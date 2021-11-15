Коронавірус в Україні: тих, хто одужав, більше, ніж тих, хто захворів, найвищі показники на Дніпропетровщині

Коронавірус в Україні: тих, хто одужав, більше, ніж тих, хто захворів, найвищі показники на Дніпропетровщині

Стримано оптимістичну динаміку "ковідної" статистики маємо за попередню добу.

Діагноз "коронавірус" напередодні підтвердили у 10 тисяч 802 українців. Із ускладненнями хвороби шпиталізували понад дві з половиною тисячі людей, недуга забрала 442 життя. Понад 11 тисяч людей побороли недугу.

Про це 15 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Отже, вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. Під час наради у президента прем'єр-міністр заявив, що в Україні вже досягнуто плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації. Натомість міністр охорони здоров'я, заявляє - це ще не перемога над вірусом. Тому потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень.

Через погіршення ситуації з коронавірусом Вінницька область переходить до "червоної" зони. Суворі карантинні обмеження почнуть діяти в регіоні від 18 листопада. Водночас Луганська й Херсонська області можуть бути переведені в "жовту" зону, якщо збережеться позитивна динаміка.

Коронавірус в Україні: минулої доби недуга унесла 442 життя

Тим часом майже тисяча нових інфікованих коронавірусом за добу зафіксовано на Дніпропетровщини. І це найвищий показник в Україні. Розвантажити реанімації намагаються за рахунок облаштування нових ліжок для хворих, які подолали критичний стан, але все ще потребують кисню. Саме для цього лікарні області отримали майже півтисячі кисневих концентраторів.

Централізована подача кисню є далеко не в кожній лікарні. І тоді без концентраторів, які можуть добувати кисень з повітря, хворим не вижити. А приладів цих - катастрофічно бракує. Тож на допомогу медикам прийшов великий бізнес.

"Вартість одного концентратора – приблизно 80 тисяч гривень. Ми передаємо 200 місту (Нікополю - Ред.) та сто району", - зазначив голова правління АТ "НЗФ" Володимир Куцин.

Дніпропетровська область демонструє найвищі показники інфікування коронавірусом за добу

Ще 200 концентраторів дають інші підприємці і їх одразу везуть в Нікополь, Покров та Марганець. Бізнесмени кажуть: в невеликих містечках всі знають одне одного і, коли бачиш, як вмирають знайомі, про гроші вже не думаєш.

Рятівні прилади медики одразу забирають, та, після швидкого обліку, негайно перевозять до хворих, яких намагаються врятувати.

Місць у лікарнях не вистачає - нових хворих привозять щодня. Їм потрібні ліжка з централізованим постачанням кисню, тож тих, хто вийшов з критичного стану, переводять в інші палати. Саме на допомогу таким хворим і приходять концентратори.

Якщо в лікарнях не вистачатиме ліжок, медики обіцяють видавати концентратори інфікованим додому. А дніпропетровський бізнес готовий вже найближчим часом надіслати й другу партію.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

В Україні вже повністю імунізовано більше 81% освітян. Понад 95% працівників закладів загальної середньої освіти отримали принаймні одну дозу. Якщо в Україні буде вакциновано 100% освітян, дітей планують повернути за парти.

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Автор: Олександр Загородний, Яків Носков

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