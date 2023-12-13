Ковзанки в Києві: де можна покататися та скільки коштують квитки (фото)

Ми зібрали адреси, ціни на квитки та графіки роботи.

У сезоні 2023-2024 працюють багато локацій, де можна покататися на ковзанах в Києві. Ковзанки просто неба розташовані біля торговельно-розважальних центрів Blockbuster Mall, Lavina, Cosmo Multimall, крита — всередині ТРЦ Dream. Провести активно час на ковзанах також можна в "Зимовій країні на ВДНГ" та на "Арт-заводі Платформа".

ТСН.ua зібрав адреси, графіки роботи та ціни на квитки на найпопулярніші ковзанки в Києві, які вже працюють або відкриються незабаром.

Квитки на ковзанку в Києві у вечірній час та вихідні дні цьогоріч коштують від 230 до 410 грн. Знижки діють для дітей, студентів, іменинників, учасників бойових дій, людей з інвалідністю та багатодітних сімей.

Зазначимо, що на деяких локаціях можна купити дешевші квитки у будні дні або ранковий час. Детальну інформацію про ціни та знижки читайте на сторінці кожної ковзанки в Мережі.

Ковзанка біля Blockbuster Mall

Ковзанка просто неба. Загальна площа ковзанки, фудкорту та лабіринту ілюмінацій становить 4900 кв.м.

Де розташована: ТРЦ Blockbuster Mall, просп. Степана Бандери, 36.

ТРЦ Blockbuster Mall, просп. Степана Бандери, 36. Коли працює: щодня з 10:00 до 22:00.

щодня з 10:00 до 22:00. Скільки коштує: будні дні — 300 грн/безлімітний квиток (ковзани входять у вартість), вихідні дні — 400 грн/безлімітний квиток.

будні дні — 300 грн/безлімітний квиток (ковзани входять у вартість), вихідні дні — 400 грн/безлімітний квиток. Сторінка ковзанки в Мережі

Ковзанка біля Blockbuster Mall / Фото: blockbustermall.com.ua

Ковзанка у ТРЦ Dream

Крита ковзанка площею 1 193 кв. м. На території є кафе.

Де розташована: просп. Оболонський, 1Б, на третьому поверсі ТРЦ Dream.

просп. Оболонський, 1Б, на третьому поверсі ТРЦ Dream. Коли працює: з 8:00 до 20:55 (початок останнього сеансу).

з 8:00 до 20:55 (початок останнього сеансу). Скільки коштує: 230 грн/стандартний квиток (ковзани входять у вартість), 140 грн/учнівський, 160 грн/дитячий та пенсійний. Для іменинників діє знижка 50%.

230 грн/стандартний квиток (ковзани входять у вартість), 140 грн/учнівський, 160 грн/дитячий та пенсійний. Для іменинників діє знижка 50%. Сторінка ковзанки в Мережі

Ковзанка у ТРЦ Dream / Фото: dreamtown.ua

Ковзанка біля ТРЦ Lavina

Ковзанка площею 800 кв. м. просто неба. На території встановлена новорічна ялинка та працює ярмарок.

Де розташована: ТРЦ Lavina Mall, вул. Берковецька, 6Д.

ТРЦ Lavina Mall, вул. Берковецька, 6Д. Коли працює: від 19 грудня 2023 року.

від 19 грудня 2023 року. Скільки коштує: Уточнюйте після відкриття.

Уточнюйте після відкриття. Сторінка ковзанки в Мережі

Ковзанка біля ТРЦ Lavina / Фото: Lavina Mall

Зимова країна на ВДНГ

Ковзанка просто неба площею 2 500 кв. м. Цьогоріч у центрі ковзанки розташована неонова ялинка, а “тримають” її четверо сніговиків.

Де розташована: пр-т. Академіка Глушкова 1, метро "Виставковий центр", Центральна площа.

пр-т. Академіка Глушкова 1, метро "Виставковий центр", Центральна площа. Коли працює: з 12:00 до 21:00 у будні та з 10:00 до 22:00 у вихідні та святкові дні. Від 9.12.23 до 25.02.24.

з 12:00 до 21:00 у будні та з 10:00 до 22:00 у вихідні та святкові дні. Від 9.12.23 до 25.02.24. Скільки коштує: 350 грн/стандартний квиток, 250 грн/пільговий (ковзани входять у вартість). 332,50 грн — за оплати карткою Visa, 315 грн — при оплаті карткою Visa від Ощадбанк.

350 грн/стандартний квиток, 250 грн/пільговий (ковзани входять у вартість). 332,50 грн — за оплати карткою Visa, 315 грн — при оплаті карткою Visa від Ощадбанк. Сторінка ковзанки в Мережі

Зимова країна на ВДНГ / Фото: vdng.ua

Кришталева ковзанка

Ковзанка просто неба площею 1 600 кв. м. Прикрашена декораціями, фотозонами та ялинкою у вигляді гігантського кристала. На території також працює велика італійська карусель та фуд-корт.

Де розташована: ТРЦ Cosmo Multimall, що на Шулявці, вул. Вадима Гетьмана, 6.

ТРЦ Cosmo Multimall, що на Шулявці, вул. Вадима Гетьмана, 6. Коли працює: вихідні та святкові дні — з 10:00 до 22:00, будні дні — з 12:00 до 22:00. Від 9 грудня 2023 року – 28 січня 2024 року.

вихідні та святкові дні — з 10:00 до 22:00, будні дні — з 12:00 до 22:00. Від 9 грудня 2023 року – 28 січня 2024 року. Скільки коштує: 410 грн/стандартний квиток (ковзани входять у вартість), 300 грн/пільговий квиток. 389,50 грн — при оплаті карткою Mastercard, 369 грн — за оплати карткою Mastercard від Ощадбанк.

410 грн/стандартний квиток (ковзани входять у вартість), 300 грн/пільговий квиток. 389,50 грн — при оплаті карткою Mastercard, 369 грн — за оплати карткою Mastercard від Ощадбанк. Сторінка ковзанки в Мережі

Кришталева ковзанка / Фото: kryshtaleva_kovzanka

Ковзанка IceLight

Ковзанка просто неба площею понад 1 000 кв.м. На території є теплий павільйон і фудкорт.

Де розташована: Арт-завод Платформа, вул. Якова Гніздовського, 1А, Маркет Молл "Даринок" вхід №6.

Арт-завод Платформа, вул. Якова Гніздовського, 1А, Маркет Молл "Даринок" вхід №6. Коли працює: понеділок-четвер з 10:00 до 21:00, вихідні та святкові дні з 10:00 до 22:00.

понеділок-четвер з 10:00 до 21:00, вихідні та святкові дні з 10:00 до 22:00. Скільки коштує: 300 грн/безліміт (ковзани входять у вартість). Безкоштовно дітям до чотирьох років, учасникам бойових дій — 50%. Пенсіонерам, людям з інвалідністю та багатодітним сім'ям — знижка 30%.

300 грн/безліміт (ковзани входять у вартість). Безкоштовно дітям до чотирьох років, учасникам бойових дій — 50%. Пенсіонерам, людям з інвалідністю та багатодітним сім'ям — знижка 30%. Сторінка ковзанки в Мережі

Ковзанка IceLight / Фото: linka_pavlenko

Fifty Ice Arenа

Крита ковзанка площею 2000 кв. м, підсвічується неоном. На території є кафе.

Де розташована: ТРЦ Cosmo Multimall, що на Шулявці, вул. Вадима Гетьмана, 6.

ТРЦ Cosmo Multimall, що на Шулявці, вул. Вадима Гетьмана, 6. Коли працює: кожного дня з 08:00 до 22:10.

кожного дня з 08:00 до 22:10. Скільки коштує: 230-250 грн/стандартний квиток (ковзани входять у вартість).

230-250 грн/стандартний квиток (ковзани входять у вартість). Сторінка ковзанки в Мережі

Fifty Ice Arenа / Фото: fifty.ice

Нагадаємо, на Київщині спалахнув скандал через новорічну ялинку. Її прикрасили малюнками російських новорічних та мультгероїв.

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