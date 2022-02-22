"Кожен на своєму фронті": Зеленський нагадав, що бізнес має підіймати і зміцнювати Україну

"Кожен на своєму фронті": Зеленський нагадав, що бізнес має підіймати і зміцнювати Україну

23 лютого президент зустрінеться з ТОП-50 великого бізнесу.

У середу, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з представниками великого українського бізнесу. Всі вони мають залишитися в Україні.

Про це глава держави заявив під час відеозвернення.

Термінове звернення президента Володимира Зеленського 22 лютого 2022

Завтра у мене буде зустріч з ТОП-50 нашого великого бізнесу. Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства знаходяться на український землі. Яку захищають наші військові. Отже, і бізнес має захищати – нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця. Підіймати і зміцнювати Україну. Разом. Кожен на своєму фронті", - зазначив він.

Нагадаємо:

На тлі російської агресії 90% членів Європейської Бізнес Асоціації продовжують працювати у звичайному режимі. З них близько 70% компаній вже мають плани "Б" щодо дій у надзвичайних ситуаціях. Водночас 15% повідомляють про готовність до релокації, однак наразі залишаються в Україні та продовжують стежити за перебігом подій. Тільки 3% керівників бізнесів повідомили про виїзд за кордон, інші 11% – про від’їзд їхніх родин, втім деякі зробили це на вимогу головних офісів компаній.

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