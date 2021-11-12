Коронавірус в Україні: буковинські школярі повертаються за парти, а Черкащина - у "червоній зоні"

Загалом понад 24 тисячі інфікованих коронавірусом зафіксовано в Україні за добу.
Після 2 тижнів удома буковинські школярі повертаються на очне навчання. Показники захворюваності на "ковід" стабілізувалися, твердять чиновники.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.16:45.
Знову за парти учні сядуть у понеділок. Таке рішення ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій. На дистанційку дітей відправили посадовці через критичну ситуацію з коронавірусом у регіоні. Лікарні тоді були завантажені на 90%. Нині ж показники захворюваності на "ковід" стабілізувалися, твердять чиновники. До прикладу, до обласної лікарні, де лікують хворих на коронавірус, за минулу добу не потрапило жодного важкого пацієнта.
Загалом понад 24 тисячі інфікованих коронавірусом зафіксовано в Україні за добу. Такі нові дані від Міністрества охорони здоров'я.
Найстрімкіше інфекція шириться на Дніпропетровщині та в столиці. 750 людей здолати недугу не змогли. Сплеск смертності від "ковіду" зафіксували напередодні на Черкащині. Регіон відсьогодні у "червоній зоні". Там заборонено проведення масових заходів. Заклади громадського харчування, а також школи та дитячі садочки працюватимуть за умови, якщо усі працівники матимуть щеплення від "ковіду". Черкащина стала 18-им регіоном в Україні, який потрапив до червоної зони.
Тим часом іще 5 країн Євросоюзу залишили свої кордони відкритими для українських подорожувальників.
Це Ірландія, Швеція, Франція, Словаччина та Іспанія. Усі вони пускатимуть вільно тих, хто пройшов повний курс вакцинації. А от щодо невакцинованих умови різняться. Їх можна подивитися онлайн на спеціальній мапі від нашого МЗС.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо:
- Європейський союз 9 листопада офіційно виключив Україну із "зеленого списку" країн через погіршення ситуації з COVID-19. Однак в МЗС запевнили, що це не призведе до тотального закриття кордонів. 9 листопада Кулеба також заявив, що Кіпр став першою країною Євросоюзу, яка зберегла можливість в'їзду для українців.
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