Корупція в Міненерго: заступник міністра шантажував та вимагав гроші

Заступника міністра енергетики Олександра Хейла та його спільників викрили на хабарі в розмірі 500 тисяч доларів.

Що можна зробити за 33 роки роботи у вугільній галузі? Хтось би сказав – удосконалити процеси видобутку, запровадити нові технології чи забезпечити країну енергетичним майбутнім. Але сьогоднішній герой, Олександр Хейло, вирішив піти іншим шляхом – шляхом самопожертви заради добробуту власного гаманця.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Хапуга.ua.

Заступник міністра енергетики, людина, яка “вірно” служила державі три десятиліття, нарешті отримав нагороду – не золоту медаль за заслуги, а новенькі наручники від правоохоронних органів. Що ж, можливо, це своєрідний символ сучасної енергетики: надто багато напруги і, врешті-решт, замикання.

Олександра Хейла та його спільників викрили на хабарі в розмірі 500 тисяч доларів. Гроші посадовець вимагав у керівників державних підприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну за передавання їм у користування гірничо-видобувного обладнання з прифронтових територій Донеччини, повідомляє СБУ. Кошти мали передаватися п’ятьма частинами по 100 тисяч на кожній зустрічі. Схопили корупціонерів буквально на гарячому – під час передавання третього траншу.

Гроші / Скриншот: Хапуга.ua

На посаді заступника міністра енергетики Хейло не протримався навіть рік від моменту призначення, та все ж встиг наробити справ.

“Під час третього року повномасштабної війни профільний заступник міністра вчиняє не просто корупційний злочин, а шантаж, зі свого боку такий терористичний мініакт, шантажуючи підприємства, які розташовані на заході України, щоб надати їм обладнання, яке розташоване на прифронтовій території, і відповідно пояснюючи, що це все коштуватиме 500 тис доларів”, – розповіла голова Антикорупційного центру “Межа” Мартина Богуславець.

Мартина Богуславець / Скриншот: Хапуга.ua

Кажуть, що досвід – це найкращий вчитель. І Олександр Хейло – підтвердження цього. Після 33 років у вугільній галузі він не лише знайшов ідеальний спосіб “енергетично” збагачуватися, але й впевнено керував кріслом заступника міністра. На жаль, ці знання не включали розділ про те, що треба робити, коли у двері стукає НАБУ з СБУ.

Як зазначає журналіст Юрій Ніколов, затримання заступника міністра енергетики Олександра Хейла відбулося насправді не 12 серпня, а за кілька днів до цього – в суботу 10-го. Тоді ж у міністерстві вперше й дізналися про затримання свого горе-колеги. Це пояснює синхронність, з якою взялися повідомляти про затриманого Міненерго, НАБУ, Офіс генпрокурора, СБУ та САП, і швидкість, з якою Міненерго заявило про звільнення заступника.

Цікаво, що про сприяння міністра Германа Галущенка в затриманні Хейла заявила лише СБУ і, власне, саме Міненерго. А от НАБУ та САП, хоча вони є ключовими органами в цьому розслідуванні за підслідністю, про співпрацю з Галущенком не сказали взагалі нічого. Та й сам міністр досі мовчить.

“Крім юридичної складової, я думаю, що готувалося політичне пояснення того, що відбувалося. І потрібні були саме ці два дні в запасі, щоб думати, яка має бути реакція. Це супер, це, звісно, дуже класно, коли одразу є миттєва реакція. Бо ми в цивілізованому світі, а в цивілізованому світі це 24 години, взагалі була би реакція профільного міністра, і часто в західному світі міністр профільний пішов би у відставку, а вже потім надавав би якісь пояснення. Я б хотіла бачити особисте пояснення міністра”, – розповіла Мартина Богуславець.

За даними слідства, до незаконної діяльності високопосадовець Хейло залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з Покровського гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабара. Всіх чотирьох учасників оборудки затримано та повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

За попередньою інформацією від Центру протидії корупції, станом на зараз цими спільниками у справі є довірена особа Хейла Сергій Пилипчук, ексдиректор "Селидіввугілля" Сергій Кобиляцький, а також керівник ТОВ “Миколаївська електропостачальна компанія” і колишній директор ТОВ "Черкасиенергозбут" Євгеній Лут.

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Сергій Кобиляцький за Віктора Януковича був керівником ТОВ “Шахта 1-3 “Новогродівська”, яке тоді належало угрупованню сина тодішнього президента. Та й "Селидіввугілля" неодноразово брала участь у скандалах, пов’язаних з корупційними схемами на тендерах. Так, 2022 року підприємство придбало різноманітні підшипники на 22 млн грн, ціна яких була завищена у 2,5 раза, а вартість деяких позицій перевищувала ринкову аж удесятеро. А це лише один тендер на якихось підшипниках.

Євгеній Лут своєю чергою був звільнений з посади директора "Черкасиенергозбут". Наглядова рада визнала роботу підприємства, яке було засноване ПАТ “Черкасиобленерго”, незадовільною. Протягом 9 місяців роботи, за словами керівника "Черкасиобленерго", їхня дочірня компанія працювала на власний розсуд, не звітуючи і не співпрацюючи з компанією-засновницею, після чого у компанії з’явився касовий розрив. Натомість стало відомо, що "Черкасиенергозбут" навчало працівників у закордонних спеціалістів, і на це було витрачено півтора мільйона гривень. Купувалися автомобілі, тобто кошти витрачалися нераціонально. Крім того, 2019 року "Черкасиенергозбут" спричинило мовний скандал і заявило, що не повинне вживати українську мову у спілкуванні зі споживачами.

Та повернемося до головного героя Хейла. До крісла заступника міністра він керував держпідприємством “Укрвугілля”. Від 2013-го до 2022 року обіймав керівні посади в ДП "ВК “Краснолиманська”, ПАТ “Енергоінвест Холдинг” і ПАТ “Центренерго”.

Скриншот: Хапуга.ua

Крім того, Олександр Хейло був наближеним до президента-втікача Віктора Януковича та підозрюваного в держзраді нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука через зв’язки у вугільних компаніях Донбасу.

Були ще чорні плями в його біографії – кримінальні справи компаній пана Олександра та бізнес на окупованих територіях. Так, “Укргвугілля”, яким Хейло керував до роботи в Міненерго, втрапило в скандал через нелегальний продаж вугілля за заниженими цінами. 2018 року Олександр був співзасновником компанії “Ліберті Файненс”. Її новим власником, за даними реєстрів, є донецький бізнесмен Роман Соломський, на якого переписали енергетичні фірми старшого сина Віктора Януковича – Олександра. Іншу фірму, “Мавіто Трейд”, Хейло заснував разом із Сергієм Секо, фігурантом розслідувань схем у державних закупівлях для "Енергоатому" та Рівненської АЕС.

Селидівський машинобудівний завод також “відзначився” кримінальною справою. Керівництво підприємства підозрювали в заволодінні бюджетними коштами з подальшим конвертуванням у готівку за нібито надані товари та послуги шахтам “Красноармійськвугілля”.

До того ж посадовець був співзасновником ТОВ “Фест Трейд”, зареєстрованого 5 листопада 2014 року у вже окупованому росіянами Криму. За даними Громадської ради доброчесності, Хейло двічі відвідував захоплений півострів, та не сам, а з дружиною Яною Валеріївною. Але цей факт сам пан Олександр також відкидає. Дуже старанно посадовець намагався підтерти і свої антиукраїнські дописи, втім, скриншоти, як ми знаємо, не горять.

Скриншот: Хапуга.ua

А що ж дружина пана Олександра? Хейло Яна Валеріївна – колишня суддя апеляційного суду Донецької області, 2023 року пішла у відставку. 2018-го Громадська рада доброчесності зробила висновок про невідповідність судді Яни Хейло критеріям доброчесності та професійної етики. За цим висновком, вона провела 64 дні в окупованому Криму, тож з високою ймовірністю, суддя дотримувалася окупаційних законів країни-агресора, мала гарантії безпеки від окупаційної влади та використовувала іноземну валюту як засіб платежу на території України. Крім того, анексований півострів неодноразово відвідували близькі особи судді. Не зазначила вона у своїй декларації й 30 штук іменних акцій ПАТ "Донбасенерго", якими володів її чоловік.

То як же людина з таким “яскравим” минулим могла опинитися на посаді заступника міністра з високим корупційним ризиком?

“Насправді не міг міністр з енергетики Галущенко не знати, кого він рекомендує на таке призначення. Бо відповідно до законодавства України, звісно ж, що Кабмін звільнив профільного заступника Хейла. Звісно ж, що Кабмін його призначив і прем’єр подавав подання на це призначення”, – каже Мартина Богуславець.

Відкритим залишається і питання, звідки у керівників західних вугільних держпідприємств стільки готівки в доларовому еквіваленті.

“Але скажіть, будь ласка, звідки ці 500 тисяч доларів у керівника держпідприємства на заході? Ну якщо той вимагав, то, мабуть, він знав, що в керівництві державного вугільного підприємства гуляє така готівка. В той час, коли там величезні проблеми з боргами, з зарплатнею, з інвестиціями тощо. І це ж не останні гроші за це обладнання. Якщо так просто пів мільйона доларів передається за обладнання, то скільки ж у вас цієї готівки гуляє і звідки вона? А, зрозуміло звідки. З продажу, з тіньових схем, з продажу цього вугілля, маніпуляцій з кількістю, якістю, обсягами”, – розповів перший заступник голови Комітету ВР з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

Але не варто забувати, що життя багате на іронію. Хто б міг подумати, що людина, яка все життя працювала в енергетиці, врешті-решт застрягне у власному темному тунелі, де світло в кінці – лише вогник запальнички слідчого.

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Крім того, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Олександр Хейло / Скриншот: Хапуга.ua

Грошову заставу Олександрові Хейлу Вищий антикорупційний суд визначив у розмірі 25 мільйонів гривень або 600 тисяч доларів, у той час, як хабар був, нагадаю, в розмірі 500 тисяч доларів.

“Я думаю, що він збере ці гроші швидше, ніж ми закінчимо з вами цю розмову. Потрібно розуміти, людина працювала все життя на керівних посадах у вугільній промисловості. Чи має людина 600 тисяч доларів? А це саме розмір застави. Це як жарт. Тобто це звучить як жарт і знущання”, – каже Мартина Богуславець.

Можливо, історія Хейла навчить інших енергетичних лідерів, що спрямовувати всю енергію лише на себе – не найкраща стратегія. Адже, як бачимо, енергія накопичення іноді може перетворитися на енергію самознищення.

Нагадаємо, Україною прокотилася нова хвиля скандалу навколо відновлення "Охматдиту" і грошей. А це 378 млн грн, які задонатили українці після того, як у липні в дитячу лікарню влучила російська ракета. Фонд "Охматдит – Здорове дитинство", на рахунки якого також донатили, заявив, що наразі не планує переказувати зібрану суму лікарні.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ЦЕ ЗНУЩАННЯ! Шантаж в МІНЕНЕРГО: ТАКОГО НЕ ПРИХОВАТИ! Заступник міністра ХЕЙЛО вимагав гроші! ШОК

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