Кожна евакуація цивільних із Бахмута перетворюється на спецзавдання для бійців, але люди змінюють рішення виїздити

Воїни 24 бригади вимушені вивозити мешканців Бахмуту, які лише зараз вирішили все ж покинути розбите місто. Ця дорога украй небезпечна. Люди часто відмовляються від евакуації, коли за ними вже приїжджають і найбільше остерігаються - залишаться на вулиці нікому непотрібними, йдеться в ТСН.

На одній з околиць Бахмута після довгих місяців у підвалах з своєї потрощеної будівлі погодилися виїхати місцеві мешканці. Поки бійці їх можуть доправити до сусіднього Часового яру – теж геть побитого невеликого містечка в Бахмутському районі – в звичайних умовах, до вторгнення, цей шлях машиною можна було подолати за 15 хвилин. Зараз дорога вкрай небезпечна, та і в самому Часовому яру – цілу будівлю заледве знайдеш. Тут поки війна артилерії, постійне торохкання то вильотів, то прильотів.

Бійці королівської 24 бригади переконують, щоб не відбувалося, треба вивезти людей. “Вони в місцях, де потивник, тож небажана їхня присутність взагалі”, - кажуть бійці.

Спостерігають бійці за цією евакуацією з безпілотника – як люди тягнуть залишки того, що наживали усе життя - клумки, пакети, торбини і вівчарку. Далі ж найскладніше – доїхати. Вже на більш безпечній території з броньованої капсули вимушені переселенці виходять під гучні звуки. “Вони відмовляються виїжджати, до останнього сидять, а коли починається потужний обстріл, то вони: “Все, ми виїжджаємо”, а обстріл закінчився: “Все, ми виїжджаємо”, - розповідають про труднощі евакуації бійці.

Вмовити людей буває нелегко. “Не хочуть кидати будинки, яких не лишилось. Не знаю, я не розумію. Шанси в них виїхати є. В кожного своє в голові”, - кажуть військові.

Незрозуміло – як і коли переселенці з Бахмута зможуть повернутися. Поки ж у них дорога в Костянтинівку, там теж не змовкають обстріли, але буде змога поїхати далі або залишитися в шелтері - у притулку, де є ліжка, чиста постільна білизна, де можна помитися і поїсти звичайної гарячої їжі. Пекло - позаду.

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