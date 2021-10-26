"Ковідне" пекло в Україні: рекордна кількість померлих та ще дві "червоні" області

"Ковідне" пекло в Україні: рекордна кількість померлих та ще дві "червоні" області

Понад 90% хворих на COVID-19 українців - невакциновані.

Минулої доби 734 українці померли від наслідків коронавірусу. Такої кількості жертв від початку пандемії ще не було. А понад 19 тисяч людей напередодні занедужали. На тлі таких невтішних показників ще дві області відсьогодні перейшли до "червоної" зони. Це Рівненська та Миколаївська.

Про це 26 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

В Рівному лікарні заповнені просто ущент і ще скеровують пацієнтів у райони. Тільки в центральну міську лікарню ушпиталено понад 300 хворих на COVID-19. 18 людей померли на Рівненщині за останню добу.

"Реанімаційне відділення теж розгорнуто повністю на 20 ліжок і всі 20 ліжок зайняті. Серед понад 330 хворих - жодного вакцинованого, серед тих, які знаходяться в реанімаційному відділенні і одиничні вакциновані - на стаціонарному лікуванні", - зазначає заступник головного лікаря Рівненської міської лікарні Ігор Дундюк.

"В нас помирало людей в лікарні біля 400 в рік, а от, наприклад, від 14 жовтня по 24 жовтня в нас померло в лікарні біля 70 людей , з них - більше 60 - це коронавірусна хвороба", - наголошує завідувач патанатомії Віктор Попіль.

Проте, в Рівному збільшилася кількість бажаючих вакцинуватися. Біля центрів вакцинації - помітні черги.

Своєю чергою поліцейські групи проводять перевірки і стежать, як містяни дотримуються карантинних правил, зокрема чи мають продавці "зелені" сертифікати вакцинації.

Перевіряльники зауважують, більшість вимог дотримуються. Показують сертифікати і працівники, і відвідувачі. Щоправда кількість покупців зменшилася.

Чиновники ж сподіваються, що із введенням "червоної" зони кількість хворих не зростатиме. Принаймні так стрімко.

На півдні ситуація гіршає все більше. За минулу добу на Миколаївщині зафіксували 508 нових випадків інфікування. 31 людина померла. Серед них - жодного вакцинованого пацієнта.

Найскладніша ситуація у самому Миколаєві. Тут нових шпиталізованих пацієнтів втричі більше за тих, кого вже можна виписати додому. У лікарні №5, наприклад, напередодні введення "червоної" зони закінчився кисень, його не завіз постачальник. Довелося збирати резерви по підприємствах.

"Ми спостерігаємо під час цієї хвилі коронавірусу надходження хворих в більш важкому стані, ніж було навесні. Більшість хворих потребує кисневої підтримки. 95% хворих, які надходять на лікування - не вакциновані", - говорить заступник головного лікаря Миколаївської лікарні Сергій Матвієнко.

Наразі в Миколаєві величезні черги до пунктів вакцинації. Їх у місті 21. І аншлаг там від вихідних. Люди стоять годинами у черзі. За день тільки в одному пункті щепилося 500 городян. Раніше ця цифра не перевищувала 30.

У сусідній Херсонщині також не вистачає ліжок в лікарнях. Там довелося навіть розгорнути мобільний шпиталь для хворих на "ковід". Він у місті Каховка. Там 35 наметів та модулів, більшість з них – це палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Це 120 додаткових ліжко місць.

У Чернівецькій лікарні №1 – найбільшій "ковідній" лікарні міста, всі місця у відділенні інтенсивної терапії - зайняті. Вразі смерті пацієнта, лікарям вже доводиться вирішувати, хто ж у стаціонарі потребує ліжка найбільше. Аналогічна ситуація і в обласній лікарні.

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"На жаль, ми мусимо обирати, кого ми можемо забирати. Якщо у нас 12 місць зайнято, то є відбір. Якщо буде 30-річний хлопець, то я його заберу в реанімацію", - пояснює анестезіолог Роман Курулюк.

"Людина лише померла, а ми вже готуємо людину на переведення, ліжко в реанімації від першої людини - ще тепле. Третина – це вкрай важкі, ті, які потребують реанімаційних заходів", - зазначає лікарка інфекціоністка.

Першочергово в лікарню ушпиталюють найтяжчих пацієнтів. Нині тут зайнято 126 місць зі 140. Наразі всі три лікарні Чернівців працюють на межі своїх потужностей – вони завантажені на 90%. За словами медиків, рівень шпиталізації наразі критично високий – від 120 до 180 буковинців щодоби. Такого не було від початку пандемії.

Коронавірус в Україні: Рівненська та Миколаївська області перейшли до "червоної" зони

Вільні місця заповнюються протягом години-двох.

Але навіть ця статистика не так лякає, як антирекорди по смертності. За вчора – 17 померлих, кілька днів тому – 19 – цифри також найбільші від початку пандемії.

Більшість ушпиталених – сильно киснезалежні. Загалом кисень є, але його іноді не вистачає, зізнаються медики. Виходять з ситуації завдяки кисневим балонам та концентраторам. Знесилені медики ще раз підкреслюють важливість вакцинації. Наразі серед 265 ушпиталених з "ковідом" - лише 5 вакцинованих.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber. Автори: Лілія Родіна, Анна Махно, Вікторія Танасійчук.

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