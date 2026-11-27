Голова ОСББ розповіла, як вдалося отримати мільйони гривень співфінансування на котельню від міста

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У Печерському районі Києва ОСББ запланувало встановити газову блочно-модульну котельню потужністю 4 МВт для багатоквартирного будинку. Користувачів соцмереж здивувала вартість робіт, яку оцінюють у 54 мільйони гривень. Проєкт реалізується на умовах співфінансування: 48,6 млн грн виділять із міського бюджету, ще 5,4 млн грн становитиме внесок співвласників будинку. Відповідну закупівлю вже оголошено в системі Prozorro.

У Мережі спалахнули дискусії. Одні переконані, що котельня за такі гроші — це занадто, і припускають, що в будинку мешкає хтось «поважний». Інші ж, навпаки, підтримують намагання людей убезпечити себе під час постійних відключень світла й тепла через російські ракетні удари.

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ТСН.ua розбирався в ситуації: чому вартість проєкту настільки висока та чи можуть інші будинки Києва піти шляхом цього ОСББ.

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Що це за котельня і коли вона запрацює

Варто зазначити, що проєкт дуже складний за виконанням. Котельня, яку планують побудувати, матиме чотири водогрійні котли BOSCH UNIMAT UT-L 4 потужністю 1 МВт кожен (або їхні аналоги). Обладнання працюватиме на природному газі та забезпечуватиме нагрівання води до 95 градусів. Сама котельня — це готовий комплекс із металевим каркасом, утеплений негорючими матеріалами. Відповідно до тендерної документації, об’єкт має запрацювати у квітні 2027 року.

Оголошення про закупівлю котельні

Чи можуть інші будинки отримати гроші від міста?

У КМДА запевняють, що наявність «поважних мешканців» тут зовсім ні до чого. У цьому випадку все залежало від наполегливості людей та голови правління ОСББ. Співвласники будинку на Печерську подали заявку на участь у міській програмі, розробили відповідний проєкт, погодилися виконати всі технічні умови, провели збори та зібрали понад 5,4 млн грн.

«Капремонти — це міський механізм співфінансування капітального ремонту, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та впровадження енергоефективних заходів для будинків, які експлуатуються понад 10 років. Програма діє для всіх без винятку форм управління житловими будинками: ОСББ, ЖБК, приватних управителів, комунальних тощо», — пояснюють у КМДА.

Там додають, що цього року програму оновили: 26 березня Київрада внесла зміни до Положення про співфінансування, доповнивши перелік робіт.

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«Тепер будинки можуть отримати допомогу від міста на встановлення блочно-модульних котелень. Також співфінансування поширюється на пов’язані з ними мережі та обладнання електро-, тепло-, газо- і водопостачання, вузли обліку й інше устаткування, необхідне для забезпечення будинку тепловою енергією. Пропорція співфінансування: 90% коштів надає міський бюджет, а 10% збирають мешканці. Така можливість є для всіх охочих», — зазначають у міськадміністрації.

ОСББ у Печерському районі, по суті, стало «піонером», готовим інвестувати в резервні джерела тепла, адже на централізоване теплопостачання в умовах війни розраховувати важко. Співвласники самостійно визначили потужність котельні та замовили проєкт.

«Це свого роду прецедент, бо він виводить рівень самоорганізації мешканців на значно складніший рівень. І хто заважає людям кооперуватися, щоб збільшувати зону обслуговування таких об’єктів? 48 мільйонів гривень — це об’єктивна ціна блочно-модульної котельні. Якщо мешканці інших будинків захочуть стати учасниками програми, вони можуть це зробити, але мають виконати всі поставлені умови — тоді відмовити їм ніхто не зможе. Питання лише в наявності бюджетних коштів», — підсумовують у КМДА.

«Площа як у 20 „сталінок“: чому проєкт коштує 54 мільйони

ТСН.ua поспілкувався з Юлією Безкоровайною, головою правління ОСББ, яке має отримати котельню. Вона одразу просить не вказувати адресу будинку з міркувань безпеки. А шлях від збору документів до оголошення тендеру з усіма чиновницькими перепонами характеризує коротко: «Можна посивіти».

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«Мені дуже дивно, що довкола нашого проєкту розгорілася така дискусія, хоча котельня не входить до міського плану стійкості. А втім, саме такі проєкти, на мою думку, насправді мали б формувати цей план, а не лише розмови про нього. Особливо дивує тиражування адреси — гадаю, цього не варто робити, бо ворог усе відстежує. Щодо проєкту, то він точно не має жодного стосунку до якогось чиновника, який нібито живе в нашому будинку. Це відверта нісенітниця. У нас величезний будинок — 60 тисяч квадратних метрів. Це приблизно як площа 20 „сталінок“. Якраз той випадок, коли розмір має значення. Минулої зими мешканці вдосталь находилися пішки на 27-й поверх та насиділися в холоді, без світла й води. Зокрема і я, бо теж живу в цьому будинку. Наша висотка не газифікована, ставити котельню на даху ми не можемо. Тому й взялися виконати всі умови міста, щоб потрапити у програму співфінансування», — пояснює ТСН.ua Юлія Безкоровайна.

До цього вона додає, що у 2026 році ОСББ двічі провело загальні збори співвласників: «Це для тих, хто байки розповідає, що війна і це неможливо. Якщо є бажання, а співвласники дружні та організовані — усе цілком реально».

Юлія Безкоровайна, голова правління ОСББ

Бюрократичний квест і понад 300 листів

Юлія Безкоровайна також очолює асоціацію ОСББ Печерського району. Вона розповідає, що на програму співфінансування подавалися й інші ОСББ району, але не пройшли відбір через суворі вимоги.

«Головна причина нашого успіху — відведена в постійне користування земельна ділянка. Багато хто не може реалізувати подібний проєкт, бо не має оформленої землі, а в нас вона відведена ще з 2019 року. Щодо іншого, то на шляху до оголошення тендеру було дуже багато бюрократичних перепон. Перепрошую, але від цього всього я вже майже посивіла. У нас іще влітку був готовий увесь пакет документів, і депутати Київради мали голосувати за наше питання 1 липня, а проголосували аж у жовтні. Якби все працювало справно, як годинник, ми б уже мали цю котельню, а не чекали на неї у квітні наступного року. Зараз продовжуємо проходити бюрократичні процедури, де все залежить від неправильно поставленої коми чи відсутності якогось папірця. Якби я знала наперед, як усе буде, можливо, не пішла б на це повторно, але раз уже взялася за рішенням співвласників, мушу довести справу до логічного кінця», — каже голова правління ОСББ.

Юлія Безкоровайна додає, що наразі не може точно сказати, коли саме з’явиться котельня, адже тендер лише оголошено і невідомо, хто візьме в ньому участь.

«Я цей шлях проходжу вперше. За освітою я адвокатка і сертифікована управителька багатоквартирних будинків (не аматорка), але немає фахівця, який знається на абсолютно всіх галузях законодавства. Доводиться самій усього вчитися на практиці, як школяру за партою, аби процес рухався далі. А з усіма цими російськими атаками я вже й забула, коли нормально спала. Тим, хто переживає за бюджетні мільйони, я б рекомендувала не хвилюватися. Щоб проєкт зрушив із місця, я написала понад 300 листів у різні інстанції: уряд, Верховну Раду, Київраду, усі профільні міські департаменти. Ніхто мені червону доріжку не стелив — навпаки, я сиділа на сходинках під КМДА і пробивалася до чиновників. А внести проєкт до Інвестиційної ради — це ще той був квест», — розповідає голова правління ОСББ.

Вона фактично пробила бюрократичну стіну завдяки адвокатським навичкам, проте погоджується: звичайному голові ОСББ це буде під силу лише за умови, що він займатиметься питанням котельні з ранку до вечора або найме для цього підкованого юриста, у якого не опустяться руки.

«Із березня цього року, коли внесли зміни до Положення й відкрилася можливість отримати співфінансування, я фактично лише цим і живу. Відстежую кожну зміну, виконую всі вимоги. І „футболили“ мене неодноразово самі ініціатори цих змін. Відповіді на понад 300 листів я отримала, може, на 20%. Тому можу сказати, що я фактично виборола цей проєкт. Сторонні люди можуть казати, що це дорого, але співвласники будинку зібрали майже 6 мільйонів гривень, самі зробили топографічні вишукування, аби підготувати правильний пакет документів і не допустити такої історії, як на Теремках, коли вирубували дерева під теплотрасу. Ми робили все завчасно і на діалоги з посадовцями приходили вже підкованими. Усе тривало вісім місяців, поки у жовтні Київрада нарешті проголосувала за це рішення», — зазначає голова ОСББ.

Чому обрали німецькі котли Bosch, а не дешевші аналоги

Юлія Безкоровайна також пояснила вибір обладнання. За її словами, можна було обрати дешевші котли китайського виробництва, проте невідомо, якою буде геополітична ситуація у світі та чи залишатиметься китайська продукція доступною в майбутньому.

«Тому вибір зробили на користь європейського виробника, щоб мати змогу за потреби проводити ремонти й не мати клопоту із запчастинами. Ми вже маємо гіркий досвід із ліфтами в будинку, яких у нас 15. Частину з них забудовник встановив від одного виробника, а частину — від іншого, який згодом закрився. Тепер на ці ліфти немає запчастин, а в будинку 27 поверхів. Більше так обпікатися не хочеться, тож ми маємо отримати обладнання для котельні, яке можна буде легко обслуговувати та замінювати», — резюмує голова правління ОСББ.

Дата публікації 21:08, 06.11.26 Кількість переглядів 32 Вигрібні ями замість туалетів і тотальні блекаути: що чекає на Київ цієї зими?!

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