Кожен 5-й пацієнт не дійшов до лікарів: як пандемія вплинула на діагностику онкології

Онкологи підрахували, що за останній рік принаймні кожен 5 пацієнт, що вже має рак, не дійшов до лікаря.

Кожен 5-й пацієнт з онкологією цього року не дійшов до лікарів через карантин. Тобто 30 тисяч українців уже мають рак, однак він досі не діагностований. Медики вже фіксують сплеск занедбаних випадків, коли допомогти важко, однак на початку розвитку хвороби ці пацієнти цілком могли одужати.

Який чек-ап організму треба пройти кожному українцю після 40 років, щоб не було запізно, йдеться 17 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Пані Світлана захворіла у вересні, а отримала діагноз через 5 місяців, коли лікування вже виявилося не можливим.

Все почалося, як застуда. Традиційне лікування не допомагало. Кашель тривав понад місяць, згадує донька, а маму лікували по телефону.

На COVID-19 було не схоже, тому ґрунтовного обстеження в маленькому містечку ніхто не пропонував. І лише коли мама почала кашляти кров'ю, сімейна лікарка дала направлення на обстеження.

Новини України: рак і Covid-19 – як пандемія вплинула на діагностику онкології

Через карантинні обмеження діагностика тривала повільно. Дрібноклітинний рак легень за місяці не просто розповсюдився організмом — він вразив майже усі органи. Четверта стадія, яка не піддається лікуванню.

Скільки таких українців, що за рік пандемії і карантинні обмеження втратили час? Онкологи підрахували, що принаймні кожен 5 пацієнт, що вже має рак, ще не дійшов до лікаря. В порівнянні з минулими роками недодіагностованих не менше 30 тисяч.

Медики периферії тотально були заняті COVID-19. А українці під час пандемії намагалися триматися від лікарень якнайдалі.

Віктор Парамонов в онкології близько 30 років. Каже, що українці після 40 мають самі піклуватися про себе.

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"Для жінок 45+ — обов'язковий візит до мамолога кожні два роки і щорічний огляд у гінеколога. Чоловіки 50+ зобов'язані раз на рік запланувати візит до уролога. Рак простати виходить на перше місце серед чоловічого населення. Убезпечити від онкології шлунково-кишкового тракту може колоноскопія, яку варто робити раз на п'ять років. Активно починають збільшуватися поліпи, які можуть бути передраковим станом. І тут надзвичайно важливо не втрати час", — зазначає лікар.

Онкологи вже почали фіксувати ріст занедбаних випадків. Коли лікування вже не має сенсу, і підтримати таких пацієнтів можуть тільки в паліативних відділеннях.

Пані Світлана вже четвертий тиждень у хоспісі. Знеболення дає їй можливість достойно триматися. Її донька досі не може змиритися, що пізня діагностика не дала їм шансу поборотися за маму .

Тиск у пані Світлани настільки нестабільний, що хіміотерапію виснажений місяцями організм не зможе витримати. Хоча дрібноклітинний рак на початковій стадії успішно лікується. У пані Світлани 5 дітей, 9 онуків і 4 правнуків. Час, який у них залишився, вони намагаються набутися разом. План на літо у пані Світлани — побачити свого п'ятого правнука.

Раніше лікарі розповіли, як часто необхідно проходити обстеження для профілактики онкологічних захворювань.

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