були якісь операції, купа хронічних захворювань, то зробивши цей аналіз, ви вже бачите, якщо це коронавірус, вже лікарі знають, на які показники аналізів і загального стану пацієнта звертати увагу, і в які терміни від початку захворювання – це дуже важливо. Це ми, знаєте, кров'ю здобули цей досвід. А, якщо це грип, то є сенс додавати етіотропне лікування – це "Озельтамівір"*, оригінальний препарат - це "Таміфлю"*, але є безліч генеричних препаратів інших компаній, він приймається 75 мг двічі на добу п'ять днів, і якщо це саме грип, він прискорює одужання і значно зменшує вірогідність важкого перебігу. Тож цей аналіз, якщо є якісь сумніви, і пацієнт високої групи ризику до будь-якого вірусного захворювання, то все ж таки його доцільно зробити, якщо є така можливість. Зараз прийшов грип, може повернутися коронавірус у якомусь своєму варіанті, і якщо лікар знає, з чим він має справу, йому, дійсно, легше і прозоріше, і зрозуміліше, як лікувати пацієнта. Бажаю усім перемоги і здоров'я у прийдешньому році.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомляли, що коронавірус нікуди не зник і українці продовжують хворіти. Більше того, уряд 23 грудня подовжив карантинні обмеження через COVID-19. Вони діятимуть до 30 квітня 2023 року.

*Під час лікування будь-яких хвороб необхідно порадитися зі своїм сійменим лікарем, отримати чіткий перелік ліків та дозування.

Грип та коронавірус під час війни не зникли - Ігор Кузін

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