Коронавірус у Хмельницькому: лікарні переповнені нещепленими пацієнтами, наймолодшому хворому лише 7 днів

Ситуація наблизилась до катастрофічної.

У Мережу потрапили кадри приймального відділення Хмельницької міської лікарні, де понад десятка швидких чекають перед лікарнею, і в кожній з машин - недужий на коронавірус.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Медичний персонал просто не встигає всіх прийняти. А місць у лікарнях Хмельницького майже не залишилось. Про це написав у «Фейсбуці» місцевий очільник департаменту охорони здоров'я Борис Ткач.

Одна лікарня заповнена майже повністю. А у медзакладі, куди власне і утворилась черга, - вільними залишились лише 50 ліжок.

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До Хмельницької інфекційної лікарні зазвичай спрямовують найбільшу кількість хворих на коронавірус. Але вчора тут припинили прийом, бо всі 200 ліжок виявились зайняті. І виписати нікого не могли, бо усі хворі потребували кисневої підтримки.

«Лікарня розгорнута на 200 ліжок, на вчора було заповнено 199, позавчора 198 ліжок. Поступає за добу від 25 до 30 хворих», - каже директорка лікарні Нінель Марцунь.

Хворих, яких не змогли прийняти в інфекційці, спрямовували до міської лікарні. І от власне звідти ті самі кадри, які облетіли соцмережі - черги карети швидких біля приймального відділення. Медики швидкої кажуть, такої кількості хворих не пам’ятають від початку пандемії.

«Збільшились вдвічі, порівняно з попереднім місяцем. Кашель, болі в животі, низька сатурація», - розповідають медики.

Коронавірус в Україні: місць у лікарнях Хмельницького майже не залишилось

Ситуація наблизилась до катастрофічної. І от журналістам ТСН стало відомо: вранці в інфекційній лікарні знову потроху почали приймати пацієнтів. Двадцять пацієнтів виписали, але менше ніж за годину привезли нових чотирьох пацієнтів. Тож звільнені місця вмить заповняться.

«Ми максимально виписали за вчора і відкрили на сьогодні прийом. Але до якого часу ми будемо приймати, ми не знаємо, коли закінчаться місця, чи це буде до обіду чи трохи пізніше», - констатують в лікарні.

І звісно, переповнена реанімація цієї лікарні. У важкому стані серед інших зараз тут вагітна 38-річна жінка. Ситуація класична, кажуть медики, усі пацієнти не були щеплені.

На відміну від попередньої хвилі шпиталізують багато дітей. Наймолодшому пацієнту лише 7 днів.

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