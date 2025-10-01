ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
2 хв

"Кожен рік одне й те саме": що кажуть жителі Одеси про моторошний потоп у місті

Одесу затопило через сильний дощ.

Автор публікації
Олена Черняєва
Наслідки потопу в Одесі

Наслідки потопу в Одесі / © ДСНС

В Одесі через потужну негоду вулиці міста пішли під воду. У школах через підтоплені класи і укриття оголосили дистанційне навчання. Подекуди рівень води сягав метра. Кілька доріг стали непроїзними, у місті довелось тимчасово скасувати низку тролейбусних та трамвайних маршрутів.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Олена Черняєва.

Найсильніше потерпають від дощу південні райони Одеси. Каналізація не впоралась з навантаженням — вулиці затопило. Одна з вулиць — повністю непроїзна. Дорогу перекрили машиною патрульної поліції.

У найглибшому місці — води до поясу. Розповідають водії, які ризикнули й спробували здолати затоплені ділянки. Виїжджали зі стоянки на подвір’ї. І застрягли.

«Заглохло, все відключилося, вода стала заходити в салон. Коли мені дійшло майже до коліна я вже вийшла з машини. Я думала що трилітровий дизель допоможе. Я побачила, що інші машини проїжджають і сподівалася, що мій автомобіль зможе проїхати», — каже одеситка.

В Одесі є вулиці, які щоразу пливуть після сильного дощу. Ятка, де працює пані Тетяна, стоїть на одній з них.

«Кожен рік одне й те саме, постійно… У нас був шеф, він завжди вдягав рибальський костюм, тому що там води до поясу і заходив, чистив. Тут яма і два дощеприймачі: один тут, інший — нижче… Ми двері зачинили, коли машини їдуть, вода йде в магазин, магазин постійно пливе», — каже жінка.

Комунальники намагаються подолати наслідки негоди — міськрада звітує про 45 одиниць техніки та понад три сотні фахівців, які намагаються прочистити зливову каналізацію. Особливо в низинах. Де цього замало, воду відпомповують.

Від ранку міськрада публікує перелік вулиць, де через підтоплення проїзд ускладнений, або й зовсім нема руху. Автівки рухаються в об’їзд. Місто стояло в заторах. Скасовують та відновлюють трамвайні та тролейбусні маршрути. Дісталося й південній частині обалсті. Там через негоду сталося аварійне відключення електрики й частина Одеського району залишилася без світла.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПОТОНУЛА і ЦІЛА РОДИНА в ОДЕСІ через ПІДТОПЛЕННЯ ВУЛИЦЬ після ДОЩУ!

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie