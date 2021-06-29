Коронавірус "закінчився": в Харкові закривають ковідне відділення, а медиків без виплат відправляють у "відпустки"

Чорнобильська лікарня потрапила під скорочення ковідних відділень. Медики звільняються, хворі — переїжджають.

У Харкові закривають одне з двох відділень Чорнобильської лікарні, в якій лікують хворих на коронавірус. За словами головної лікарки, кількість пацієнтів з підтвердженим COVID-19 зменшилася, тому утримувати стаціонар на 170 ліжок зараз недоцільно. Водночас співробітникам відділення вже два місяці не нараховують "ковідні гроші", а через скорочення відділень — медиків відправляють в "відпустку".

ТСН.ua з'ясовував, чому медперсоналу не нараховують виплати та що з цього приводу кажуть в медустанові.

Медики звільняються або йдуть у "відпустку"

В Чорнобильській лікарні функціонують два ковідних відділення. Під час активної фази коронавірусу в кожному з них знаходилося близько 70 хворих COVID-19. Обслуговував їх медичний персонал, частина з якого зараз написала заяву про звільнення.

"Співробітники, які працювали за сумісництвом, написали заяву про звільнення. З 30 червня ми не працюємо. А людей, які працюють на ставку, відправляють у відпустку. Що буде далі, поки ніхто нічого не говорить", — повідомила ТСН.ua одна з медсестер відділення.

За словами дівчини, в медустанові причину закриття відділення не пояснюють. При цьому під скорочення потрапили близько 10 осіб: лікарі, які працюють за сумісництвом, а також медсестри. "Запечатати" відділення повинні орієнтовно до серпня, каже медсестра.

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Зі свого боку головна лікарка зазначає, що через скорочення кількості пацієнтів з коронавірусною інфекцією, скорочується і кількість відділень для хворих.

"Чисельність пацієнтів значно зменшилася, тому у двох відділеннях тримати таку кількість просто недоцільно. У нас зараз лежить до 50 осіб, а обидва відділення розраховані на 170. Одне з них ми законсервуємо до певних рішень, а пацієнтів переспрямуємо до діючого відділення", — розповіла нам головна лікарка лікарні Ірина Пирогова.

Фінансування та ковідні виплати

Разом з тим головна лікарка каже, що медики, які зараз працюють у відділенні, після закриття стаціонару "трошки відпочинуть".

"Вирішуємо питання. Якщо фінансування прийде — люди підуть у відпустку. Якщо нас не профінансують — людям доведеться піти на простій. Ковідні виплати затримуються. За квітень і травень ми ще нічого не отримали. При цьому заробітна плата та аванс нараховуються за планом", — сказала Ірина Пирогова.

Відповідь НСЗУ

В НСЗУ кажуть, що закриття відділення лікарні — це внутрішнє рішення місцевої влади.

"Зараз у багатьох лікарнях відбувається процес оптимізації та реорганізації — це нормальні процеси. За них відповідає місцева влада", — пояснили ТСН.ua в пресслужбі НСЗУ.

При цьому питання про фінансування і ковідні нарахування в Службі здоров'я пообіцяли уточнити. Відповідь НСЗУ ми дамо найближчим часом.

Нагадаємо, що НСЗУ оновила перелік медзакладів для госпіталізації хворих на коронавірус. До нього увійшли 257 лікарень.

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