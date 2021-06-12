Коза на столі і копняки від віслюків: як знімали спецпроєкт "Секрет ферми"

Працювати з тваринами — радість, але змусити їх працювати на камеру вдавалося не щоразу.
Як примусити козу позувати? І переконати віслюка не лізти в кадр під час інтерв'ю? Упродовж кількох тижнів наш журналіст Мирослав Ганущак та оператори Олександр Аліфанов і Роман Сизченко опановували секрети колоритних ферм. І вимушено — мистецтво дресирувальників.
Про залаштунки знімань найвпертішої натури йдеться 12 червня у сюжеті ТСН.19:30.
Працювати з тваринами — радість, але змусити їх працювати на камеру вдавалося не щоразу. Коза на столі. Цей епізод записали з десятого дубля. Але талановиті руки оператора Олександра Аліфанова змайстрували пристрій, що заохотив козу зіграти свою роль. Для Сашка робота на фермі стала справжнім випробуванням нервів — постійно хтось заважав.
Інший оператор, Роман Сизченко вирішив питання по-іншому: нехай коза сама знімає. Безцінні кадри: світ очима кози. От тільки спробуй потім ще ґаджет забрати.
Зі страусами було найстрашніше. Епізод з викраденням яйця готували як спецоперацію. Щедрими на копняки виявилися і віслюки.
Найспокійніші та найтихіші піддослідні — равлики. Журналісти підслухали як вони плямкають. І змогли це записати.
Головний секрет усіх цих ферм розкритий — це щира любов до тих, хто тебе годує.
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