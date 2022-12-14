Корупція у Європарламенті: у колишньої віцепрезидентки знайшли "сумки з грошима"

Євросоюз сколихнув чи не найгучніший за останнє десятиліття скандал. Під арештом опинилася уже колишня топ-посадовиця законодавчого органу ЄС. Єву Кайлі і не тільки бельгійська прокуратура підозрює у належності до злочинного угруповання і відмиванні грошей. Слідство триває. Але в політико-дипломатичних колах ЄС уже говорять про неабияку іміджеву шкоду.

Як будуть відновлювати репутацію, йдеться в ТСН.

Те, що відбувається зараз у Брюсселі, нагадує політичний трилер із елементами детективу. Але це – реальні події, які до того ж розвиваються напрочуд стрімко. Йдеться про обшуки у помешканнях топ-політиків, мішки з готівкою, арешти.

Колишня віцепрезидентка європарламенту Єва Кайлі і ще три фігуранти – нині під вартою. Під час обшуків вилучено 600 тисяч євро готівки. А все через Катар, до якого – підвищена увага, бо він господар футбольного Чемпіонату світу-2022.

Кайлі, в якої знайшли сумки з грошима, затято захищала країну після поїздки туди, називаючи "передовою щодо дотримання прав робітників". Тоді як численні міжнародні інстанції вказували на порушення під час будівництва спортивних об’єктів. Від деяких заяв Кайлі на захист Катару відмежовувалась навіть її власна партія. Тепер бельгійська прокуратура підозрює, що в обмін на свою лояльність і просування політичних рішень в інтересах Катару політикиня отримувала подарунки й гроші. Розслідування триває.

"Це дуже важливий кейс, оскільки він трапився просто в серці європейської демократії. Європарламент – єдина інституція в ЄС, де обрані, по суті, напряму пов’язані з тими, хто за них голосує. Тому вплив значний. І це направду ранить європейську демократію", – каже речник Офісу прокуратури Бельгії Ерік ван Дессе.

Греція, звідки родом Єва Кайлі, напередодні заморозила активи її сім’ї на своїй території. Грецька партія, до чиїх лав вона належала, її виключила. А Європарламент сьогодні більшістю голосів звільнив її з посади віцепрезидентки. Офіс політикині – опломбований. Парламентські приміщення в Брюсселі теж обшукували правоохоронці, а в самому парламенті запустили внутрішнє розслідування.

Законодавці ЄС і їхні помічники, що під слідством, мають залишити зараз свої посади, сказала президентка Європарламенту. І попередила, що ні безкарності, ні "замітання" під килим не буде.

У Катарі всі звинувачення відкидають. Адвокат Єви Кайлі наполягає, що його підзахисна невинна і що нічого спільного з катарськими хабарями не має. У будь-якому разі, Катар уже відчув на собі наслідки скандалу: у Європарламенті готували рішення про безвіз для його громадян, але зараз його завернули назад до комітету.

В організації Transparency International припускають, що зі справи Кайлі гучні викриття в Європарламенті тільки починаються. Ну і це, до речі, не перший корупційний скандал у його стінах. Є кейси, коли євродепутатів – колишніх – засуджували за корупцію, і їхня політична кар’єра завершувалась реальним терміном.

Нагадаємо, що під час матчу на ЧС-2022 помер американський журналіст. Його брат вважає, що це було вбивство за підтримку ЛГБТ-спільноти.

У Катарі на ЧС-2022 виник цілий скандал, пов'язаний із символікою ЛГБТ-спільноти. Катар – мусульманська країна, де гомосексуальність є незаконною. Спочатку національним збірним не дозволили виходити на поле з капітанськими пов'язками у веселкових кольорах. Проте після міжнародного скандалу і обурення самих гравців цю заборону відмінили.