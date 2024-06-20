Космічна зброя Росії: чим погрожують у Путіна і в чому її головна небезпека — Жданов пояснив

Російський диктатор Володимир Путін може застосувати космічну зброю. Високопоставлений чиновник Міноборони США заявив, що Росія розробляє невибірковий протисупутниковий ядерний пристрій. За даними CNN від джерел у Пентагоні, мова йде про супутник оснащений генератором електромагнітного імпульсу — ЕМІ.

Що це таке, як працює, чим загрожує та чи може вплинути на війну в Україні, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він називає розробку такого пристрою протистоянням США та Росії. За словами Олега Жданова, на війну в Україні воно не може вплинути негативно.

“Бо США для того, щоб посилити тиск на Росію будуть нам надавати більше зброї або дозволів. Ми говорили, що у США є ще два кроки для збільшення дальності вогневого ураження Росії американською зброєю. Той же ATACMS на 160 і на 300 кілометрів”, — вважає військовий експерт.

Росія вже виводила і проводила експерименти на орбіті зі спутниками 2021 року.

“Тоді вони показово знищили свій супутник для того, щоб переконати міжнародну спільноту, що в них є супутникова зброя. Це електромагнітне випромінювання, щось на кшталт потужної направленої радіолокаційної станції, яка електромагнітним імпульсом виводить з ладу електроніку супутника”, — розповів Олег Жданов.

Він зазначив, що у такої зброї є важливий нюанс — її неможливо навести на якийсь один конкретний супутник.

“Справа у тому, що супутник — це не літак. Він не може постійно маневрувати в космосі для того, щоб навестися на один чи інший супутник. А орбіти пролягають доволі далеко одна від одного. Це ж не поверхня Землі — там відстані величезні. Наприклад, у супутників GPS-навігації висота орбіти приблизно 20 тисяч кілометрів. Тому сказати, що цей супутник може наносити ураження в різні боки — це перебільшення. Хоча РФ вміє зробити з мухи слона, у них пропаганда в цьому сенсі працює дуже добре. Путін намагається, особливо зараз, коли він почав просідати на міжнародній арені, підняти градус, підняти свій статус за будь-яку ціну. Ну от бачите, вже добралися до космосу”, — розповів Олег Жданов.

Як пише Defense Express, принцип роботи зброї, яку розробляє Росія, полягає у створенні потужного імпульсу, що індукує високу напругу, через яку всі провідники в електромережах та електроніці у зоні ураження перегорають. У випаду з використанням її у космосі це призведе до виводу з ладу супутників й перетворенням їх на космічне сміття.

“Для того, щоб це вплинуло на розвідку, треба збити приблизно 30% супутників. А це може бути 8-10 супутників. Тому що поодинокі супутники-розвідники, вони на геостаціонарній орбіті перебувають, їх дуже важко знайти і дістатися до них. Знову ж таки потрібен маневр, не просто розвертати супутник навколо своєї осі, а здійснювати маневр на орбіту того супутника, який хочеш збити. Там не один супутник. І повірте, якщо Росія зачепить хоч один американський супутник — у США набагато більше можливостей в космосі… Це чергове залякування і намагання переконати Захід. Путін розуміє, що на сьогодні з політичної точки зору з ним ніхто не хоче розмовляти”, — каже військовий експерт.

За словами Олега Жданова, в Путіна залишається єдиний шанс — це силовий тиск.

“Як його досягнути — це залякування. От я вас буду бити. Тримайте мене, семеро, я його буду бити. А що завтра? “Зірка смерті”, як у “Зоряних війнах”? З'явиться в Кремлі і буде висіти над спаською вежою, захищати Путіна. Просто вже фантазії не вистачає для того, щоб оцінити масштаби бажань, які він вигадує на ходу”, — каже військовий експерт.

Нагадаємо, російський очільник Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо його армія буде розбита в Україні: Жданов розповів, якими можуть бути наслідки.

Читайте також: