Корупційні ризики законопроєкту про мобілізацію: хто може збагатитися і в чому недоліки – пояснення юриста

Антикорупційний комітет Верховної Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Голова комітету Анастасія Радіна в коментарі "Українській правді" уточнила, що на засіданні були присутні представники Міністерства оборони і Генштабу ЗСУ. Вони погодились з висновком комітету і пообіцяли усунути недоліки. Які саме норми відповідного законопроєкту мають корупційні ризики, Радіна не уточнила і пообіцяла надати цю інформацію згодом.

ТСН.ua звернувся за коментарем до відомого юриста і адвоката Ростаслава Кравця, щоб він пояснив, про які саме ризики йдеться.

Кравець назвав новий законопроєкт "суцільним порушення прав людини і норм Конституції", зокрема щодо людей з інвалідністю.

ТЦК і місцева влада – кому може бути вигідним новий законопроєкт

"Що стосується корупційних ризиків, по перше, безконтрольна ситуація з наданням необмежених повноважень ТЦК. Наприклад, вручати повістки будь-кому, будь-де і будь-як", – каже правозахисник.

Також його насторожує можлива передача повноважень щодо мобілізації по веденню реєстру місцевим органам влади і надання їм повноважень щодо отримання відстрочки.

"Знову ж таки – ведення реєстру ухилянтів. Який реєстр ухилянтів? Хто буде їх вести і за них відповідати?", – розмірковує Кравець

Крім того, великі корупційні ризики він вбачає у тому, що строк притягнення до адміністративної відповідальності збільшується від 3 місяців до 3 років.

Можливість направлення штрафів до державної виконавчої служби без складання адміністративних протоколів адвокат також називає лазівкою для корупції.

"Фінансові репресії"

"Що стосується фінансових репресій, вони жодним чином не обґрунтовані. Чому всіх військовозобов'язаних, які тим чи іншим шляхом порушують законодавство про мобілізацію та військовий облік (каратимуть. – Ред.). Його не можна не порушити, якщо всіх одночасно зобов'язують стати на військовий облік. Як вони це взагалі уявлють – що всі чоловіки, скільки їх у нас залишилося, відразу прийдуть до ТЦК чи ЦНАПів. І що з ними робити", – обурюється адвокат.

Також він вважає необґрунтованою суму штрафу за порушення військового обліку у 200 тис. грн, яку також пропонують запровадити.

"У чому сенс накладати штрафи 200 тис. грн? Чим обґрунтована така велика сума? У нас що, середня зарплата така велика, що можна 200 тисяч гривень платити. Навіщо прирівнювати порушників військового обліку до неплатників аліментів наприклад", – каже юрист.

Загроза краху економіки

Кравець попереджає, що непродумані і радикальні кроки під час посилення мобілізації можуть призвести до краху економіки.

"Законодавство про мобілізацію і військовий облік чітко врегульоване. Його просто потрібно виконувати, а не намагатися зняти відповідальність з тих осіб, які мають ним займатися. Тобто у нас від самого початку війни робиться все, аби зняти відповідальність з представників ТЦК, які нічого не роблять, щоб налагодити військовий облік. Ніхто не рахує завдання шкоди національній економіці", – вважає юрист.

Він нагадав, що останова Кабміну про бронювання з'явилася тільки в березні цього року.

"Там же намагаються передати військовий облік від Генштабу до Міноборони і Кабміну. Тут теж є корупційні ризики і ризики національній безпеці, коли Генштаб перестане впливати на формування ЗСУ", – каже Кравець.

Водночас ідею бронювати чоловіків із високою зарплатою, або законну можливість відкупитися від мобілізації юрист називає "прямим порушенням норм Конституції".

Мобілізація має бути соціально справедливою

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"Ніхто з міністрів і їхніх дітей не воює. От коли Милованов піде в армію, тоді він отрмає право щось коментувати. Надрукуйте список, як в Ізраїлі, – дітей, чи родичів міністрів, які воюють. Покажіть хоч один приклад. Треба зняти бронювання з депутатів", – переконаний Кравець.

Підсумовуючи, юрист заявив, що новий законопроєкт одним чином не покращить мобілізацію чи військовий облік, а навпаки – може навіть підірвати національну безпеку і обороноздатність.

Нагадаємо, Комітет ВР ухвалив рішення допрацювати законопроєкт про мобілізацію.

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