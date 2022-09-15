Коронавірус знову повертається: коли в Україні чекати на новий пік

Пік захворюваності на коронавірус у нашій країні прогнозується на початок жовтня. У ВООЗ прогнозують дефіцит кисню для важких пацієнтів, оскільки джерела постачання в окупованих частинах країни або зруйновані, йдеться в ТСН.

В Україні, як і у Європі циркулює «Омікрон», він вважається не таким агресивним, як дельта, однак для груп ризику все одно небезпечний. Війна зірвала плани вакцинувати до кінця року 70% населення. Рівень імунізації серед дорослих ледь дотягує до 50%, а серед літніх людей він значно нижчий. «У нас група ризику не дуже охоплена вакцинацією, тому можна очікувати і зростання захворюваності і зростання тяжких випадків», - кажуть лікарі.

За минулий тиждень у стаціонарах від коронавірусу померли 70 пацієнтів, переважно це люди у віці та невакциновані. Наступні тижні кількість хворих тільки зростатиме. «Для України, коли ми робили прогноз, пікові показники припадають на кінець вересня на початок жовтня», - прогнозують медики.

Також читайте Ізюмці здивувалися звільненню, а ворогів військові змусили тікати навіть на велосипедах

Через війну у Всесвітній організації охорони здоров’я побоюються, що в Україні буде дефіцит кисню. Оскільки підприємства, де його закуповували для лікарень, або зруйновані, або на окупованих територіях. У МОЗі кажуть, такі побоювання марні - киснезалежних пацієнтів при «Омікроні» значно менше, а для «ковідних» стаціонарів вже давно закупили автономні кисневі станції.

Новини про зростання захворюваності відчувають у центрах вакцинації. Якщо влітку тут було порожнього, нині в електронній черзі розписаний увесь день.

Цього сезону загального карантину в країні не буде, кажуть в МОЗі. Обмеження можуть бути локальними і ці рішення прийматиме місцева влада. Через війну перевіряти сертифікати не має можливості. До того ж нині запасів вакцини в країні залишилося на 10-14 днів, каже санітарний лікар. «Пфайзер» взагалі в дефіциті. В країні чекають на поставку вакцини в рамках програми «Ковак».

Тобто за кілька тижнів обіцяє санітарний лікар нестачі вакцин не буде. В липні в Україні дозволили другу бустерну дозу для українців старших за 60 років, та тих, хто має хронічні захворювання - саме вони найважче переносять коронавірус. Однак національна технічна група з питань імунопрофілактики вже рекомендує другий бустер для усіх українців.

Незалежно від того це перший бустер , другий чи взагалі початок вакцинації в центрах просять українців записуватися в електронну чергу через систему HELSI.me. Бо скупчення небажані і з огляду розповсюдження вірусу, і з огляду ракетної загроз з боку Росії.

Читайте також:

Поки одні "волонтери" обкрадають українці, інші - працюють по 15 годин на передовій

Не чули сирен та вибухів, але відчували вібрації будинки: як у війну рятуються люди з порушенням слуху

Масовані ракетні обстріли Кривого Рогу: окупанти випустили по місту "Кинджали" та "Калібри"