Корупція у МСЕКу та "хворобливі" прокурори: нові подробиці гучного скандалу

Медико-соціальні експертні комісії, відомі як МСЕК, буде ліквідовано до 31 грудня цього року. Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті президента України. А от керівництво центральної МСЕК, а також керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров’я вже звільнено. Це чергове кадрове рішення, яке стало наслідком нечуваного скандалу з фальшивими довідками про інвалідність та інші недуги.

Напередодні про намір піти з посади заявив і генпрокурор Андрій Костін. Адже виявилося, що його підлеглі підозріло хворобливі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Цифрова, прозора, європейська модель замість МСЕКів. Таку реформу вирішили провести на екстреному засіданні РНБО після низки скандалів із цими комісіями. У традиційному зверненні президент Зеленський повідомив, що випадки фейкових інвалідностей зафіксовані чи не в усіх органах державної влади. Рішення РНБО передбачає ревізію усіх довідок про інвалідність.

Один із перших наслідків розбору польотів - відставка генпрокурора Андрія Костіна. На Хмельниччині, де на хабарі спіймали тамтешню керівницю МСЕКу, інвалідніть оформив 61 прокурор.

В Україні спалахнули скандали через корупцію у МСЕКу

На початку жовтня ДБР повідомило - затримали керівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу. У неї вдома виявили майже 6 мільйонів доларів. Правоохоронці кажуть - цінники на нелегальні послуги працівників МСЕК коливаються від п'ятисот доларів до 20 тисяч доларів. Прайс може різнитися залежно від регіону і так, би мовити, надійності замовника.

"Вони враховують статус людини, її матеріальне становище, рівень безпеки, тобто наскільки можна довіряти громадянинові безумовно, якщо він не зателефонує до поліції чи ДБР", - каже радниця з комунікацій ДБР Тетятна Сапьян.

Викриття корупції у МСЕК

Напередодні - знову скандал із МСЕК. Цього разу - на Миколаївщині. Понад 450 тисяч доларів знайшла СБУ в керівниці тамтешньої обласної комісії. Більшу частину грошей і коштовностей знайшли в помешканні її сина. Там же - виявили його російський паспорт. Для приховування нелегальних доходів, кажуть в СБУ, посадовиця оформила на сина три незадекларовані квартири. А торік - зробила і собі, і йому другу групу інвалідності. Після чергового викриття у МСЕК прем'єр Шмигаль доручив міністру охорони здоров’я не пізніше першого листопада розробити законопроєкти, щоб завершити реформу цих комісій.

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Зазначимо, що правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина. У родини знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

Згодом СБУ повідомила, що 2024 року в Україні підозру оголосили 64 посадовцям МСЕК, також було скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність.

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