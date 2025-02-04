Корупціонери, які “погоріли” на мобілізації: чи понесли вони покарання

Масштаби цих корупційних кейсів буквально сколихнули всю Україну і навіть стали поштовхами для термінового реформування цілих галузей. Справи найнахабніших топ-чиновників, які мали б відповідати за найважливіше зараз для України – мобілізацію, медичний супровід військових. Але саме у цей історичний момент, коли країна і кожен громадянин мають вкласти усі сили у найжорстокіше протистояння з ворогом, ці посадовці схоже обрали найбільш огидніше – красти.

Проєкт Хапуга.UA обіцяв стежити за ходом цих резонансних справ, тож виконуємо.

Куди хотів злити свої мільйони скандальний психіатр? І чи виклав пісотні мільйонів гривень застави, аби не сидіти в СІЗО? Яке майно вже вивели зі справи очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи? Чи сидять за ґратами керівники Бучанського та Бориспільського ТЦК? Та невже справи топ корупціонерів намагаютьс злити? Розкажемо про результати розслідувань найгучніших корупційних скандалів пов'язаних із топ-посадовцями ТЦК та медслужби.

Головний психіатр ЗСУ

Вся Україна побачила килим з готівки в будинку, де мешкає родина головного військового психіатра країни. Та крім стосів доларів на 150 тисяч оперативники СБУ знайшли 4 БМВ останніх років випуску. Маєток на Київщини, дві квартири в столиці та апартаменти в одесі. Ми на власні очі бачили один з маєтків Друзя на Київщині, який куплений ніби про запас, бо ж власник давно не навідувався сюди.

Та все це майно, каже психіатр не його, а родини. А він буцім-то вдома взагалі не буває, бо живе ж тільки роботою. От тільки жодних документів про походження грошей на таке майно ніхто з родини, включаючи пасинка з російським громадянством, слідчим не надав.

А поки Друзь вигадував відмазки для майна на мільйон доларів, яке оформив на родичів, не внісши в декларацію, та не міг разом з адвокатом визначитися чи в нього стався інсульт чи інфаркт.

Спливли ще більше резонансні деталі. Виявляється, тільки минулого року військовий психіатр двічі їздив поправляти свій психологічний стан після важкої роботи з корупційними ризиками на відпочинок до Туреччини.

Імовірно там був не проти і осісти, бо планував придбати ще віллу на морському узбережжі за 650 тисяч євро. Світлинами потенційного капіталовкладення психіатра поділились із журналістами слідчі.

Там він намагався купити за хабарі триповерхову віллу з басейном за 650 тисяч євро. Під час поїздок Друзь активно переписувався з ріелтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.

А до чотирьох БМВ у Києві Друзь купив ще одну автівку в Туреччині для прийомної доньки – новеньку гібридну Тойоту. Відео покупки оперативники знайшли на телефоні лікаря-хапуги. Як і віп вольєру для собак 300 тисяч гривень, за вартість якого можна придбати цілком пристойне житло для людини у регіонах України.

Олег Друзь / Скриншот із відео Хапуга.UA

На хвилі нової інформації про майно головного психіатра країни, який буквально до останніх днів вирішував питання щодо придатності військових до проходження служби і вочевидь мав просто безмежні корупційні можливості ми звернулися за коментарем до його адвоката.Та виявилося, що Володимир Клочков та уся його адвокатська фірма розірвали договір із Олегом Друзем. Ніби з принципових питань, але деталізувати правник не може, бо зв'язаний адвокатською етикою.

За рішенням суду, поки йде розслідування, Друзь перебуватиме під вартою найближчі два місяці, якщо за нього не внесуть заставу у 49 млн грн. Та сидить скандальний лікар не в СІЗО, того можливо і не поспішає із заставою. Замість камери – лікар Друзь, який прославився корупційними справами, лежить у лікарні аж до поліпшення стану здоров'я.

При цьому на пацієнта реанімації, з якої за словами Друзя він щойно вийшов, у залі суду лікар був зовсім не схожий.

Поки серйозних ризиків, що цю справу можуть злити, правозахисники не бачать але головний психіатр ЗСУ має серйозний потенціал тиску, а ще не шкодуватиме грошей на адвокатів, аби не потрапити у в'язницю. тим більше, що йому вже таке вдавалось, після того 2017 його як керівника психіатрії Центрального військового госпіталю, також затримала СБУ. При отриманні хабара.

“Дуже багато фактів, наприклад, писалося в 2017 році, що заява про вчинення злочину була неналежним чином підписана, ще ряд довідок, які встановлювали, питання були з понятими. І в 2023 році його визнали невинним у вчиненні кримінального правопорушення. Тобто, фактично за 6 років, коли розслідувалися справи, адвокати змогли юридично довести, що слідчими на той час неналежним чином зібрані докази. І фактично суд на підставі тих матеріалів виправдав Олега Друзя”, – розповів антикорупційний експерт Сергій Миткалик.

Якщо оперативники не врахували минулих помилок, то ризик того, що адвокати і цього разу спрацюють за таким сценарієм дуже високий.

“Сказати на основі тих матеріалів, які ми маємо на сьогодні оприлюднені, як збиралися докази на цьому етапі, нам теж дуже складно. Але точно адвокати будуть робити все, щоб розбити ці докази, точно будуть намагатися виправдати цю справу зі сторони і на користь Олега Друзя, але тут питання, чи врахували Служба безпеки України і правоохоронці ті помилки, які вони допустили в 2017 році, ну, і, звісно, що рішення суду”, – каже Сергій Миткалик.

Очільниця Хмельницької МСЕК

А ось скандально відомій очільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі відсидітись у лікарні замість СІЗО не вдається. Днями Вищий антикорупційний суд продовжив арешт Крупи ще на два місяці, але зменшив розмір застави майже в половину.

“Першопочаткова застава, здається, була в 500 мільйонів, якщо не помиляюся. Остання застава, яка була, це 280, яку зменшили до 260 мільйонів”, — каже експертка з антикорупційних питань Оксана Копійчук.

Нагадаємо, ДБР підозрює керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина – екс-начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області в незаконному збагаченні. У жовтні під час обшуків у них знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

Судячи з матеріалів слідства вся квартира Круп була просто напхана готівкою: у вітальній кімнаті слідчі знайшли $106 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній у сейфі було майже $316 тис. та 25,4 тис. євро; у одній спальні знайшли $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн, а у спальні чоловіка МСЕКІВки – колишнього начальника управління

Держаудитслужби у Хмельницькій області Володимира Крупи, кадри з яким вже стали мемом, оперативники вилучили – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн.

Тетяна Крупа / Скриншот із відео Хапуга.UA

Та крім грошей родина Круп володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві та має за кордоном нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. Але зараз список нерухомості вже трохи скоротили. Із справи вивели земельну ділянку, яка була перереєстрована на невістку Тетяни Крупи у 2024 році, та квартиру, яка належить сестрі підозрюваної. Та попри це фактів про те.ю що справу намагаються поховати – експерти не бачать.

“Звісно, що потрібно уважно слідкувати за тим, як триває досудове розслідування, як збираються докази, як збираються підтвердження того, яке саме майно належить Тетяні Курпі, яке майно, наприклад, належить не їй, але фактично можна довести, що це було її майно. Наразі прямих якихось свідчень, що можуть свідчити про зливання справи, не бачу”, — каже експертка з антикорупційних питань Оксана Копійчук.

Керівники ТЦК на Київщині

Ще одна справа, від якої жахнулося українське суспільство, про те, як на Київщині керівники ТЦК сколотили один мільйон доларів допомагаючи ухилянтам ховатися від мобілізації.

Вони забезпечували виготовлення підроблених медичних документів, які в подальшому слугували підставою для визнання військовозобов’язаних непридатними до військової служби та їх виключення з військового обліку.

Очільник ТЦК на Київщині / Скриншот із відео Хапуга.UA

Мова про начальника Бориспільського Районного ТЦК та СП Сергія Русіна та його колегу з Бучанського РТЦК Леоніда Викочка.Оперативники СБУ під час обшуків тоді вилучили понад 1 млн доларів США. Згодом Бориспільський ТЦК написав, що фотографії з купою готівки – це не про їхнього керівника. Про помилку говорить і адвокат Сергія Русіна.

Очільник ТЦК на Київщині / Скриншот із відео Хапуга.UA

Каже грошей в родині немає, тому його підзахисний з літа – в СІЗО. Як і інші фігуранти справи. Проте керівник Бучанського РТЦК Леонід Викочко спробував у вересні вийти під заставу в один мільйон гривень. Та далеко не пішов – його знову затримали за іншими обвинуваченнями.

Одеський військком

Точно найгучнішою справою хапуги в погонах стало затримання одеського військкома Євгена Борисова.

Нагадаю, що дружина Борисова скупила у Марбельї в Іспанії нерухомості на 3 млн 700 тис євро. А сам Борисов під виглядом гуманітарної допомоги ввіз до України новий автомобіль Mercedes G63 AMG.

За підрахунками аудиторів, які озвучив голова НАЗК Олександр Новіков, Євген Борисов привласнив рекордні 188 мільйонів грн.

“Має ознаки незаконного збагачення це 368 з позначкою 2. Власне, що відбулося – взяли безпосередньо фактичні доходи офіційні Євгена Борисова як військовослужбовця ТЦК і порівняли його статками. І виявили, що кількість майна не відповідає ні доходам його, ні його сім'ї. Це незаконне збагачення”, – каже Сергій Миткалик.

Борисов вже кілька разів намагався вийти з СІЗО, та кожного разу слідчі знаходили нові обставили, аби розпочати нову справу і залишити його за гратами. Остання невдала спроба вийти з ізолятора була напередодні нового року. За колишнього одеського військкоме внесли заставу у майже 40 млн гривень, та детективи ДБР 25 грудня повторно затримали Борисова за новими звинуваченнями.

Євген Борисов / Скриншот із відео Хапуга.UA

“Він організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 тис. 480 грн за період квітень-червень 2022 року”, – повідомили в ДБР.

Така тактика слідчих, за словами експертів говорить про те, що справу точно не збираються зливати.

“Але, судячи з того, як слідкують за цією справою, не дають ні втекти Євгену Борисову, з'являються нові матеріали і факти розслідування, На мій погляд, є всі, так би мовити, факти, є всі підстави вважати, що справа матиме успіх, як мінімум, по одному із тих вже фактів, які передані до суду, це ознак незаконного збагачення”, – каже Сергій Миткалик.



Попри такі оптимістичні висновки експертів ми і надалі уважно стежитимемо за кожним резонасним кейсом, бо тільки таким чином Україна може подолати корупцію.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВОНИ ПОГОРІЛИ НА КОРУПЦІЇ В ТЦК! ХТО ЗЛИВАЄ СПРАВИ НОВИХ МІЛЬЙОНЕРІВ НА КРОВІ

Читайте також: