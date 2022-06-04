Кожна третя багатодітна родина не виїхала з дому на час війни: як вони виживають

Кожна третя багатодітна родина не виїхала з дому на час війни: як вони виживають

Найбільше потребують багатодітні родини крім матеріальної - допомоги психологічної.

Кожна третя багатодітна родина не виїхала з дому на час війни. Причини різні - хтось не міг, хтось не схотів кидати свій дім, як от герої нашої наступної історії. В родини Голець п'ятеро дітей. Батько помер і вся відповідальність за дітей на мамі, яка від стресу у розпал обстрілів перенесла мікроінсульт на ногах. Як багатодітні родини в Україні виживають нині - і де шукати допомоги - йшлося в ТСН.

П'ятеро дітей, білий пацюк, папуга та песик-охоронець у жовто-блакитному ремінці на дворі. Юлія збирає усю родину на маленькому диванчику у вітальні і планує літо. На цей городній сезон у них великі плани - зібрати врожай. Тут навіть найменші дівчата добре розуміють, що відбувається

Під час активних бойових дій з рідного села під Броварами вони не поїхали, навіть коли крилата ракета упала на сусідній город. Юлія намагалася зберігати спокій, аби діти ще більше не лякалися, але в якийсь момент зрозуміла - що організм напруги не витримав. Через обстріли, потрапити своєчасно до лікаря було неможливо

Нині Юлія розпочала лікування наслідків мікроінсульту, але визнає - грошей на медикаменти катма. Багатодітній родині, навіть маючи соцвиплати від держави, самотужки не впоратися. Юлія жаліється - ніколи про допомогу не просила. Завжди працювала на двох роботах, які через війни втратила. Тепер без благодійників не вижити

Найбільше потребують багатодітні родини крім матеріальної - допомоги психологічної, розповідають соціальні супровідники.

Кожна третя родина з дітьми на Київщині під час війни нікуди не виїхала. Третина - це майже 100 тисяч багатодітних родин в Україні, які залишились жити вдома попри обстріли. Переживши жахи окупації нині родини з дітьми отримали нові виклики.

Асоціація багатодітних родин Київщини самооганізувалась і уже пакує допомогу для таких же багатодітних родин. Тут для найменших пляшечки із сосками, для старших - фарби та пластилін, і продуктова підтримка. Шукати допомогу, кажуть в організації, в Україні є де.

Наразі поки діти збирають ось таку колекцію залишків снарядів поруч, їх мама Юлія сподівається, що благодійники допоможуть відправити дітей на відпочинок у табори. Але мріють діти про інше - аби престали стріляти.

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