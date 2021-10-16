Коронавірус в Україні: де та до яких карантинних обмежень готуватися після вихідних

Коронавірус в Україні: де та до яких карантинних обмежень готуватися після вихідних

Першою стала "червоною" Херсонська область - найжорсткіші обмеження там почали діяти від 15 жовтня.

Після вихідних в Україні буде посилено карантин.

ТСН.ua зібрав в один матеріал усі обмеження і заборони, до яких слід готуватися українцям наступного тижня.

Так, насамперед до більш жорстких обмежень на наступному тижні потрібно готуватися жителям регіонів, де почне діяти "червона" зона карантину. Це Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області. У Херсонській області "червоний" рівень вже встановлений від 15 жовтня.

Регіони, в яких запроваджено "червону" зону":

Херсонська область – від 15 жовтня.

Донецька область – від 18 жовтня.

Дніпропетровська область – від 18 жовтня.

Запорізька область – від 18 жовтня.

Одеська область – від 18 жовтня.

Заборони та обмеження "червоної" зони:

Забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос.

Забороняється робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо.

Забороняється робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл.

Забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.

Забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Забороняється робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.

Місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні.

Що працюватиме в "червоній" зоні:

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на "червоному" рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Нові правила пасажирських перевезень

Також від 21 жовтня набирають чинності нові правила проїзду в транспорті міжміського та міжобласного сполучення. Тепер окрім квитка пасажиру потрібно мати COVID-сертифікат, або ПЛР-тест, або довідку про антитіла. Контролювати наявність документів мають водії в автобусах та провідники в поїздах.

Нові обмеження на перевезення пасажирів між регіонами, які почнуть діяти від 21 жовтня, не будуть стосуватись неповнолітніх. Для дітей віком від 12 років буде діяти й надалі обов’язкове дотримання маскового режиму.

Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири задля поїздок між регіонами України.

Так, для пересування в межах регіонів з "жовтим" рівнем епіднебезпеки буде необхідний або документ про отримання принаймні однієї дози вакцини проти COVID-19 або негативний результат ПЛР-тесту або експрестесту на COVID-19, який чинний 72 години.

У разі прямування в регіон з "червоним" рівнем епіднебезпеки необхідний один із документів:

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації

Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.

Йдеться, як про регулярні, так і нерегулярні перевезення пасажирів. А саме автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Як подорожувати "Укрзалізницею" від 21 жовтня

За новими правилами, для подорожі "Укрзалізницею" між областями пасажири повинні мати або COVID-сертифікат або ПЛР чи експрестест, зроблений за 72 години.

Так, провідники потягів перед посадкою перевірятимуть: квиток, паспорт і відповідний "ковідний" документ. COVID-сертифікат можна буде показати в "Дії" і у паперовому форматі. У потягах "Інтерсіті" перевірка також буде здійснюватися під час посадки.

У разі відсутності будь-якого з трьох вищезазначених документів провідник або стюард мають право не допустити пасажира до поїздки. Обмеження не поширюються дітей. Також перевірок не буде у приміських потягах.

Де і як вакцинуватися:

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ - 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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