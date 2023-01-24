"Кожен день дві-три хати горить": в Бахмуті не припиняються щоденні спроби ворога зайняти місто

Багатогодинні танкові та артилерійські обстріли, авіаційні удари, безперервні спроби ворожої піхоти штурмувати місто та сотні трупів знищених окупантів на околицях - це все про Бахмут. У тому пеклі живуть і кілька тисяч цивільних і вони щодоби гинуть та дістають поранень від російських снарядів.

Завдяки волонтерам з Естонії дядько Микола розбагатів на їжу та дві ковдри. А це, жартує чоловік - вже, майже перемога, принаймні, над одним тутешнім ворогом. “Кожен день дві-три хати горить, будинки запалюють. А ще розумієте, холодно”, - каже Микола.

Аби хоч трохи урівняти власні шанси у протистоянні із січневим холодом, пані Ганна, цілодобово топить буржуйку у власній квартирі і щоранку виходить “полювати” на паливо. “І вночі топило і вдень. Холод страшний! І дрова, і пелети шукаємо. Я ходжу дрова збираю, там дрова пиляють, дрібне падає, я збираю, розпалюю”, - розповідає жінка.

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Щоразу, такий похід може завершитися непоправним, все навкруги розтрощене й понівечене мінами, снарядами та бомбами з ракетами. Вони вибухають у Бахмуті сотнями щодоби.

Із неймовірним ризиком, але життя у місті жевріє. Втім, лише в одній дальній від фронту, частині, а от ближче до Бахмутки, тутешньої річки, на вулицях геть порожньо. У середмісті відлуння артилерійських обстрілів помітно посилюється і, навіть добре чути, час до часу потужні кулеметні черги. Місто обороняється нині фактично, на понад 180 градусів. “Тут тихо не буває ніколи! Немає такої хвилини, щоб щось не летіло кудись”, - кажуть військові.

Шлях сполучення із містом, кажуть українські військові, так само цілодобово під ворожим вогнем ““Градами” дорогу кожні пів години. Навмання, може десь пройде. І цей не повну касету, а по 6, 3, як коли”, - додають бійці.

На півночі й зі сходу: за лівим берегом річки, у південно-західному передмісті та частково на траверзі автошляху Бахмут-Костянтинівка, тепер проходить передова. “На Бахмутському напрямку більшість “вагнеровці” працюють. Вони просто лізуть, як таргани і все, вистачає їх”, - розповідають захисники міста.

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Саме туди, у напрямку передових груп ворожої піхоти, мінометники 24-ої механізованої бригади відряджають важкі 120-ти міліметрові боєприпаси. “Наша робота - відсікти піхоту. Колись ми працювали і по техніці, і по цьому, зараз тільки по піхоті. Бо їх тут дуже, дуже багато”, - твердять військові.

На Бахмутському напрямку вороги невеликими піхотними групами, щодоби по півдесятка разів, намагається відшукати шпарину в українській лінії оборони. Дня без спроби ворожого штурму, кажуть мінометники, навіть не пам’ятають. “Арта може і не підтримувати їх. Маленькими групками по 5 чоловік, 3-5-10, і заходять, продавлюють. Один, десь там засів, за тими йде через пів години знов”, - розповідають про тактику ворога бійці.

Відшукати окупантів у засідках поміж забудови - справа наших аеророзвідників. Завдання мінометників, аби їх знаряддя, щойно розвідка передасть координати, було готове до роботи. “Найбільше що за день було, це 150 мін”, - розповідають бійці.

Мінометники 24-ої-королівської відверто зізнаються, не надто цікавляться, скільки саме росіян і після якого їх пострілу перестало існувати. Кажуть, найголовніший результат, то здобуток спільних старань, всієї бригади. “Ми вже стоїмо тут, грубо кажучи, другий місяць. В одному окопі. Фактично на одній позиції. Лінія не посунулась”, - додають бійці.

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