"Ковбой" і його пів тисячі бійців: історія про молодого командира, який знищив десятки одиниць техніки ворога

"Ковбой" / © ТСН

«Ковбою» лише 26 років, а він уже керує артилерійським дивізіоном. Боєць 141 механізованої бригади пройшов запеклі бої на Донеччині та Київщині. Молодий командир зібрав власний підрозділ, із яким тепер стримує ворога на Запоріжжі.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

«Ковбой» родом з Волині, він кадровий військовий. Після академії одразу вирушив на фронт. Працював на гарматах, був командиром САУ. Тепер керує цілим взводом.

Підрозділ «Ковбой груп» працює лише пів року. В підпорядкуванні молодого командира — з пів тисячі людей. На їхньому рахунку десятки одиниць знищеної техніки, сотні ліквідованих окупантів та два відбитих механізованих штурми.

Зазвичай САУ працює в 7 кілометрах від ворога. Під час одного з штурмів наші артилеристи фактично впритул підкрались до загарбників, знищивши цілу групу штурмовиків.

«Було відразу декілька колон. Під час відпрацювання по цій колоні, вдалося знищити дві одиниці техніки і фактично повністю знищити штурмову групу», — каже «Ковбой».

Хоч і може керувати боєм дистанційно, намагається бути з побратимами на позиціях якнайчастіше. Аби за необхідності замінити хлопців в екіпажі САУ.

Артилерія, каже «Ковбой», основна підтримка піхоти. Тому мріє створити найефективніший підрозділ який би рятував багато життів.

Війна — це не робота, а спосіб життя, каже молодий командир. Зізнається, вже і забув, коли востаннє був вдома. Мріє про одне — аби все, що робить разом з побратимами, допомогло якомога скоріше отримати справедливий мир.

