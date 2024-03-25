"Кожен окупант - самогубець": священник пояснив, чому він власноруч збирає дрони для ЗСУ 

Ієрей ПЦУ, доктор богословʼя Костянтин Корза закінчив спеціальні курси, отримав необхідні сертифікати і просто в себе вдома, в селі під Києвом, збирає ударні дрони для ЗСУ.

Із священником поспілкувалась кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

Священник власноруч будував храм

Священник вдома збирає ударні дрони для ЗСУ. Хоча ще два роки тому цей священик, отець Костянтин, займався геть іншою роботою - власноруч будував храм. Адже за світською освітою він архітектор. А за церковною – доктор богослов’я папського східного інституту.

Священиком він став всього п’ять років тому. Це – січень 2019, перше велике свято після отримання Томосу, Водохреща.

Дрон, який збирає отець Костянтин

Отець почав допомагати ЗСУ після публікацій у пропагандистських росЗМІ

Втім, жити, як мріяв – бути отцем у селі і займатися своєю паствою – довго не вийшло. Корективи внесла – війна. Він згадує – у перші дні війни прочитав велику статтю, що була розміщена у одній з російських агенцій. Одразу зрозумів – як саме українців будуть "звільняти".

Отець Костянтин

"Розстріли, концтабори, табори виховні, коли було відомо з перших днів війни, що українців, які не бажають бути разом з Росією, будуть заганяти в вагони для худоби – і Магадан. Окрім того, що я не хочу туди їхати, я не хочу, щоб мої парафіяни туди їхали. Як священник я маю захищати мою паству не тільки духовно, а і фізично. Як я можу захистити? Я можу щось зробити, щоб її не загубити", - каже священник.

Два роки – він донатив, купував на фронт автівки, робив для бійців снеки з продуктів своєї ферми. Згодом усвідомив – цього замало. Рішення збирати ударні дрони прийшло зненацька: колись отець Костянтин працював ювеліром, має навички роботи з паяльником. Швидко пройшов спеціальні курси. І за тиждень зібрав перші свої два дрони.

Отець Костянтин

Отець вважає окупантів самогубцями

До правила, згідно з яким священик не має права брати в руки зброю, отець Костянтин ставиться філософськи.

"Дійсно, як священик я не можу брати зброю в руки. Але я можу щось зробити, щоб допомогти нашим захисникам захистити і вибороти перемогу. Я роблю механічну його частину, яка потім буде навантажена бойовою частиною і перетвориться на зброю. Але. Зброя перш за все – це попередження ворогу. Вона може бути на складах, в сховищі чи в руках у воїнів, ми можемо її використати чи не використати. Якщо він виходить на це – це його рішення, що проти нього буде застосована наша зброя. Фактично, кожен ворог, кожен окупант – він самогубець. Бо він бачить, що його чекають зі зброєю", - каже священник.

Отець збирає дрони

Отець Костянтин нині працює – від ранку до вечора набиває руку. Він хоче збирати по одному дрону на день. Після зборки дрони він відправляє на тестування. Кожен випробуюють з вагою, сертифікують і тільки після цього відправлять на фронт.

Запчастини отець Костянтин купує на гроші, які йому донатять підписники з соцмереж та друзі. А ще – він ані на секунду не сумнівається у тому, що ми – переможемо.

"Бог на боці того, хто захищається!", - каже він.

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Нагадаємо, Зеленський емоційно відреагував на ракетний удар по Києву і звернувся до партнерів.

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