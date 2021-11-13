Коронавірус в світі : в Україні пункти щеплення відкривають у храмах, а у Нідерландах відновлюють суворі обмеження

Коронавірус в світі : в Україні пункти щеплення відкривають у храмах, а у Нідерландах відновлюють суворі обмеження

Різкий стрибок заражень фіксують також у Німеччині та Австрії.

Статистика тримається на високих показниках. Минулої доби на коронавірус занедужали 23 з половиною тисячі українців. Чотири з половиною тисячі - шпиталізували. 695 людей від ускладнень "ковіду" - померли. Водночас є й позитивна тенденція. Уперше за довгий час видужалих більше ніж захворілих.

Про це 13 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, "ковід" подолали понад 25 тисяч душ. Тим часом повний курс вакцинації вже пройшли понад 8 із половиною мільйонів українців, одну дозу вакцини отримали більш як 12 мільйонів. Цього тижня Міністерство охорони здоров'я почало відкривати пункти щеплення в храмах. Перший запрацював у Києві, на території греко-католицького Патріаршого собору. Зараз там роблять близько 70 щеплень за добу. Тож черг за вакциною на відміну од інших місць, де вакцинують, немає. Надалі такі пункти планують відкривати також в інших церквах.

Коронавірус в Україні: Міністерство охорони здоров'я почало відкривати пункти щеплення в храмах

Тим часом, відсьогодні і на найближчі три тижні Нідерланди відновлюють суворі обмеження, що стосуються сфери послуг, торгівлі та масових заходів. Удома дозволено приймати не більше 4-х гостей. Нідерланди стали першою країною Західної Європи, де повернули суворий карантин, – напередодні в країні зафіксували більш як 16 тисяч нових випадків коронавірусу. Понад 82 відсотки дорослих нідерландців пройшли повний курс вакцинації. Повернення локдауну в деяких містах викликало протести – наймасовіший зібрався в Гаазі. Різкий стрибок заражень фіксують також у Німеччині та Австрії. За даними ВООЗ, Європа залишається єдиним регіоном у світі, де шостий тиждень поспіль зростає як кількість нових випадків, так і смертність від "ковіду". Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я закликають європейські країни пришвидшити вакцинацію груп ризику замість просування бустерних доз для вже щеплених громадян.

Новини світу: на найближчі три тижні Нідерланди відновлюють суворі карантинні обмеження

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Для щеплення українців проти COVID-19 нині доступні чотири види вакцин різних виробників – загалом 10 млн 320 тис. доз. Загалом Україна отримала вже понад 31 мільйон доз вакцин.

різних виробників – загалом 10 млн 320 тис. доз. Загалом Україна отримала вже понад 31 мільйон доз вакцин. Станом на 13 листопада "жовта" зона адаптивного карантину в Україні розширилася до трьох областей.

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