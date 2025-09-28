Кожен п’ятий підліток в Україні курить вейп: як тіньовий ринок заробляє мільярди на здоров’ї українців

Електронна сигарета, вейп / © ТСН

Сигарети зі смаком смаколиків та фруктів. Вейпшопи заполонили вулиці українських міст. Попри заборону ароматизованих рідин, їх продажі тільки зростають. Попри законодавчі обмеження, купити набір для вейп-рідини можна в торговому центрі і чи не на кожній зупинці міста. Бізнес дуже прибутковий, з мінімальними податками.

«За минулий рік 0 гривень, 0 копійок від акцизів з електронних сигарет держава отримала. Виходить, індустрія свої прибутки отримує нелегально», — розповідає народна депутатка Лада Булах.

Депутати у вейп-бізнесі

Великі гроші, тіньові схеми. Спритників на такому ринку повно. Є навіть депутати. Так, народний обранець Хуста торгував вейпами у себе на подвір’ї. На Закарпатті детективи Бюро економічної безпеки викрили депутата Хустської міської ради, який, схоже, вирішив, що мандат автоматично дає ліцензію і на незаконний бізнес. І буквально на власному ганку облаштував міні-вейп-бутік. Замовляв товар в Телеграм, а далі роздріб. Ніяких акцизів, ніякої мороки. Правоохоронці цю лавку прикрили, вилучили понад тисячу рідин і електронок. Підприємному депутату інкримінують збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Чому ця тіньова індустрія невпинно росте? І хто справді зацікавлений у збереженні хаосу? Як заробляють мільйони на здоров’ї українців? І чому експерти кажуть, що під ударом, в першу чергу, діти? Які чорні схеми використовують продавці вейпів, аби обходити закон? Про все це розкажемо в проєкті Хапуга.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УБИВЧІ ВЕЙПИ — УСІ ДИМЛЯТЬ, АЖ ГАЙ ШУМИТЬ! ЧОМУ ПРО ЦЮ ОТРУТУ НІХТО НЕ ГОВОРИТЬ? ХАПУГА.UA

Чим небезпечний вейп: позиція ВООЗ та МОЗ

Але маємо ще попередити. Ми не рекламуємо будь-які нікотинові чи тютюнові вироби. Електронна чи звичайна сигарета чи інший нікотиновий засіб або пристрій є точно небезпечним для здоров’я людини.

Електронною сигаретою Всесвітня організація охорони здоров’я вважає пристрій, який нагріває рідину, зазвичай із нікотином і ароматизатором, і створює аерозоль для вдихання.

Це не традиційні сигарети, але вони не вважаються безпечними через шкідливі речовини в аерозолі. Тож пар, який вдихає та видихає курець, наносить шкоду здоров’ю.

Вейпи та електронні сигарети небезпечні для здоров’я / Скриншот із відео Хапуга.UA

Хвороби та ризики для здоров’я

«Це аерозолі з домішками ароматизаторів і токсичних речовин. Серед них, наприклад, є метали нікелю та свинцю, вплив яких здатний прозвести до захворювань нервової, серцево-судинної та дихальної систем. Або ж сполука акролеїн, яка є сильним подразником органів дихання. Формальдегіди у складі сумішей впливають на центральну нервову систему», — йдеться на сайті МОЗ.

А ще в рідинах до електронок є токсичні пропіленогліколь та гліцерін. Вони здатні викликати пошкодження клітин у багатьох тканинах. А ацетальдегід також може спричинити серйозні зміни тканини легень.

«Зараз ключові захворювання — онкологія гортані, онкологія стравоходу, онкологія легень, фтизіатричні проблеми, кульмацисні пневмонії як інфекція, коінфекція, туберкульоз. І це все покладається на, знову ж таки, державний бюджет Міністерства охорони здоров’я. Тому, я думаю, що цих аргументів достатньо, щоб, якщо ви взагалі навіть акцизи не сплачуєте державі, я думаю, що це справедлива ініціатива для того, щоб прибрати їх з ринку українських товарів з нікотином», — каже народепка Лада Булах.

Користуючись вейпом людина збільшує ризики онкології.

«Нікотин спричиняє дуже багато хвороб, серцево-судинні захворювання, онкологічні захворювання, захворювання органів дихання і так далі», — розповідає представниця ГО «Життя» Ольга Масна.

Реклама в TikTok і Instagram: головна ціль — діти

Цього точно не розкажуть у вейп-шопі. Не згадають у своїх роликах і блогери в Тік-Току. Там навпаки електронні сигарети активно рекламують. А Інстаграм та Тік-Ток стали основними платформами для продажу одноразок. І знали би ви, скільки разів мені пропонували таку рекламу.

Така реклама націлена на дітей. І якщо подивитися статистику ВОЗ, вона діє. Адже серед дорослих українців середнього віку вейпи використовують кілька відсотків. Зате серед дітей кожен п’ятий.

Діти і підлітки курять вейпи / Скриншот із відео Хапуга.UA

Кожен п’ятий підліток в Україні вже користується вейпом

«Останнє дослідження продемонструвало, що серед підлітків віком 13-15 років кожен п’ятий, тобто 20 відсотків їх вживають. Я підозрюю, що серед дітей віком вище там 16-17 там ще вищий відсоток. І серед молоді також там до 40 відсотків вживають електронні сигарети», — каже представниця ГО «Життя» Ольга Масна.

І в світі, і в Україні, зокрема, фіксують випадки, коли підлітки буквально труяться вейпами. Так, у Львові вдруге за рік госпіталізували 14-річну дівчину, яка скаржилася на проблеми з диханням внаслідок куріння вейпу.

Але як електронні сигарети та рідини потрапляють до рук дітей? Ми провели експеримент, результати якого жахають.

Втрати бюджету — мільярди гривень щороку

Інші гравці ринку та аналітики кажуть про величезні втрати бюджету від несплачених податків магазинами з вейп-рідиною.

«Орієнтовно 5 мільярдів гривень на рік втрати бюджету від схем ухилення, фактично, від сплати податків. Значно більший обсяг ринку. За нашими оцінками, близько 7% всього обсягу нікотиновмісної продукції, тобто ми рахуємо і сигарети, сигари, кальян, електронні сигарети, тютюнові вироби для нагрівання, нікотинові паучі, тобто все разом. Близько 7% цього ринку — це ринок нелегальних електронних сигарет», — каже експертка з питань регулювання тютюнової галузі Євгенія Очередько.

Продавати без акцизу означає продавати товар значно дешевше, наполягають експерти.

«У нас зараз ставка акцизного податку на рідини для електронних сигарет — це 300 євро на літр. Тобто, відповідно, з кожного літру проданої рідини вони мали б сплатити 300 євро акцизного податку. Звісно, ті мережі, про які ми знаємо, дуже часто продають продукцію або з-під поли, якщо це повністю нелегальна продукція. Тобто ті ж самі одноразові електронні сигарети зі смаками. Або вони відкрито продають цю продукцію на своїх полицях, але дуже часто також без будь-яких фіскальних чеків. Іноді бачили випадки, коли оплата просто на картку і воно існує, на жаль», — каже Євгенія Очередько.

Чому вейпери обирають рідини без акцизу

Саме про цінову перевагу говорять і вейпери.

«Якщо не брати сам девайс, а чиста рідина, тобто баночка середньої 350 гривень, мені її хватає на 2-3 тижні. А пачка цигарок коштує від 100, ну плюс-мінус, айкос 150. А коли я курив, мені плюс-мінус пачка ходила в день. Тобто за тиждень в мене під тисячу вже збиралось. За 2 тижні — це дві. Тут мені на 2 тижні вистачить гривень 700», — розповідає вейпер Сергій.

Куріння шкідливе для здоров’я / Скриншот із відео Хапуга.UA

Найбільшою приманкою і ризиком водночас в електронних сигаретах є смак.

«Ну, я ж кажу, плюс в тебе не було тоді запаху і не треба бігати часто на вулицю було, особливо зимою. Тому це рятувало», — каже Сергій.

Чому вейпи називають «дитячими сигаретами»

Подобається він не лише дорослим, а й дітям. Саме тому експерти називають електронні сигарети дитячими.

«Ми проводили таке опитування глибинних дітей, яке не відображає статистику, але відображає якраз їхню поведінку. І багато дітей говорить, що вони це можуть робити навіть на уроках, за столом ховаючись. Електронні сигарети не мають такого токсичного запаху, як звичайні сигарети. Електронні сигарети небезпечні ще тим, що важко контролювати дозу нікотину, яку ти отримуєш. Колись курять сигарети звичайні, принаймні в тебе є якась потреба вийти на вулицю, підкурити, ти розумієш, скільки ти штук за день викурюєш. В жодному разі я не виправдовую, але новітні ось ці засоби, електронні цигарети ти просто приклав до губ цей гаджет, і ти вже затягнувся величезною дозою», — пояснює представниця ГО «Життя» Ольга Масна.

Вейпи називають «дитячими сигаретами» / Скриншот із відео Хапуга.UA

Заборона ароматизованих рідин і нові схеми обходу

Отже, тому в Україні заборонили смакові добавки. А самі електронні сигарети — ні. І деякі рідини також не під забороною. Та чогось вони не продаються.

«У нас заборонені смаки на електронні сигарети. Тобто у нас можна виключно або без смаку електронні сигарети, що, зрозуміло, нецікаво споживачу, який звик до яскравих смаків. Або ж тютюнові смаки, що також для споживача саме електронних сигарет не найбільш оптимальна історія», — каже експертка з питань регулювання тютюнової галузі Євгенія Очередько.

Заборона на продаж ароматизованих рідин для вейпів в Україні діє з 2023 року. Та у підприємців був ще рік, аби продати всі залишки легально. Тож ароматизована рідина нелегальна з 2024 року.

«Вже з 2024 року повністю заборонені ароматизовані рідини до електронних сигарет, то по ідеї мали б зникнути вони самі по собі, тому що без ароматизаторів вони не особливо мають сенс. Це просто якась пара без будь-якого смаку, аерозоль. Але, як ми бачимо, що не зникли, що, на жаль, виробники, імпортери перейшли в таку нелегальну, переважно в нелегальну площину», — пояснює представниця ГО «Життя» Ольга Масна.

Рідина для вейпів / Скриншот із відео Хапуга.UA

Але ділки знайшли вихід і розділили рідину для вейпів на кілька складників.

«Більше того, насправді найцікавіша історія полягає не стільки в рідинах для електронних сигарет, на яких прямо написано, що це рідина для електронних сигарет. Ми бачимо найбільшу проблему в тому, що, насправді, в вейп-шопах продаються компоненти для електронних сигарет, які навіть не маркуються як компоненти для електронних сигарет. Це просто пакетики з гліцерином, це просто ароматизатор харчовий, які продаються просто як звичайний продукт, без будь-яких акцизних марок, без будь-якого маркування. Просто споживач змішує ці елементи самостійно і використовує їх в електронних сигаретах», — каже експертка з питань регулювання тютюнової галузі Євгенія Очередько.

І хоча всім зрозуміло, що це зроблено виключно для обходу закону, вейп-шопи впевнено заявляють, що продають виключно харчовий ароматизатор. А до нього окремо гліцерин, а в подарунок тютюновий бустер.

Питання не просто в формальному обході закону. Тепер все, що на українському ринку — продукція сумнівної якості, наполягають експерти.

«Тому що на відміну від тютюнових виробів, які технологічно виробляти доволі складно, бо що я маю на увазі? Треба, перше, мати сировину в значній кількості. Друге, мати обладнання, яке дороговартісне і промислово унікальне. То рідини для електронних сигарет, інгредієнти до них можна калатати в гаражі. І це технологічно не складно. Власне, що багато суб’єктів господарювання і робить. І в зв’язку з тим, що немає належного нагляду контролю за продукцією, яка стоїть на полицях, і так само нема контролю належного за тим, чи ця продукція сплачена за неї акциз, ми по факту взагалі не знаємо, що на цих полицях і що споживає населення», — пояснює директор ГО «Життя» Дмитро Купира.

З чого зроблені так звані ароматизатори, до яких продають гліцерин і дарують нікотин, невідомо. На пляшечках, які потрапляли мені до рук, не завжди вказаний виробник. А якщо зазначений, то відсутня адреса виробничих потужностей.

Ціна на сайтах магазинів вейпів на ароматизатори стартує від 200 гривень. Та у продавців товарів для кулінарії звичайний харчовий ароматизатор коштує в рази дешевше. Його склад виробники розписують. Десь є «е» з номером і поліпропілен-гліколь. На ванільному вказують екстракт ванілі безспиртовий. Натомість на упаковці ароматизатору з вейп-шопу є дивне попередження. Про те, що чомусь цю харчову добавку не можна вживати до 18 років і вагітним.

А замість розписаного складу — коротка конститація — ароматизатор. Ми купили такі набори з ароматизаторами в одній з найбільших мереж — в офлайн-магазині та на сайті.

Продаж онлайн без перевірки віку

Якщо в магазині продавець може пересвідчитися, принаймні візуально, що купує набір для вейпу доросла людина, то до сайтів є питання. Там, звісно, постійно випливають віконечка, в яких треба підтвердити, що у клієнту є 18 років, та реально продавець не пересвідчується, що його покупець повнолітній. Замовлення з сайту підтверджує оператор по телефону.

А далі не обов’язково навіть йти до поштового відділення. Забрати набір можна в поштоматі. Замовлення на сайті вейпів я зробила вчора, а сьогодні вже в поштоматі отримую своє відправлення.

Тож я отримала з поштомату рідину для вейпів, яка має тютюновий бустер. Пізніше я це розпакую і детально покажу.

Але висновок вже є: протягом всього шляху, жодного разу, в жодному моменті, продавець не пересвідчувався, чи є мені, клієнту, 18 років. В жодному моменті мене не запитали документ про це.

І хоча замовлення на сайті і в магазині ми робили в одній мережі, чеки і посилку отримали від різних підприємств. На пошту набір для вейпів нам відправила ТОВ «Смарт Селлінг», додзвонитися до якої не вдалося. В магазині продавчиня спершу взагалі не збиралась давати чек при оплаті готівкою. Але при розрахунку карткою видала одразу два чеки. Окремо на ароматизатор від TОВ «Трінталс» і окремо вже на гліцерин від ФОПу.

Звісно, з ТОВкою ми спробували зв’язатися, щоб поцікавитись, чому вони продають заборонені рідини, хоч і окремо. Та зрештою, представник компанії, імовірно, і керівник, судячи з того, як цей номер записаний в інших користувачів, розмовляти з нами відмовився.

«В нас на сьогоднішній день немає підстав говорити чи бачити, що торгівля електронними сигаретами, нелегальна торгівля рідинами до електронних сигарет є централізованою. Вона є хаотичною, і в зв’язку з тим, що з точки зору виробників це десятки, з точки зору кінцевих реалізаторів це десятки тисяч по Україні», — каже директор ГО «Життя» Дмитро Купира.

Новий закон: заборона «самозамісів» із 1 жовтня

Нещодавно президент підписав закон про заборону самозамісів для куріння електронних сигарет. З 1 жовтня він має закрити шпарину в законодавстві, яка дозволяє продавати суміші для виготовлення рідин для вейпів. Втім в тому, що набори для вейп-рідин в Україні перестануть продавати, експерти сумніваються. А продавці магазинів впевнено і цинічно заявляють, що закриватися не збираються.

