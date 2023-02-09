Ковтав каміння, аби не задихнутися під завалами: студент дивом врятувався після обстрілу Краматорська

Врятований після ракетного удару студент Дмитро Мєшков оговтується після пережитого у лікарні Дніпра. Росіяни вдарили “Іскандером” по його багатоповерхівці в Краматорську 1 лютого, тоді четверо людей загинули, а ще 18 отримали травми. Від оселі не лишилося геть нічого, йдеться в ТСН.

“Думаю: не буде очей – все одно приємно жити. Не буде ніг – все одно зможу. Почув: у нього дві третини носа немає. Думаю: ой, як же я без носа? Нічого, буду так”, - сміється юнак.

21-річний Дніпро потрапив до лікарні Дніпра після удару по його будинку у Краматорську. Згадує, як сидів удома за комп’ютером, коли раптом здригнулося все. “Біло-жовтий спалах, шум ніби гора обвалюється, ніби ти перебуваєш у будиночку з кубиків і цей будиночок штовхнули, він розсипається. Потім настала темрява і я подумав, що я помер. Але потім я відчув, що мене засинає і зрозумів, що я так просто не відбувся”, - пригадує постраждалий Дмитро Мєшков.

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Радів лише тому, що батьки ввечері пішли у гості, тож під час удару їх вдома не було. Його ноги та руку затисла плита, а дихати було майже неможливо, згадує Дмитро. “Коли я випльовував, все засипалося назад. Тому мені довелося пережувати все, що я мав у роті, всі ці камінці, проковтнути їх. І вже таким чином дихати через руку”, - ділиться Дмитро.

Далі, каже, зібрався з силами, гукав про допомогу та допомагав рятувальникам його знайти. Після удару Дмитро з третього поверху опинився на першому під горою плит та домашнього краму. У важкому стані хлопця доправили з Донеччини до Дніпра. Медики рятують поранену руку та понівечений ніс. “Йому пощастило, тому що плита його прикрила, закрила тіло, але не дала зруйнувати всі органи і тканини. Є проблеми з рукою. Вони вирішуються. Є проблема з поламаним носом. Але психологічний стан добрий. І ми знаємо, що Дмитро за лічені дні буде відновлюватися”, - переконує лікар Дмитра.

Юнак розповідає, що вчився у Харкові, а влітку повернувся до батьків до Краматорська, аби доглядати хвору маму. Після лікування якраз збиралися виїжджати з Донеччини, але не встигли. “Кутова квартира. Загалом нічого не залишилося абсолютно. Мені навіть складно зрозуміти, збоку чи зовні двору сфотографовано. Так усе зруйновано”, - переконує він.

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Згадує Дмитро сусідів, які загинули. “Мої верхні сусідки - вони шафи підтягували до вікон щодня туди-назад, туди-назад, щоб захиститися від уламків. Сусідка праворуч - тітка Аня - вона завжди ховалася в комору. Її чоловік облагороджував підвал, щоб там можна було ховатися”, - розповідає юнак.

На те, що втратив з батьками геть усе, хлопець не скаржиться. Певен, що після лікування зможе завершити навчання в харківському виші і подбати про своїх рідних.

Допомогти родині можна за реквізитами 5375 4112 0344 8795

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