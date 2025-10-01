"Кожен рік одне й те саме": що кажуть жителі Одеси про моторошний потоп у місті

Наслідки потопу в Одесі / © ДСНС

В Одесі через потужну негоду вулиці міста пішли під воду. У школах через підтоплені класи і укриття оголосили дистанційне навчання. Подекуди рівень води сягав метра. Кілька доріг стали непроїзними, у місті довелось тимчасово скасувати низку тролейбусних та трамвайних маршрутів.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Олена Черняєва.

Найсильніше потерпають від дощу південні райони Одеси. Каналізація не впоралась з навантаженням — вулиці затопило. Одна з вулиць — повністю непроїзна. Дорогу перекрили машиною патрульної поліції.

У найглибшому місці — води до поясу. Розповідають водії, які ризикнули й спробували здолати затоплені ділянки. Виїжджали зі стоянки на подвір’ї. І застрягли.

«Заглохло, все відключилося, вода стала заходити в салон. Коли мені дійшло майже до коліна я вже вийшла з машини. Я думала що трилітровий дизель допоможе. Я побачила, що інші машини проїжджають і сподівалася, що мій автомобіль зможе проїхати», — каже одеситка.

В Одесі є вулиці, які щоразу пливуть після сильного дощу. Ятка, де працює пані Тетяна, стоїть на одній з них.

«Кожен рік одне й те саме, постійно… У нас був шеф, він завжди вдягав рибальський костюм, тому що там води до поясу і заходив, чистив. Тут яма і два дощеприймачі: один тут, інший — нижче… Ми двері зачинили, коли машини їдуть, вода йде в магазин, магазин постійно пливе», — каже жінка.



Комунальники намагаються подолати наслідки негоди — міськрада звітує про 45 одиниць техніки та понад три сотні фахівців, які намагаються прочистити зливову каналізацію. Особливо в низинах. Де цього замало, воду відпомповують.

Від ранку міськрада публікує перелік вулиць, де через підтоплення проїзд ускладнений, або й зовсім нема руху. Автівки рухаються в об’їзд. Місто стояло в заторах. Скасовують та відновлюють трамвайні та тролейбусні маршрути. Дісталося й південній частині обалсті. Там через негоду сталося аварійне відключення електрики й частина Одеського району залишилася без світла.

