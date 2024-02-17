"Космічна" вирва з озером під Києвом: що летіло на столицю – північнокорейська ракета чи "Циркон"

Під час ракетної атаки на Київ, 15 лютого, російські варвари вдарили по Київщині потужною ракетою, яка залишила після себе велетенську вирву.

Спалений ліс

Ракета влучила у лісі поруч з одним із сіл Бучанського району. В радіусі 40 метрів вщент вигорів ліс, а у місці вибуху виникла вирва глибиною шість метрів. У кратері, який з’явився після вибуху, навіть утворилося невеличке озеро.

Місцеві мешканці приходять подивитися на вирву і через велетенські параметри прозвали її "космічною".

Від потужного вибуху у селі постраждали п’ять приватних будинків – вибиті шибки та зірвані дахи. Людям дуже пощастило, що ракета розірвалася у них за городами. Вона випалила 20 соток землі, згоріло до 700 дерев.

На дні вирви утворилося озеро / фото з відкритих джерел

Масштаби вирви вражають, а експерти встановлюють, який тип ракет застосували окупанти.

Це могла бути північнокорейська балістична ракета KN-23, яку отримала на озброєння армія Росії. За технічними характеристиками вона схожа на російський "Іскандер", а вага її бойової частини складає 500 кілограмів.

Потужна, але не стійка для нашої РЕБ

"Таку вирву може утворити ракета вагою в тонну, але швидше за все це була півторатонна ракета. Це не "Іскандер", бо він має меншу бойову частину. Тому, ймовірніше, було застосовано саме північнокорейську ракету, яка має потужнішу бойову частину, меншу точність і менш стійка до наших засобів РЕБ", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр).

Експерт каже, що величезна вирва – наслідки підриву бойової частини ракети.

"Це свідчить про те, що ракета не спрацювала у повітрі. Її вибух стався вже під час зіткнення з землею. Можливо, вибух відбувся з затримкою, коли вона кінетично увійшла в землю і вже там розірвалася. Тому і відбулися такі наслідки – вигоріла земля та ліс", - зазначає експерт.

Навколо вирви випалило ліс / фото bbc.com/ukrainian

Потрібно посилювати санкції

Ігор Романенко додає, що зброя дуже потужна, тому силам нашої протиракетної оборони потрібно готуватися до повторного застосування такого типу ракет. А системи Patriot і SAMP/T можуть збивати такі цілі.

"Це нова зброя. Потрібно готуватися до того, що Росія і надалі може атакувати такими ракетами. Нашим союзникам потрібно відслідковувати факти передачі подібної зброї Росії. Необхідно санкціями ще більше тиснути на державу агресора, а також на Північну Корею, яка ділиться зброєю, даючи змогу росіянам її використовувати", - розповідає військовий експерт.

Ракета летіла на Київ

Він додає, що запустити ракету могли з пускової установки з території РФ або окупованого Криму – швидко вийшовши на бойову позицію.

"Найгірше те, що дальність цих ракет дозволяє досягати Києва. Радіус дії ракети великий. Гадаю, що в даному випадку ракета летіла саме на Київ, її ціль була там. Добре, що її вдалося збити. Можете собі уявити, яких руйнувань вона б завдала, якби влучила туди, куди планувалося", - розповідає Ігор Романенко.

Навколо вирви вигоріли сотні дерев / фото з відкритих джерел

Росіяни роблять ставку на "Циркон"

Також експерт не виключає, що на Київщині могли збити нову балістичну ракету росіян, наприклад, "Циркон", чи схожу на неї.

Хоча бойова частина ракети "Циркон" менша від тої, що вибухнула на Київщині. Та й вирва у Києві, де знайшли уламки збитої ракети "Циркон" була меншою за розмірами.

Вирва після влучання у Дніпровському районі

"Є підозра, що росіяни експериментують. Вони роблять ставку саме на "Циркон" і зараз удосконалюють цю ракету. При нанесенні ударів по сухопутних цілях, ставлять на гіперзвукові ракети більш потужні бойові частини. Тому нам потрібно готуватися до того, що росіяни будуть застосовувати ракети подібні до "Циркону", бо вони мають дуже високу швидкість – 2-3 кілометри в секунду. Але якщо будуть отримувати північнокорейські ракети, то і їх застосовуватимуть", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, чому російські ракети нарізали кола: Жданов розповів, як Росія хотіла “обдурити” українську ППО і коли може вдарити знову.

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