Коштів на добудову ЖК у Києві нема: подробиці скандалу навколо "Київміськбуду"

Після гучного скандалу з Ігорем Кушніром, очільником холдингової компанії "Київміськбуд", мер Києва Віталій Кличко, відсторонив його від управління компанією.

Зазначалося, що найбільший будівельний холдинг (80% акцій якого належить громаді Києва) перевірить депутатська комісія Київради, а також міжнародні аудитори. Тим часом у самій компанії підтверджують, що у них недостатньо коштів на добудову ЖК. Інвестори побоюються, що будинки не добудують, а вони залишаться без житла.

Чи дійсно це так, хто саме перевіряє найбільшого у місті забудовника і чи є у інвесторів підстави хвилюватися про своє житло, сайт ТСН.ua розпитав Миколу Поворозника, першого заступника голови КМДА.

Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА фото / КМДА

Коли закінчать перевірку

Чи розпочався аудит та перевірки ХК "Київміськбуд", про які неодноразово заявляла столична влада?

Так, перевірки холдингової компанії "Київміськбуд" вже розпочато. Працює тимчасова депутатська комісія Київради, а також триває аудит, який проводить спеціалізована міжнародна аудиторська компанія.

Після оприлюднення журналістського розслідування про "Київміськбуд", рішення про перевірку діяльності компанії було прийнято на її Наглядовій раді. Так, перевірка вже розпочата. До цього процесу залучено декілька аудиторських компаній. Одна з них з "Великої четвірки", аби все досконало проаналізувати і знати, що нам робити далі.

Скільки буде тривати аудит?

Я гадаю, що на початку осені ми вже будемо мати його перші результати.

Чи є вже результати перевірки компанії "Київміськбуд", яку проводили депутати Київради. Чи виявлені порушення?

Тимчасова комісія Київради теж працює. Депутати регулярно проводять засідання, вони наполовину закриті і відкриті. Наскільки я розумію у відповідності до регламенту. Члени комісії затребували від компанії певні документи, отримали їх і зараз аналізують. Гадаю, що після цього вони теж озвучать свої висновки, відповідно до результату.

У всіх забудовників в Києві наразі є питання по обігових коштах / Фото: Unsplash

Експерти кажуть, що ситуація навколо об’єктів компанії "Київміськбуд" загрозлива - на добудову будинків критично не вистачає коштів. Що планує робити столична влада аби виправити цю ситуацію?

Ситуація з ХК "Київміськбуд" нічим по суті не відрізняється від усіх великих будівельних компаній, які працюють зараз у Києві. Вони усі зіткнулися з величезними проблемами, враховуючи загальну ситуацію на будівельному ринку під час війни – з купівлею квартир та іншою нерухомістю, яку вони будують.

У всіх забудовників наразі є питання по обігових коштах, але я б не називав цю ситуацію, якоюсь надзвичайно загрозливою. Тому аудиторська компанія з "Великої четвірки" має надати відповіді на усі питання: що потрібно робити, як потрібно реорганізовувати та налаштовувати роботу ХК "Київміськбуд" для того, щоб виходити з кризи. Причому до уваги потрібно брати ситуацію на ринку загалом, а не аналізувати роботу тільки однієї компанії.

Чи виділить місто 1 мільярд

Раніше посадовці компанії "Київміськбуд" заявляли, що просять з міського бюджету 1 мільярд гривень, щоб відновити будівництво на своїх майданчиках. Місто виділить такі гроші, і за яких умов?

Рішення про це – точно має бути не імпульсивним. Його точно ніхто не буде приймати без розуміння повної ситуації, яка склалася у цій компанії. Тим більше, що Київ є власником великої частини акції приватної акціонерної компанії "Київміськбуд", тому давайте зачекаємо, коли будуть запропоновані і, напевно, прийматися якісь рішення. Зраз про це зарано говорити, бо мене завжди лякали суми – необґрунтовані, а тим більше з багатьма нулями.

На добудову ЖК потрібні значні капіталовкладення / Фото: pixabay.com

Інвестори, які вклали кошти у будівництво квартир зараз дуже схвильовані через скандал навколо ХК "Київміськбуд", люди бояться втратити своє житло, що ви можете їм сказати?

Компанія не відмовлялася і не відмовляється від взятих на себе зобов’язань. Зараз усі працюють в умовах військового стану. Для того щоб будувати, потрібні капіталовкладення. З цього і виникають усі інші супутні проблеми.

Я думаю, що компанія "Київміськбуд", як була, так і залишиться однією з найбільших будівельних компаній столиці, яка виконує свої зобов’язання перед інвесторами.

Раніше сайт ТСН.ua повідомляв, що будівництво житла в Києві майже зупинено: "Київміськбуд" просить мільярд, щоб завершити недобудови.

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