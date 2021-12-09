Корупція у повсякденному житті українців: чи можливо жити без хабарів

Корупція у повсякденному житті українців: чи можливо жити без хабарів

Щодня на хабарях "горять" 16 українців. І переважна більшість із них - чиновники.

До Всесвітнього дня боротьби з корупцією ТСН провела на власному Teltgram-каналі опитування, чи стикались українці з нею. Майже третина відповіла - від них прямо вимагали хабарі. Іще 20% самі пропонували їх за власної ініціативи. Водночас Майже 46% або ніколи не стикалися з корупцією в Україні, або ніколи хабарів не давали.

Про це 9 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Так, у ГПУ зазначають, що передали до суду за останні 3 роки п'ять з половиною тисяч справ щодо корупціонерів.

"Щодня ми скеровуємо до суду в середньому 11 справ цієї категорії стосовно 16 осіб", - наголошує генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Серед підозрюваних 111 депутатів усіх рівнів, каже вона. Та й узагалі, чимало хабарників-чиновників. Лише цьогоріч викрили 60 злочинних груп, які працювали саме в органах державної влади.

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"Ми змогли притягнути до відповідальності тих людей, яких раніше не можна було уявити", - розповідає директор НАБУ Артем Ситник.

У НАБУ натомість твердять – із часів Революції гідності Україна отримала чимало інструментів для боротьби із корупціонерами. З'явилося НАБУ, Cпеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд. Завдяки спільним діям до відповідальності притягнули близько тисячі осіб. Серед них 6 міністрів і їхніх заступників, 11 керівників центральних органів виконавчої влади, 20 нардепів, 67 суддів, 78 керівників державних підприємств. Запрацювала система електронного декларування, яка також виявила значні незадекларовані статки у чиновників.

"Україна друга країна після США, яка має моніторить спосіб життя посадовців, завдяки якому вперше в історії країни було конфісковано необгрунтованих активів на суму понад 1 млн гривень. Крім того, цього року НАЗК виявило недостовірне декларування на понад 1 млрд гривень", - зазначає голова НАЗК Олександр Новіков.

Новини України: чи можливо жити без хабарів

Водночас, визнають, боротьба не завжди успішна. Далеко не усі із злочинців отримали покарання. Справи нерідко затягуються у судах. Ще частину – намагаються оскаржити в апеляційних інстанціях. Разом із тим – і самі суди також нерідко ускладнюють роботу антикорупційних органів.

Тривалий час антикорупційні та правоохоронні органи і самі нерідко конфліктували або ж не могли поділити підслідність справ. Нині - кажуть, таких проблем уже менше. Втім держава має надалі вдосконалювати як ефективність роботи цих органів, так і законодавство. Президент та міжнародні партнери уже не раз закликали до кінця року призначити керівника Спеціалізованої прокуратури, а також розробити антикорупційну стратегію на наступні 5 років. Адже із нею, певні експерти, боротьба із хабарниками буде значно ефективнішою.

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