"Кожен би заступився": під Києвом "лицар", який кидався на медсестру з пістолетом, може сісти за ґрати

Чоловік нібито хотів змотивувати лікарів надавати допомогу його дружині швидше.
У Василькові на Київщині чоловік напідпитку прийшов до приймального відділення лікарні і погрожував медсестрі зброєю, щоб та швидше надала допомогу його дружині. Як з'ясувалось, і нападник, і його дружина були напідпитку.
Чим закінчилась історія - 28 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.16:45.
Медсестра приймального відділення у лікарні Василькова Тетяна розповідає, що, коли чоловік привіз свою дружину з травмою руки, попросила просто почекати лікаря, бо він займався іншим пацієнтом. Але чоловік вирішив, що це занадто довго.
"Він почав виражатися нецензурною лексикою, потім дістав із сумки пістолет", - пригадує вона.
За словами жінки, вона встигла заховатися у суміжному приміщенні, зачинити за собою двері, а вже звідти викликала поліцію, яка за 5 хвилин вже прибула на місце.
З'ясувалося, що подружжя було на підпитку. 36-річного чоловіка одразу затримали копи. Зараз він у ізоляторі. Його ж дружині вправили праву руку, наклали гіпс та відправили додому.
"Мій зять, як дитина. Він купив собі (пістолет - Ред.), хоч я і не дозволяла. Кульками стріляє", - розповіла теща нападника.
Каже, додому чоловік приїздить лише на вихідні, а зброю від нього ховали, але у день, коли все сталося - схотів "погратися".
За словами дружини Ніни, того вечора подружжя було в гостях у куми.
"Вона мене налякала, я впала. Чоловік зупинив автівку і привіз мене до приймального відділення", - розповіла вона.
Уже в лікарні чоловік нібито хотів змотивувати лікарів надавати допомогу швидше.
"Кожен би чоловік заступився б за свою жінку. Він дістав пістолет, а за 5 хвилин вже спустилась лікарка", - пишається вчинком свого чоловіка Ніна.
Своєю чергою сусіди в те, що сталося досі не можуть повірити: кажуть, сім'я нормальна і не розуміють, що сталося.
У поліції кажуть, що навесні чоловіка уже притягували до кримінальної відповідальності за нетверезе водіння без прав, нині відкрили кримінальне провадження.
Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, сьогодні планується оголосити йому підозру. Також поліція звернеться до суду за обранням запобіжного заходу.
За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
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