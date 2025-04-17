Космічна зброя в Україні: які можливості у лазерного комплексу "Тризуб" і що буде знищувати

Лазерна зброя — це не фантастика пов’язана з космосом, а реальна українська розробка

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Україна має власну лазерну зброю. І знаходиться на шляху з її вдосконалення. На перший погляд, це звучить, як якась фантастика пов’язана з космосом, але, як констатують у командуванні Сил безпілотних систем, Україна стала однією з небагатьох держав, яка має лазерну зброю, що вже продемонстрували під час випробувань.

Заявлено, що український лазерний комплекс «Тризуб» може знищувати ударні дрони, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3 км, а гелікоптери, літаки та розвідувальні дрони — на відстані до 5 км.

Лазер можна використовувати для засліплення дронів, крилатих ракет, гелікоптерів та літаків на дистанції до 10 кілометрів.

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До речі, саме на цьому військові експерти і роблять акцент, мовляв, розробка зможе стати корисною у роботі по виведенню з ладу ворожих засобів повітряного нападу.

Від розмов до першого зразка

На думку військового експерта Ігоря Романенка, розробка лазерного комплексу має перспективи.

«Тризуб» продемонстрували під час випробувань на полігоні. Але не показали самого моменту знищення цілі. Можливо, його ще немає, як такого, або показувати усе стовідсотково не доцільно з безпекових міркувань. Але сам факт наявності лазерного комплексу багато про що говорить. Ще рік тому, коли було заявлено про наміри щодо такої розробки, багато вітчизняних та закордонних експертів, дуже скептично до цього поставились. А зараз нам демонструють прототип того, у що мало хто вірив. Тож я вбачаю у цьому певний прогрес», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Була своя лазерна база

За його словами, лазерна зброя — це не якась фантастика пов’язана з космосом чи прибульцями, ще 15-20 років тому в Україні існувала певна база щодо схожих розробок.

«Тоді вона була на рівні, можливо, ще досить слабких лазерів, які розміщувалися на бронетранспортерах. Але певні розробки були. Потрібно було вдосконалювати їх, вкладати у це кошти, яких держава не надавала. А оскільки лазерними розробками займалися колишні держпідприємства, то все це було, м’яко кажучи, не дуже перспективним. Фахівців, котрі цим займалися, поступово переманювали провідні компанії, а те, що було вже реально зроблено у кількості декількох екземплярів, купувалося або передавалося за щось до Китаю, США, Франції», — розповідає Ігор Романенко.

Експерт зауважує, що саме тоді варто було нарощувати напрацювання по цій темі. Тим не менш, це робиться зараз в важких умовах війни, і запит на це є дуже високим.

Засліплення цілей лазером

За технічними характеристиками, український лазер може знищувати повітряні цілі на дистанції 2-3-5 та 10 кілометрів, в залежності від ступеню ураження та технічних характеристик засобів повітряного нападу.

«Лазер може засліплювати ворожі цілі на дистанції до 10 кілометрів, тобто виводити засіб повітряного нападу з стану призначення. Адже не завжди треба досягати саме знищення цілі, важливо порушувати технічний стан засобу повітряного нападу, щоб він не міг виконати своє завдання. Гадаю, що ефективність лазерного комплексу залежить від ступеню захисту повітряної цілі. Бо одна справа знищити чи пошкодити керовану авіаційну бомбу, і зовсім інша впливати на різні типи безпілотних апаратів — ударні, розвідувальні БПЛА, і геть інша на літак чи гелікоптер. Тому розробникам потрібно нарощувати зусилля, а саме робити лазер більш потужним», — зазначає Ігор Романенко.

Що потрібно додати або посилити

Військовий експерт додає, що заявлений зразок лазерної зброї може відслідковувати цілі, які мають не високу швидкість. Щоб знищити засіб повітряного нападу потрібно промінь лазера втримати декілька секунд на цілі, щоб він її пошкодив. Це буде важко зробити вручну, якщо об’єкт рухається з великою швидкістю. Наприклад, балістична ракета, корпус якої з металу або вуглепластику.

«Оператор лазерного комплексу робить це вручну, керуючи джойстиком. Він має не просто виявити ціль, а ще й супроводжувати її, щоб пропалити лазером. А швидкісна ціль може маневрувати, наприклад, літак, гелікоптер, керована авіаційна бомба, балістична ракета. Навряд чи оператор лазерного комплексу зможе зробити все це вручну. Тобто тут ще потрібна додаткова система виявлення з переходом на автоматичне супроводження цілі, щоб лазер міг успішно впливати на неї», — каже Ігор Романенко.

Військовий експерт зауважує, що, ймовірно, розробники будуть допрацьовувати саме ці моменти.

Зброя широкого спектру дії

Інші експерти зауважують, що лазерний комплекс може наразі працювати лише по ворожих квадрокоптерах-розвідниках. Для цього потрібно поцілити тепловим променем в об’єктив БПЛА та ушкодити його світлочутливу матрицю, яка перетворює оптичний сигнал у цифровий набір. Але тут варто врахувати, що ворожі дрони працюють на висоті 2-3 кілометрів, постійно маневрують, а промінь лазера має потрапити у ціль, яка не більша від монети в десять гривень.

Ігор Романенко каже, що не варто все зводити лише до дронів, адже розробники вказують на більш широкий спектр використання лазерного комплексу.

«Гадаю, що лазерний комплекс буде мати більш широкий спектр дії. Це було анонсовано розробниками і я вважаю, що спектр дії лазерного комплексу «Тризуб» буде більшим. Він зможе знищувати не лише БПЛА. Важливо, щоб цей проєкт просунувся у своєму розвитку і ми якомога швидше побачити його в роботі», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 15:42, 12.04.24 Кількість переглядів 95 Новини ТСН онлайн 16:00 12 квітня. Лазерна зброя від Великої Британії і диво транспорт для води