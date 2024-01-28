“Кожен день на війні важчий за попередній”: командир штурмової роти дав прогноз на 2024 рік

2024 рік буде нелегким, але Україна має змогу пройти його переможцем. Втім, кожен день на війні важчий за попередній, тому що ні ми, ні наш противник — Росія — не стоїмо на місці.

Про це розповів командир штурмової роти спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” на позивний “Чіча” в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA.

За його словами, наразі російська армія втрачає дуже багато особового складу і просування вперед у неї немає.

“Російська Федерація робить висновки зі своїх операцій — вдалих або невдалих. Вони постійно вдосконалюються. Але ми йдемо на крок попереду, в деяких аспектах на декілька кроків, і нам не треба зупинятися. Бо якщо наш ворог буде постійно просуватися в питаннях покращення своїх військових здібностей, то нам буде дуже важко”, — розповів “Чіча”.

Командир штурмової роти спецпідрозділу ГУР “Kraken” на позивний “Чіча” / Фото: ТСН.ua

Військовий каже, що 2024 рік буде нелегким, але ми маємо змогу його пройти і пройти переможцем.

“Я вважаю, що кожен день на війні важчий за попередній. Тому що ні ми, ні наш противник не стоїмо на місці, ми рухаємося вперед. Тому так, кожен день буде важким, але ми маємо змогу вийти переможцем”, — розповів “Чіча”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Руйнація Російської імперії — наша перемога! Дивіться інтерв'ю з командиром роти “Kraken”

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