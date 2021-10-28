"Кожен би заступився": під Києвом "лицар", який кидався на медсестру з пістолетом, може сісти за ґрати

"Кожен би заступився": під Києвом "лицар", який кидався на медсестру з пістолетом, може сісти за ґрати

Чоловік нібито хотів змотивувати лікарів надавати допомогу його дружині швидше.

У Василькові на Київщині чоловік напідпитку прийшов до приймального відділення лікарні і погрожував медсестрі зброєю, щоб та швидше надала допомогу його дружині. Як з'ясувалось, і нападник, і його дружина були напідпитку.

Чим закінчилась історія - 28 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Медсестра приймального відділення у лікарні Василькова Тетяна розповідає, що, коли чоловік привіз свою дружину з травмою руки, попросила просто почекати лікаря, бо він займався іншим пацієнтом. Але чоловік вирішив, що це занадто довго.

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"Він почав виражатися нецензурною лексикою, потім дістав із сумки пістолет", - пригадує вона.

За словами жінки, вона встигла заховатися у суміжному приміщенні, зачинити за собою двері, а вже звідти викликала поліцію, яка за 5 хвилин вже прибула на місце.

З'ясувалося, що подружжя було на підпитку. 36-річного чоловіка одразу затримали копи. Зараз він у ізоляторі. Його ж дружині вправили праву руку, наклали гіпс та відправили додому.

"Мій зять, як дитина. Він купив собі (пістолет - Ред.), хоч я і не дозволяла. Кульками стріляє", - розповіла теща нападника.

Каже, додому чоловік приїздить лише на вихідні, а зброю від нього ховали, але у день, коли все сталося - схотів "погратися".

За словами дружини Ніни, того вечора подружжя було в гостях у куми.

"Вона мене налякала, я впала. Чоловік зупинив автівку і привіз мене до приймального відділення", - розповіла вона.

Уже в лікарні чоловік нібито хотів змотивувати лікарів надавати допомогу швидше.

"Кожен би чоловік заступився б за свою жінку. Він дістав пістолет, а за 5 хвилин вже спустилась лікарка", - пишається вчинком свого чоловіка Ніна.

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Своєю чергою сусіди в те, що сталося досі не можуть повірити: кажуть, сім'я нормальна і не розуміють, що сталося.

У поліції кажуть, що навесні чоловіка уже притягували до кримінальної відповідальності за нетверезе водіння без прав, нині відкрили кримінальне провадження.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, сьогодні планується оголосити йому підозру. Також поліція звернеться до суду за обранням запобіжного заходу.

За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

У Київській області чоловік зі зброєю погрожував медсестрі | Новини України

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