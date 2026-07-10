Космічні 30 гривень за поїздку: влада "пішла у підпілля", а киянам готують найдорожчі проїзні в Європі

У Києві зростуть тарифи на проїзд / © УНІАН

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До підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Києва залишилися лічені дні. Уже з 15 липня разовий квиток у метро та електротранспорті може зрости майже в чотири рази — з 8 до 30 гривень. А безлімітний проїзний на місяць ризикує стати одним із найдорожчих у Європі — його ціна сягне майже 5 тисяч гривень.

Активісти, які пропонували місту запровадити помірнішу тарифну сітку та наполягали на доступних місячних проїзних для людей, які регулярно користуються транспортом, констатують: чиновники КМДА їх просто не чують.

Перемовини без компромісів: чому КМДА «пішла у підпілля»

«Міська влада не прагне пошуку компромісу в питаннях підвищення вартості проїзду. Його просто немає. Після оголошення про наміри зробити проїзні по майже 5 тисяч гривень, а вартість разової поїздки — 30 гривень, КМДА "пішла у підпілля". Вони нічого не коментують на тему тарифів і публічно про це не говорять. Тому ми як громадська організація можемо констатувати, що немає жодних передумов для того, щоб було щось краще, ніж те, що запропонувала КМДА на етапі проєкту. Навіть після кількох публічних перемовин із міською владою, коли ми їм пояснювали, що вони роблять найдорожчий проїзний у Європі, посадовці на нас дивляться, кивають головами й нічого при цьому не роблять, повторюючи, що будуть знижки на разові поїздки. Тобто все йде до того, що запровадять космічні тарифи на проїзд, як і планували», — розповідає ТСН.ua співзасновник ГО «Пасажири Києва» Олександр Гречко.

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Цікаво, що у процес формування тарифів обіцяли втрутитися депутати Київради. Проте вони так само раптово відмовилися від боротьби, як і пообіцяли її, пославшись на скасування сесії. Власне, від депутатів міськради рівень встановлення тарифів не залежить — це питання виключно в компетенції КМДА. Хоча теоретично певні депутатські фракції могли б публічно заявити, що навіть у Європі немає таких цін на проїзні квитки, які планують запровадити в Києві. І для звичайних громадян – вчителів, медків та інших все це обернеться фінансовою катастрофою.

Калькулятор замість аналітики: як рахували нові тарифи

За словами експерта, долю транспортних тарифів вирішують два ключові департаменти КМДА:

Департамент транспортної інфраструктури дав доручення «Київпастрансу» та «Київському метрополітену» намалювати потрібні цифри щодо собівартості перевезень і передав їх далі.

Департамент економіки та інвестицій отримав ці папери, і там, як зазначає Олександр Гречко, «діючі тарифи просто помножили на коефіцієнт 3,75 й викотили містянам драконівські ціни — готуйте гроші».

Активісти наголошують, що це рішення ухвалили без жодної оцінки наслідків для пасажирів — ніхто не рахував, скільки киян взагалі відмовляться від комунального транспорту, який для багатьох стане не по кишені. Крім того, у профільному департаменті не можуть назвати точну суму економії чи додаткових надходжень, яку місто планує отримати від цього здорожчання.

«Такої цифри нам не називають. І чиновників це влаштовує. Поясню чому. На засіданні Громадської ради я поставив присутнім запитання: "Хто з вас користується громадським транспортом?". Жодна людина серед присутніх — ні з департаменту економіки, ні з департаменту транспорту, ні з керівництва метрополітену та "Київпастрансу" — руки не підняла. Тобто люди, які лобіюють такі шалені тарифи, самі не користуються громадським транспортом, навіть якщо ним керують. Звісно, це не обов’язково робити, але проблема в тому, що ці посадовці не перебувають у системі координат пасажира. У них є лише свої химерні бізнес-задачі та показники», — зазначає Олександр Гречко.

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Хто «в шоколаді»? Комунальний транспорт програє приватним маршруткам

Експерт переконаний: такими діями відповідальні посадовці просто вбивають конкурентоспроможність комунального транспорту Києва на користь приватних перевізників. Це підтверджують і розрахунки експертів із мобільності.

«Зараз приватні маршрутки возять киян по місту за 20 гривень. Після здорожчання проїзду в комунальному транспорті приватні перевізники будуть "у шоколаді" у будь-якому разі, якщо разова поїздка в метро чи тролейбусі зросте до 30 гривень. Вони отримуватимуть додаткових пасажирів і за тарифу у 20 гривень, і за 25, чи навіть за 27 гривень. Платоспроможні кияни пересядуть на дешевші приватні маршрутки, а комунальний транспорт возитиме пільговиків, повітря та "зайців", — прогнозує експерт.

Підвищення вартості проїзду має відбутися вже наступної середи. У киян ще жевріє слабка надія, що на початку тижня мер міста вийде зі зверненням про збереження старих тарифів або бодай про зменшення запланованої вартості до 20 гривень за разову поїздку та зниження запланованої ціни на безлімітні проїзні.

«Особисто я мало вірю, що це станеться, бо чиновники вже все підігнали під озвучені цифри. Тому раптова зміна ситуації на краще для киян стане приємним сюрпризом і здивуванням. Але наразі такий сценарій — із когорти фантастики», — додає фахівець.

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Лайфхак для киян: як їздити за старими цінами ще два місяці

Єдине, що зараз варто зробити мешканцям столиці, аби захистити свій гаманець, — це гуртом придбати поїздки за старою ціною. Якщо купувати пакет із 50 поїздок, одна обійдеться у 6,50 гривні.

«Це дозволить людям, які часто користуються громадським транспортом, два місяці їздити за старими цінами по 6,50 грн. Поїздки можна придбати як на пластикову транспортну картку, так і на віртуальну в "Києві Цифровому". Кожну з цих карток можна поповнити на 100 поїздок, двічі купивши пакет із 50 поїздок за ціною 6,50 грн. Тобто ви заплатите 650 гривень замість 2500 гривень, адже вартість разової поїздки за пільговим тарифом (у разі купівлі оптом) після 15 липня становитиме вже 25 гривень. Економія для містян значна — 1850 гривень. Тому це варто зробити, щоб бодай на два місяці знизити навантаження на бюджет для пересування містом. До речі, купленими за низькою ціною поїздками можна буде користуватися до 14 вересня. А вже після цієї дати за все доведеться платити за новими тарифами», — підсумовує Олександр Гречко.

Економічно обґрунтовані 30 гривень: як пояснюють тариф у профільному департаменті

ТСН.ua звернувся до столичної мерії з офіційним запитом, аби з’ясувати: чи дійсно з 15 липня на киян чекає радикальне здорожчання проїзду та чи розглядає міська влада варіант зниження вартості безлімітних місячних квитків.

Редакція просила прокоментувати ситуацію обидва профільні відомства, які відповідають за це рішення. Проте Департамент економіки та інвестицій КМДА запит проігнорував, а відповідь надійшла лише від Департаменту транспортної інфраструктури.

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За словами заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури Сергія Москаленка, станом на 8 липня Департамент економіки та інвестицій КМДА визначив економічно обґрунтований тариф на разову поїздку в комунальному громадському транспорті столиці на рівні 30 гривень.

«Його розраховано на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік з урахуванням прогнозних індексів цін, актуалізації витрат на оплату праці, енергоресурси, паливно-мастильні матеріали та інших складових собівартості перевезень. Водночас розрахунковий економічно обґрунтований тариф, поданий комунальними підприємствами, є ще вищим. Наразі триває процедура опрацювання, погодження та підписання проєкту розпорядження щодо встановлення нових тарифів», — повідомив ТСН.ua Сергій Москаленко.

Досить дивним видається той факт, що до анонсованої дати зміни вартості проїзду залишилося всього 7 днів, а «процедура опрацювання та погодження» у кабінетах мерії все ще триває.

Посадовець додав, що одразу після підписання документ оприлюднять в установленому порядку на офіційному порталі Києва. Про ухвалене рішення міська влада також додатково поінформує через офіційні інформаційні ресурси та соціальні мережі.

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Інтрига з проїзними за 5 тисяч гривень триває

А от щодо захмарної вартості безлімітних проїзних, які обурили громадськість, у профільному департаменті продовжують тримати інтригу, перекладаючи відповідальність на колег.

«Департамент не здійснює розрахунок вартості проїзних квитків. Відповідні розрахунки проводить Департамент економіки та інвестицій КМДА. Станом на сьогодні до нашого Департаменту не надходила офіційна інформація щодо змін вартості безлімітних проїзних квитків», — зауважив пан Москаленко.

Штрафи для «зайців» зростуть пропорційно

Водночас у КМДА чітко назвали суму, на яку каратимуть киян у разі виявлення безквиткового проїзду в автобусах, тролейбусах, трамваях чи метро. Поїздки «зайцем» стануть відчутним ударом по кишені.

«Щодо штрафу за безквитковий проїзд повідомляємо, що, відповідно до чинного законодавства, його розмір становить двадцятикратну вартість разової поїздки. Таким чином, у разі набрання чинності новим тарифом у розмірі 30 гривень, штраф за безквитковий проїзд становитиме 600 гривень», — резюмували в Департаменті транспортної інфраструктури.

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