"Ковбаса по 2,20", гроші та ідеї: хто в Україні стає державними зрадниками та як їх карають

Понад 10 тисяч кримінальних проваджень розпочато в Україні за фактами державної зради та колабораційної діяльності. Частину справ розглядають у судах. Більше як тисяча колаборантів та зрадників вже отримали вердикт української Феміди.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Тюремні терміни отримують не всі колаборанти

Реальні терміни ув’язнення отримують не всі колаборанти. Від початку повномасштабного російського вторгнення майже п’ятистам прихильникам "руского міра" в Україні призначили пройти програму пробації, такого собі перевиховання та зміни свідомості без заґратування.

За даними психологів, які працюють із засудженими - 90 відсотків колаборантів ніколи не були за кордоном і не мають мрій.

Колаборант із Київщини заперечує свою провину

Андрій Кобец - єдиний із Ірпеня, Гостомеля та Бучі, кого судять за колабораційну діяльність. За даними слідства, житель Бучі допомагав росіянам під час окупації. Брав участь у каральних рейдах росіян і допомагав виявляти та знищувати учасників українського руху спротиву.

Андрій Кобец

У СБУ стверджують, чоловік з власної ініціативи запропонував свою допомогу окупантам, після чого йому видали зброю та військову форму російського зразка. Він ж усе заперечує.

"Я влаштував у спортзалі бомбосховище і туди люди приходили", - каже підозрюваний за колабораційну діяльність Андрій Кобец.

Як виявляють колаборантів

Більшість із підозрюваних колаборантів не визнають своєї провини навіть після вироку суду. Частина намагається втекти на окуповані території чи до Росії. І там продовжити свої злочини чи "залягти на дно". Тоді за любителями "руського міра" починають "полювати".

Інтернет-розвідник Павло разом з іншими аналітиками по кілька разів на тиждень викладають в мережу результати досліджень про російські воєнні злочини.

В їхній базі даних близько 400 колаборантів та зрадників, ще стільки ж на стадії підтвердження. В першу чергу пошуковці допомагають українським правоохоронцям збирати доказову базу на злочинців. Приміром, у навідників ракетного удару по селу Гроза на Харківщині теж знайшли слід.

"Ми знайшли інформацію про те, що у них фінансове становище теж не дуже, про них є інформація у базах кредитів та боржників", - каже аналітик агенції "Мольфар" Павло Фіялковський.

Павло Фіялковський

Портрет колаборантів

Зрада через гроші, заради статусу в окупаційній владі або ідейні, що сумують за Радянським союзом. Це головні мотиви людей, які ідуть на співпрацю з ворогом.

"Як правило, це особа непрацююча, як правило чоловічої статті від 30 до 60 років. Близько половини – це безробітні. Близько 50 відсотків всіх притягнутих за колаборацію це особи, які займали певні посади в органах окупаційної адміністрації", - каже заступниця начальника департаменту Офісу генпрокурора Марія Будейна.

Марія Будейна

Заперечення російської агресії в соцмережах теж карається

Нині в соцмережах "квітне" ще один вид колабораційної діяльності – заперечення російської агресії або прославляння окупантів.

Так, до Каті із Одеси після скандального стріму завітали правоохоронці. Нічні посиденьки кваліфікували, як пропаганда війни та розпочали кримінальне провадження. Дівчина заявила, що просто хотіла "отримати підписників". Нині їй загрожує до трьох років в’язниці. За подібні злочини майже 500 українців вже відбувають покарання, проте без візиту до в’язниці.

Катерина з Одеси

Вчити українські вірші та пісні засуджені мають у Центрах пробації. Тут намагаються з’ясувати причини нелюбові до рідної країни та підібрати методи "лікування".

Що каже психологиня про колаборантів

Пані Світлана наставляє на шлях істинний, тих хто загубився у російській пропаганді. Через тестування та бесіди психологиня намагається з’ясувати мотиви злочинів. Від заперечення до сприйняття можуть пройти роки.

"Спільне, що є у колаборантів – це їх життя обмежене їх простором, своїми спілкуваннями і дуже важливо переміщати їх в інше середовище – волонтерські організації, проукраїнські заходи", - каже психологиня Світлана Атрощенко.

90 відсотків засуджених колаборантів ніколи не виїжджали за кордон і не вміють мріяти – каже психологиня. Найважче працювати з тими, хто пам’ятає "радянську ковбасу по 2,20" і готовий продати Батьківщину за посаду в окупаційній владі. З такими вже працюють інші фахівці.

Що кажуть в СБУ

"СБУ заходить на звільнені території вже маючи томи задокументованих матеріалів на тих, хто

допомагав ворогу. І це дозволяє нам по гарячих слідах затримувати десятки фігурантів, які не встигли втекти за російською армією. Навіть із втечею колаборанта до РФ кримінальне провадження не закривається і рано чи пізно покарання знайде свого героя", - каже речник СБУ Артем Дехтяренко.

Понад триста українських зрадників вже отримали судові вироки за свої злочини. Серед них і гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо має 15 років в’язниці. Вирок заочний і чекає на звільнення окупованих територій. Там де тимчасово не працює українське правосуддя, працюють українські месники та спецслужби. Підірваний у власному авто колаборант і начальник "народної міліції "ЛНР" Філіпоненко тому підтвердження.

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Нагадаємо, у Кіровоградській області до довічного позбавлення волі засудили 22-річну дівчину, яка активно підтримувала Росію у соцмережах та здавала окупантам координати військових частин, складів, заводів та об'єктів критичної інфраструктури. На суді вона заявила, що "хоче воювати за Росію".

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