Коваленко емоційно звернувся до очільників ТЦК СП і вказав на проблеми мобілізації: “Що ви робите?”

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко емоційно звернувся до очільників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) і вказав на проблеми мобілізації в Україні.

В інтерв’ю TСН.ua він розповів, що громадян можна умовно поділити на три категорії.

“Поговоримо спочатку про ту, яка найбільш неприємна, це проросійсько налаштовані. У них немає ніякої мотивації йти захищати Україну. Навпаки вони зроблять все, щоб її не захищати і щоб нашкодити ЗСУ. Таких людей треба відсіювати одразу і не треба ніяк мобілізувати, бо це загроза для того підрозділу, де буде ця людина перебувати. Це має бути досить серйоний морально-психологічний відбір. Але хто в ТЦК це робить? Ось приклад: якщо підходять представники ТЦК до людини на вулиці і вручають повістку, ця людина намагається втекти або чинить спротив. Який сенс його вже мобілізувати? Просто психологічно, що ви робите? Вам треба зробити план, галочку поставити? Добре”, — розповів Олександр Коваленко.

Однак, за його словами, співробітники ТЦК СП відправляють в зону бойових дій до своїх побратимів тих, хто не хоче воювати і може стати зрадником.

“Підставляти цілий підрозділ, який може дати геолокацію, перейти на бік ворога чи в сплячий бліндаж кинути гранату. Просто питання виникає. Також треба замислюватися над цим”, — розповів Олександр Коваленко.

Друга категорія громадян — це патріотично налаштовані люди, але пасивні. Олександр Коваленко пояснює: вони ладні з дивану вболівати за свою улюблену футбольну команду, але не йти грати в футбол.

“Із ними також дуже складно. Треба постійно якось каталізувати ці настрої. Я навіть скажу так: деяка частина людей, яка тікала з України і зараз намагається втекти, вони можуть бути патріотично налаштовані, бажати Путіну смерті, але при цьому їм буде краще десь в Молдові, а не в Україні це все робити. Така парадоксально дисонуюча друга категорія”, — розповів Олександр Коваленко.

Олександр Коваленко / Фото: ТСН.ua

Третя категорія — це дійсно мотивовані люди, які готові захищати свою країну. Але, за словами Олександра Коваленка, проблема полягає в тому, що вони перебувають далеко від війни і не відчувають її.

“24 лютого біля військкоматів була величезна кількість цих мотивованих людей. Говорили “нам не потрібно стільки добровольців, нам достатньо”, всі підрозділи були заповнені, на той момент, звісно ж. Людину звідти відправили, звідти, добровольцем не пішов, повертається і починає жити цивільним життям. Ракети вже не літають кожного дня, якось вже звик до постійних зведень Генштабу ЗСУ. Там ще постійно експерти, інші діячі, хтось заспокоює, хтось навпаки лякає. Тобто цілковито спокійне життя в тилу насправді, не відчувається того, що десь війна. Ось у чому справа”, — вважає Олександр Коваленко.

Він підкреслив, що не потрібно просто хапати людину з вулиці, не розібравшись, якого вона світогляду, чи готова вона захищати свою країну.

“А треба все ж таки дійсно мотивовану частину мобілізувати, людей, які мають бажання. Ну а щодо підготовки ми бачимо, що зараз вона відбувається в країнах заходу, і це дійсно відбувається на системному рівні”, — каже Олександр Коваленко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ОЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО: Мене погрожували вбити! Україна — завжди у стані війни! Дивіться інтерв'ю!

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