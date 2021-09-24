Коронавірус відступив, але загроза залишається: медики про стан п’ятирічної львів’янки

Зараз у ковідному відділенні лише "Охматдиту" Львова 13 важких дітей.

П’ятирічну львів’янку, у якої 80 відсотків ураження легень, під'єднали до апарата штучної вентиляції легень. Тест підтвердив у неї коронавірус. Хвороба у дитини розвинулася дуже стрімко, кажуть медики, і від прогнозів поки що утримуються.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Все почалося зі звичайної застуди, розповідає мама дівчинки. «Почалася нежить легенька, звичайна і на третій день я поміряла температуру, в неї було 39 і 5, вона вся горіла», - розповідає жінка.

Вона звернулася до сімейного лікаря, той порадив лікуватися вдома, але дівчинці лише гіршало, додався кашель, стало важко дихати. «Сильно боліли її, я вже так тепер розумію, легені, настільки, що вона на праву сторону вона взагалі не могла лягти, аж ніжку її тягнула», - додає жінка.

Швидкою дитину з району привезли до львівського «Охматдиту». Тут діагностували тяжку двобічну пневмонію. Перший швидкий тест був негативний, лише ПЛР підтвердив у дівчинки коронавірус.

«Вона була переведена на апарат штучної вентиляції. Приблизно до 80 відсотків легень було уражено. Стан дитини був вкрай важкий, була виражена і дихальна, і серцево-судинна недостатність, сепсис», - розповідають лікарі про стан дитини.

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Дівчинка вже 5 днів у медикаментозному сні. Хоча сьогодні її ПЛР-тест негативний, утім загроза не минула, кажуть медики. І додають, що почали фіксувати зростання тяжких перебігів у хворих на коронавірус дітей. Зараз у "ковідному" відділенні лише цієї лікарні 13 таких пацієнтів.

«Дуже швидкий перебіг, більшість дітей зараз поступають все починається з кишкових розладів, з мінімальних катаральних явищ і пізніше йде такий досить великий відсоток ураження легень», - каже завідувачка реанімаційного відділення лікарні «Охматдит» Віра Приймакова.

Уся родина дівчинки, яку рятують у реанімації, торік теж перехворіла на коронавірус. Нині вони вже щеплені і здорові. Припускають - дитина могла підхопити "ковід" у садочку.

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