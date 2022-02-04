"Ковідні ігри": як проходить Зимова олімпіада-2022 на тлі пандемії та скандалів

Чи мають шанси українські спортсмени привезти медалі з Пекіну.

Настільки суворих протиепідемічних заходів, як під час 24-ї Зимової олімпіади у Пекіні, спорт іще не бачив. На Олімпіаду до Китаю взагалі не пускають іноземних вболівальників. А учасники змагань та журналісти - мають дотримуватись найсуворіших обмежень. І постійно здавати COVID-тести

Про те, як проходять Олімпійські ігри під час пандемії COVID-1 та які шанси на медалі у наших спортсменів, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Остання Зимова олімпіада відбулася у 2018 році в корейському Пхьончхані. Це було грандіозне свято, де зібрались гості з усієї планети. Тоді були танці, обійми та селфі. А ще - величезні натовпи і довжелезні черги до стадіонів, транспорту, сувенірних крамниць.

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Тепер, у час пандемії, уявити собі таке - просто неможливо. У Китаї заборонені не тільки обійми, але й рукостискання. Однак, в Олімпійському містечку ще за декілька днів до старту Ігор виявили спалах коронавірусу. Було ізольовано десятки спортсменів, тренерів та організаторів.

Окрім суворих заходів через COVID-19, цю Олімпіаду супроводжує також низка скандалів.

Через порушення Пекіном прав людини Олімпійські ігри в Китаї бойкотуватимуть офіційні дипломатичні делегації кількох держав, зокрема Сполучених Штатів, Канади, Великої Британії. Американське ФБР радить тим, хто таки їде до Піднебесної - залишити вдома свої смартфони, аби не стати об'єктом кібератаки. А Росія, як і 4 роки тому в Кореї, не виступатиме на Олімпіаді під своїм прапором чи назвою через наслідки грубих допінгових порушень.

Передумови для ще одного скандалу підготували організатори змагань з фігурного катання: на льодовій арені розташували поруч місця українських та російських спортсменів.

На минулій зимовій Олімпіаді Україна здобула лише 1 медаль - “золото” Олександра Абраменка у лижній акробатиці. Це коли спортсмен вистрибує на лижах з трампліну, виконує у повітрі складні трюки і ще й має “чисто” приземлитись. Його вирішальним стрибком тоді захоплювались усі.

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Цього року Абраменко у статусі олімпійського чемпіона - теж серед наших олімпійських надій. А ще, радше за звичкою, ніж за свіжими результатами, маємо сподівання на біатлоністів та біатлоністок. В українській команді є досвідчені олімпійські чемпіонки зразка 2014 року, коли ігри відбувалися в Сочі: Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Білосюк.

Щоправда, після прибуття до Китаю в Олени Білосюк виявився позитивний тест на COVID-19,, тож її участь у змаганнях наразі під питанням.

Україну на Олімпіаді в Пекіні представлятимуть 45 спортсменів - на 12 більше, ніж було на минулих іграх у Пхьончхані.

Без змін лише обіцяні державою призові. Золоті, срібні та бронзові нагороди можуть принести українським спортсменам відповідно 125, 80 та 55 тисяч доларів.

Олімпіада в китайському Пекіні триватиме до 20-го лютого, у напружений час для світу і, зокрема, для України. Та попри все, вона на два тижні перетворить усіх на затятих уболівальників.

Зимові Олімпійські ігри-2022 – чому більшість світових лідерів бойкотують захід

Автор: Святослав Гринчук

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