Космічні туристи: мільярдер, асистентка лікаря, експілот ВВС та професорка коледжу вперше вирушать на навколоземну орбіту

Це історичний день – вони піднімуться на найбільшу висоту, на яку виходили люди, відколи запустили орбітальний телескоп Хаббл.

Космічні туристи – компанія Ілона Маска SpaceX сьогодні відправить на орбіту свій перший цивільний екіпаж. У складі місії, що отримала назву "Натхнення" четверо учасників, і серед них жодного професійного астронавта. У космосі вони проведуть найближчі три доби. Як готуються до польоту і чого чекають від космічної мандрівки, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Мільярдер, асистентка лікаря, колишній пілот BBC та професорка коледжу – уже за кілька годин вони відправляться у подорож на довкола земну орбіту. Вони перша цивільна місія SpaceX.

Це історичний день – вони піднімуться на найбільшу висоту, на яку виходили люди, відколи запустили орбітальний телескоп Хаббл. У польоті вони піднімуться навіть вище Міжнародної космічної станції. Командир екіпажу 38-річний мільярдер Джаред Айзекман. Це він оплатив усі витрати, пов’язані з польотом, каже відчуває хвилювання, але це приємне відчуття.

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Перед стартом Айзекман пообіцяв передати 100 мільйонів доларів госпіталю Святого Юди в Мемфісі, де лікують дітей з онкологічними захворюваннями. Одна з учасниць місії 29-річна Хейлі Арсено була пацієнткою цього шпиталю. Нині вона асистентка лікаря і стане наймолодшою американкою, яка полетить у космос

Екіпаж пройшов навчання за програмою NASA. Пілотом місії буде 51-річна професорка коледжу з Аризони. Вона розповіла, що візьме з собою у космос кілька віршів та малюнків, які їй перед початком місії передали її студенти

Четвертий учасник місії – 42-річний ветеран військово-повітряних сил США перед польотом жартома попереджає членів екіпажу, що планує у космосі музичні експерименти з гавайською гітарою.

Старт місії запланований на 3 ночі за київським часом. Під час польоту корабель підніметься на висоту 575 кілометрів, мандрівка триватиме 3 доби і за цей час вони 48 разів облетять землю.

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Новини світу: компанія Ілона Маска "Спейс Ікс" відправить на орбіту свій перший цивільний екіпаж

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