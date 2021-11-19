Коронавірус у світі: Австрія запроваджує тотальний карантин, у Німеччині радять робити третє щеплення

Уже за тиждень в Європі починається передріздвяний час, однак очевидно безтурботним свято не буде.

Уже від понеділка Австрія першою в Західній Європі запроваджує тотальний карантин і робить щеплення обов'язковими для всіх – з лютого наступного року. Обов'язкові щеплення хочуть ввести і в Німеччині, втім поки що для людей окремих професій. "Ковід" там шириться рекордно швидко.

Про те, як долатимуть четверту хвилю - 19 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, суворі обмеження для невакцинованих та третє щеплення – саме так у Німеччині сподіваються подолати чергову хвилю коронавіруса. Цифри зараження в країні б'ють рекорди. 65 тисяч нових хворих за вчора. Подекуди заповнюються реанімації, в разі потреби транспортувати хворих в сусідні регіони або навіть за кордон готуються літаками Люфтваффе.

Тепер у Німеччині радять робити третє бустерне щеплення. Раніше його радили людям старше 70, тепер усім повнолітнім. Уже бустерне щеплення зробили понад 4 мільйони німців і це мало, кажуть у владі.

Суворі обмеження будуть для невакцинованих. За певної заповненності лікарень у ресторани, бари, театри, перукарні пускатимуть тільки вакцинованих і тих, хто перехворів. Таке правило вже зараз діє наприклад у Берліні. Невакцинованих навіть із негативним тестом до громадських закладів тут не пускають.

"Ситуація дуже драматична. Нині вкрай важливо, щоби ми діяли послідовно, швидко і покращили контроль над ситуацією", - зазначила в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель.

Коронавірус у світі: Австрія запроваджує повний локдаун на 10 днів

Тим часом Австрія пішла на радикальні кроки – вже з понеділка вся країна йде на локдаун. Він триватиме 20 днів. Від лютого всі австрійці мусять пройти вакцинацію. Австрія перша країна в Західній Європі, яка робить вакцинацію обов'язковою. Уникнути щеплення можуть тільки ті, хто не може щепитися через медичні перестороги. Антивакцинаторам будуть адміністративні штрафи.

Уже за тиждень в Європі починається передріздвяний час, однак очевидно безтурботним свято не буде. Сусідня з Австрією німецька Баварія сьогодні також оголосила про частковий локдаун. Там закривають нічні клуби, бари, дискотеки. Відкритими залишать школи, дитсадочки і магазини. У Баварії скасували роботу всіх без винятку різдвяних базарів.

Традиційні для Німеччини різдвяні базари в інших регіонах країни поки масово не скасувували, утім чи запрацюють вони – з упевненістю сказати не може ніхто.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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