Коронавірус в Україні: буковинські школярі повертаються за парти, а Черкащина - у "червоній зоні"

Коронавірус в Україні: буковинські школярі повертаються за парти, а Черкащина - у "червоній зоні"

Загалом понад 24 тисячі інфікованих коронавірусом зафіксовано в Україні за добу.

Після 2 тижнів удома буковинські школярі повертаються на очне навчання. Показники захворюваності на "ковід" стабілізувалися, твердять чиновники.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Знову за парти учні сядуть у понеділок. Таке рішення ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій. На дистанційку дітей відправили посадовці через критичну ситуацію з коронавірусом у регіоні. Лікарні тоді були завантажені на 90%. Нині ж показники захворюваності на "ковід" стабілізувалися, твердять чиновники. До прикладу, до обласної лікарні, де лікують хворих на коронавірус, за минулу добу не потрапило жодного важкого пацієнта.

Новини України: буковинські школярі повертаються на очне навчання у понеділок

Загалом понад 24 тисячі інфікованих коронавірусом зафіксовано в Україні за добу. Такі нові дані від Міністрества охорони здоров'я.

Найстрімкіше інфекція шириться на Дніпропетровщині та в столиці. 750 людей здолати недугу не змогли. Сплеск смертності від "ковіду" зафіксували напередодні на Черкащині. Регіон відсьогодні у "червоній зоні". Там заборонено проведення масових заходів. Заклади громадського харчування, а також школи та дитячі садочки працюватимуть за умови, якщо усі працівники матимуть щеплення від "ковіду". Черкащина стала 18-им регіоном в Україні, який потрапив до червоної зони.

Коронавірус в Україні: найстрімкіше інфекція шириться у Дніпропетровській області та Києві

Тим часом іще 5 країн Євросоюзу залишили свої кордони відкритими для українських подорожувальників.

Це Ірландія, Швеція, Франція, Словаччина та Іспанія. Усі вони пускатимуть вільно тих, хто пройшов повний курс вакцинації. А от щодо невакцинованих умови різняться. Їх можна подивитися онлайн на спеціальній мапі від нашого МЗС.

Новини світу: 7 країн Євросоюзу залишили свої кордони відкритими для українських подорожувальників

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Європейський союз 9 листопада офіційно виключив Україну із "зеленого списку" країн через погіршення ситуації з COVID-19. Однак в МЗС запевнили, що це не призведе до тотального закриття кордонів. 9 листопада Кулеба також заявив, що Кіпр став першою країною Євросоюзу, яка зберегла можливість в'їзду для українців.

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