Корупція без кордонів: хто допоміг "смотрящому" за Києвом Комарницькому втекти з України

Бізнесмен та колишній депутат Київради Денис Комарницький / © ТСН

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Операція "Чисте місто" викрила масштабну схему земельної корупції у Київській міській раді, а в центрі розслідування опинився бізнесмен та колишній депутат Київради Денис Комарницький. Йому вдалося втекти з України, уникаючи правосуддя. Слід бізнесмена веде до Відня, де він живе в елітному районі та уникає відповідей на незручні запитання. Журналісти з’ясували, хто допоміг бізнесмену непомітно покинути країну.

Усе про розслідування земельної корупції в міськраді Києва та втечу Комарницького за кордон читайте на ТСН.ua.

Операція "Чисте місто"

6 лютого Національна антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міськраді. Правоохоронцям виявили незаконно виведену землю в центрі Києва на 11,6 млн грн, а також запобігли подальшому захопленню ділянок на 83,7 млн грн.

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"Економічна правда" з посиланням на джерело інформувала, що НАБУ зокрема провело обшуки у бізнесмена, ексдепутата Київської міської ради Дениса Комарницького. Його називають "смотрящим" за столицею, водночас сам Комарницький представляється юристом.

Виявилося, що в офісі колишнього депутата багато місяців стояла "прослушка" НАБУ. Записи, частину з яких спершу опублікували в НАБУ, а згодом ще одну частину зацитували журналісти Bihus.Info, можуть вказувати на те, що офіційні органи управління Києвом перетворились на прибутковий приватний бізнес.

У НАБУ розповіли, що викрита корупційна схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок у Києві та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Потім до міськради подавали заяви про надання їм права власності на ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Депутати міськради та посадовці Київської міської державної адміністрації забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували хабарі у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.

Що відомо про Дениса Комарницького?

Протягом 2008-2010 років Комарницький був лідером фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді.

2020 року народний депутат Гео Лерос передав журналістам Bihus.Info флешку із скопійованим вмістом одного з робочих комп’ютерів Комарницького. Цей комп’ютер під час обшуків вилучилипрацівники Служби безпеки України. На комп’ютері містилися так звані "понятійки", що стосувалися функціонування будівельного ринку Києва.

З опублікованих матеріалів стало відомо, що протягом останніх років Комарницький був головним "смотрящим" за сферами будівництва та комунального господарства у столиці. Так, пов’язані з Комарницьким компанії регулярно отримували від київських комунальних підприємств великі підряди на будівництва та реконструкції.

Зокрема, бізнесмен був бенефіціаром компанії-генерального підрядника будівництва Подільського мостового переходу у столиці. Його кошторисна вартість рішенням Київради була збільшена від 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Втеча Комарницього за кордон

10 лютого директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що Комарницький намагається покинути територію України, і що правоохоронці вживають заходів для його затримання. НАБУ також опублікувало повідомлення про оголошення бізнесмена у розшук.

Згодом стало відомо, що "смотрящий" за Києвом таки втік за кордон. Журналісти "Української правди" знайшли Комарницького в елітному районі Відня. Він відмовився відповідати на запитання журналіста Михайла Ткача, як виїхав з України, звинуватив розслідувача у "шпигунстві" та пригрозив судом.

Комарницький також прокоментував інформацію викриття його офісу на впливі на столичну владу, сказавши, що то "фейкові новини".

За інформацією джерел "УП", спершу Комарницький переховувався від слідства в Києві, потім – в області, а згодом виїхав до Румунії. Цікаво, що офіційно кордону він не перетинав.

Денис Комарницький у Відні / © скриншот з відео

Хто допоміг Комарницькому втекти з України?

26 березня Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що Комарницькому допомогли втекти за кордон двоє співробітників Управління департаменту стратегічних розслідувань Закарпаття. Цих працівників уже звільнили з посад та оголосили їм підозри. Також із займаної посади одразу звільнили керівника територіального управління.

Журналіст Михайло Ткач повідомив, що за даними співрозмовників "УП", загалом у "порятунку" Комарницького серед правоохоронців брали участь четверо людей з посвідченнями СБУ, два працівники Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один тамтешній депутат.

За інформацією джерел "УП" у правоохоронних органах, кілька днів тому на допиті в СБУ товариш Комарницького – Юрій Довгаленко – визнав, що організовував законспірований виїзд бізнесмена з Києва до українського кордону.

"Особливість ситуації полягає в тому, що, перебуваючи вже на Закарпатті, Довгаленко представився поліцейським співробітником СБУ та показав службове посвідчення гласного позаштатного працівника оперативного підрозділу Служби безпеки України", – зауважив Ткач.

Посвідчення позаштатного працівника оперативного підрозділу СБУ / © Facebook/Михайло Ткач

Віні також опублікував цитати з протоколу допиту Довгаленка:

"10.02.2025 близько 18-ї години у месенджері "Сігнал" мені зателефонував мій товариш Комарницький Д.С. та повідомив мене про необхідність вибути у західному напрямку країни у зв'язку з проблемами, пов'язаними з кримінальним переслідуванням НАБУ. Пізніше Комарницький повідомив мене, що він в подальшому бажає перетнути державний кордон України для переховування. Також Комарницький повідомив, що всі дії по його перевезенню на захід України необхідно виконати якнайшвидше, допоки його офіційно не оголосять у розшук".

"Крім того, коли ми забрали Комарницького Д.С. та почали рух у напрямку м. Хуст, останній повідомив нам, що до м. Хуст попереду нас також їхатиме камуфльований автомобіль, з табличкою "200" під лобовим склом, який уже виїхав раніше. Протягом усього нашого пересування основна задача "Тойота Ленд Крузер 200" полягала в тому, щоб повідомляти про наявність на маршруті блокпостів, а також у разі наявності таких – повідомляти про те, чи здійснюється на них перевірка на предмет наявності у транспортних засобах Комарницького Д.С., якого на той час розшукувало НАБУ, про що навіть неодноразово повідомляли ЗМІ. Рухаючись у зазначеному складі та у зазначеному напрямку, "Тойота Ленд Крузер 200" їхала попереду від нас на відстані близько 30 кілометрів, виконуючи завдання з розвідування обстановки. Перед ними їхав зазначений камуфльований автомобіль для "перестраховки" з метою розвідки обстановки щодо наявності на маршруті блокпостів або працівників правоохоронних органів", – йдеться у протоколі допиту товариша Комарницького.

Авто "Тойота Ленд Крузер 200", яке брало участь у втечі Комарницького / © Facebook/Михайло Ткач

Авто з позначкою “200”, яке брало участь у втечі Комарницького / © Facebook/Михайло Ткач

Реакція СБУ

Своєю чергою в СБУ повідомили про затримання двох громадян, які забезпечували таємне та безперешкодне переміщення Комарницького до прикордонного району в Закарпатській області. Слідчі СБУ розслідують факт незаконного перетину кордону бізнесменом. Щодо затриманих, то суд взяв їх під варту без права на заставу.

"Водночас інформація, поширювана окремими ЗМІ, про те, що дані особи нібито є штатними співробітниками СБУ, які допомогли Д. Комарницькому перетнути державний кордон, не відповідає дійсності", – стверджують у пресслужбі.

Там уточнили, що затримані менше п’яти місяців перебували у статусі гласних позаштатних працівників СБУ. Тобто вони перебували у штаті спецслужби і не отримували грошове забезпечення. Фігуранти були позбавлені цього статусу на початку лютого, до настання подій, які розслідуються у кримінальному провадженні. Згодом сама спецслужба затримала цих осіб. Інші двоє людей наразі мають статус свідків у відповідному кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчі СБУ повідомили про підозру двом експрацівникам Нацполіції Закарпаття.

В СБУ вказали, що у співпраці з НАБУ проводиться комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій задля встановлення інших осіб, причетних до організації переправлення Комарницького до Румунії.

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