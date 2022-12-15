Косово йде до ЄС: чому Україна досі займає ледь не проросійську позицію щодо частково визнаної держави

Косово – держава, досі не визнана Україною, скористалася нашим прикладом. Під час загострення стосунків із Сербією, яка досі відмовляє їй у праві на незалежність, Приштина направляє до Брюселя підписану заявку на вступ до ЄС.

Чим викликана наша позиція і що підштовхнуло Косово, та які у нього перспективи, йдеться в ТСН.

Президентка, спікер парламенту і прем'єр Косова одностайні: країна хоче до Євросоюзу.

Щоправда цілих 5 держав Євросоюзу досі не визнають існування цієї країни. Це Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія. Україна від 1998 року теж займає украй нейтральну позицію, формально досі вважаючи Косово частиною Сербії. Цю позицію багато експертів називають, як би це парадоксально не звучало в наш час, відверто проросійською.

Хто зна, як довго Косово іще йшло б до цієї заявки, але її помітно пришвидшила російська війна в Україні і остання криза на північному кордоні з Сербією. На цих територіях мешкають етнічні серби, які відмовляються вважати себе жителями іншої країни, "не Сербії".

А відтак будь-яка спроба Косова затвердити дію законів, що ухвалені для всієї країни, наштовхується на звичний спосіб протестувати: вантажівки перекривають шляхи. З поліцією трапляються сутички. Навіть по миротворцях, чий контингент тут стоїть вже більше двадцяти років, іноді стріляють. Влада Косова і Сербії днями звернулася до НАТО і попросила прямо протилежних речей.

"Ми вкотре просимо миротворчу місію в Косово гарантувати свободу пересування. Блокування доріг вантажівками здійснюють злочинні угруповання, які стріляють в нашу поліцію", – сказав прем'єр Косова Альбін Курті.

"Ми узгодили запит до командувача миротворчої місії НАТО дозволити введення армії та поліції Республіки Сербської на території Косова і Метохії", – заявив натомість президент Сербії Александр Вучич.

Останнє загострення спалахнуло навколо автономерів. Косово вимагає від усіх громадян Косова перейти на місцеві. Етнічні серби з прикордонних районів наполягають, що мають право на сербські. Конфлікт дійшов до того, що всі сербські політики покинули місцеві органи влади. А перевибори – зірвали. Спецпредставники Сполучених Штатів і Євросоюзу протягом останніх днів ведуть напружені діалоги і в Приштині, і в Белграді.

"Ми можемо дозволити собі просто чекати, доки станеться щось погане", – сказав спецпредставник ЄС на Західних Балканах Мирослав Лайчак.

Незалежність Косово проголосило після розвалу Югославії, але не одразу. В 1998 році НАТІвські сили втрутилися у війну після сербських етнічних чисток. Бомбардування Югославії тривали 78 днів, після того Слободану Мілошевичу довелося погодитися вивести з Косова війська. Того ж дня Радбез ООН ухвалив резолюцію про введення на територію Косова військового миротворчого контингенту. Незалежність Косово проголосило рівно за 10 років. Ще за два роки, в 2010-му її визнав міжнародний суд ООН. На сьогодні окремою державою Косово офіційно вважають понад 100 країн.

Які б чинники не впливали раніше на українську політику, а це зокрема небажання підштовхнути Сербію далі в обійми Росії та зайвий раз роздратувати все ще нейтральний Китай, саме зараз може бути унікальна нагода зробити це максимально дипломатично.

Вже завтра заявка на вступ до Євросоюзу офіційно ляже на стіл у Брюселі. Відтак Україні, яка вже не перший рік вимагає від світу принципової позиції щодо російської агресії, доведеться визначатися: ми боремося за європейські цінності лише в межах своєї держави чи готові підтримувати їх і щодо іншиїх країн, які точно не будуть на іншому боці барикад від нас.

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