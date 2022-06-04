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Кожна третя багатодітна родина не виїхала з дому на час війни: як вони виживають

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Кожна третя багатодітна родина не виїхала з дому на час війни: як вони виживають

Фото: ТСН.ua

Найбільше потребують багатодітні родини крім матеріальної  - допомоги психологічної.

Кожна третя багатодітна родина не виїхала з дому на час війни. Причини різні - хтось не міг, хтось не схотів кидати свій дім, як от герої нашої наступної історії. В родини Голець п'ятеро дітей. Батько помер і вся відповідальність за дітей  на мамі, яка від стресу у розпал обстрілів  перенесла мікроінсульт на ногах. Як багатодітні родини в Україні виживають нині - і де шукати допомоги - йшлося в ТСН.

П'ятеро дітей, білий пацюк, папуга та песик-охоронець у жовто-блакитному ремінці на дворі. Юлія збирає усю родину на маленькому диванчику у вітальні  і планує літо. На цей городній сезон у них великі плани - зібрати врожай.  Тут навіть найменші  дівчата добре розуміють,  що відбувається

Під час активних  бойових дій з рідного села під Броварами вони  не поїхали, навіть коли  крилата ракета упала на сусідній город. Юлія намагалася зберігати спокій, аби діти ще більше не лякалися, але в якийсь момент зрозуміла - що організм напруги не витримав. Через обстріли, потрапити своєчасно до лікаря було неможливо

Нині Юлія розпочала лікування наслідків мікроінсульту, але визнає -  грошей на медикаменти катма. Багатодітній родині, навіть маючи соцвиплати від держави, самотужки не впоратися. Юлія жаліється - ніколи про допомогу не просила. Завжди працювала на двох роботах, які через війни втратила. Тепер без благодійників не вижити

 Найбільше  потребують багатодітні родини крім матеріальної  -   допомоги психологічної, розповідають соціальні супровідники.

Кожна третя родина з дітьми на Київщині під час війни нікуди не виїхала. Третина -  це майже 100 тисяч багатодітних родин в Україні, які залишились жити вдома попри обстріли. Переживши жахи окупації нині родини з дітьми отримали нові виклики. 

Асоціація багатодітних родин Київщини самооганізувалась і уже пакує допомогу для таких же багатодітних  родин. Тут для найменших пляшечки із сосками, для старших - фарби та пластилін, і продуктова підтримка.  Шукати допомогу, кажуть в організації, в Україні є де.

Наразі поки діти збирають ось таку колекцію  залишків снарядів поруч, їх мама Юлія сподівається, що благодійники допоможуть відправити дітей на відпочинок у табори. Але мріють діти  про інше - аби престали стріляти. 

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