Коронавірусно-дипломатичний скандал: як у США розпочала роботу 76 сесія Генасамблея ООН

Сесія триватиме у звичайному форматі.

В Нью-Йорку розпочинає роботу 76 сесія Генасамблеї Організації Об‘єднаних Націй. Після карантину сесія буде тривати у звичному форматі особистої участі. Щоправда, делегатів, які досі не отримали щеплення від коронавірусу, просили брати участь онлайн.

Не всі цього прохання дослухалися, адже антивакцинатори виявились і серед президентів, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 21 вересня.

Відкриття 76 Генасамблеї ООН розпочалося з коронавірусного скандалу. Спочатку, за правилами міста Нью Йорка, де розташовано штаб-квартиру організації, до зали засідань збиралися пускати лише із довідками про щеплення від COVID-19. Але повстала Росія, мовляв, така вимога суперечить дипломатичній угоді від 1947 року. Щоб зам’яти коронавірусно-дипломатичний скандал, керівники ООН вирішили COVID-сертифікати не вимагати, але делегати на словах мають підтвердити, що вакциновані.

Фургон, де можна і зробити експрестест на коронавірус, а також щепитися однодозною вакциною Johnson & Johnson припаркували неподалік входу до будівлі ООН. Вакцинована представниця США Лінда Томас-Грінфілд показово йде тестуватися. "Хочу, щоб усі бачили, що я зробила тест. Не вважаю себе винятком. Я роблю те, чого ми усі сподіваємося від інших - взяти на себе відповідальність, і робити усе можливе, щоб пом‘якшити ситуацію із COVID, щоб ми тут не поширювали COVID", - заявила вона.

Чи наслідує іі приклад російська делегація на чолі із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, не відомо. Натомість знаний антивакцинатор президент Бразилії Жаїр Болсонаро приїхав на засідання Генасамблеї та вже отримав порцію неприємних зауважень.

Новини світу: в Нью-Йорку розпочинає роботу 76 сесія Генасамблеї ООН, проте лише для вакцинованих

Спочатку від прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який закликав бразильську делегацію щепитися: "AstraZeneca - чудова вакцина. Я вакцинований. Дякую усім. Щепіться AstraZeneca. Я отримав дві дози"

Потім і від мера Нью Йорка Білла де Блазіо: Хочу звернутися до усіх світових лідерів, а аткож Больсонаро: якщо ви вирішили сюди приїхати, маєте бути вакцинованими. Якщо не хочете вакцинуватися, не завдавайте собі клопоту приїжджати".

Вперше на посаді президента з трибуни ООН до світових лідерів звернеться Джо Байден. Окрім COVID-19 та проблем змін клімату, він збирається говорити про завершення 20-річної війни в Афганістані.

У понеділок ввечері до Нью Йорка прибув і президент України. Одразу після прильоту він з'їздив покласти квіти до меморіалу 11 вересня на Мангетені. Сьогодні Володимир Зеленський у Ньюй Йорку зустрінеться із президенткою Єврокомісії, лідерами Туреччини, Польщі, Молдови та Грузії. Його виступ не Генасамблеї відбудеться у середу - 22 вересня.

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