"Ковідні" сертифікати вводяться не для закордону, а внутрішнього використання у разі наступного локдауну - МОЗ

Сертифікат можна буде побачити у застосунку "Дія"

Від 1 липня в Україні можна буде отримати «ковідні» сертифікатів, а у оновленого застосунку «Дія» впродовж місяця він з’явиться для майже для 600 тисячах українців, які вже отримали дві дози щеплення.

Про це заявив заступник Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер в коментарі для ТСН.

За його словами, сертифікат можна буде отримати у сімейного лікаря, щоб не створювати додаткові навантаження на центри вакцинації і мобільні бригади. Видаватись він буде двома мовами – українська і англійська. Там буде міститись вся необхідна інформація. «Це й документ взагалі із 2005 року працює, зараз змінили форму під «ковід» і його можна використовувати», - заявив Кучер.

Окремо він зазначив, що перші сотні тисяч провакцинованих українців у тестовому режимі зможуть отримати інформацію у застосунку «Дія», який можна використовувати для перетину кордону з ЄС. Для цього головною умовою є те, щоб люди самостійно проконтролювали чи внесли інформацію про їхнє щеплення до бази. Але гарантувати перетин кордону не можуть, адже все будуть вирішувати прикордонники на місцях. Зараз виникають складності і з тим, що країни ЄС ще самі не узгодили всі деталі, тож тривають і наші з ними важкі перемовини на рівні декількох міністерств, зокрема і про те, чи вказувати якою саме вакциною було щеплено людину.

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Але разом із тим Кучер зауважив, що сертифікати будуть не так потрібні для виїзду за кордон, але і для внутрішнього використання. «Всі вакцини, які є в Україні є безпечними і я рекомендую їх максимально використовувати. Все ще зараз робиться – це не для того, щоб хтось на море поїхав. Хоча це так само важливо і ми також хочемо піти якось у відпустку. Ми це робимо не для поїздок, а і щоб використовувати цей сертифікат всередині країни. Для того, зокрема, якщо ми восени підемо на локдаун, (сподіваюсь, що цього не буде, але ми маємо думати наперед), тоді ми можливо дозволимо працювати тому бізнесу, у якого всі співробітники і відвідувачі будуть провакциновані, наприклад, спортзал», - заявив урядник.

Зазначається, що попередньо цей сертифікат буде діяти рік.

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